Cách cắm hoa cưới để bàn đẹp tự nhiên thêm ấn tượng trong ngày đặc biệt

Trang trí hay cắm hoa để bàn trong ngày cưới sẽ giúp không gian tiệc cưới của bạn thêm phần ấn tượng. Muốn tạo ra được một lẵng hoa cưới để bàn đẹp mắt, lung linh và đầy ý nghĩa không hề khó. Có nhiều cách cho bạn chọn lựa, tuy nhiên cách cắm hoa cần thật đơn giản, tự nhiên.

Những lẵng hoa đẹp sẽ chấm phá, tô đậm không gian và tạo nét thu hút người nhìn

Chọn hoa theo mùa để giúp tiết kiệm được tài chính hơn và hoa theo mùa thường sẽ là những bông hoa rất đẹp. Nếu bạn cưới vào mùa thu sẽ có những lọai hoa phù hợp dành cho bạn.

Khi lựa chọn hoa bạn cần lưu ý sao cho phù hợp đến kiểu dáng và kích cỡ của chiếc bàn, chọn màu hoa phải hợp với màu sắc chủ đạo của tiệc cưới.

Nên chọn những loại hoa đơn giản khi cắm

Nên chọn những loại hoa đơn giản như: Hoa lan, hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa ly,... Đây là những loại hoa không cần nhiều phụ kiện trang trí hay hoa đi kèm khi cắm.

2. Cách cắm hoa cưới để bàn đẹp

Kiểu cắm hoa hình chóp (kim tự tháp)

Đây là cách cắm hoa cưới để bàn đẹp và rất phổ biến mà ai cũng phải biết. Với cách cắm hoa theo hình chóp, ta lấy gốc làm trọng tâm và cắm hoa xung quanh. Các bông hoa sẽ được sắp xếp để tạo thành những mặt phẳng tam giác quy tụ lại một đỉnh chóp.



Kiểu cắm hoa hình chóp đơn giản, dễ làm nhưng không kém phần đẹp, tinh tế

Trong quá trình cắm, bạn lưu ý cắm hoa theo độ cao từ cao xuống thấp dần. Những bông hoa chính sẽ được phân bố đều, cắm xen hoa phụ thấp hơn và cắm sát ở phía dưới chân để tạo nền cho hoa chính. Đây là cách cắm hoa cơ bản có thể trang trí bàn ngày cưới đẹp ở mọi góc nhìn.

Cắm hoa với chai thủy tinh

Phong cách cắm hoa với chai thủy tinh khá đơn giản. Chắc hẳn bạn sẽ thấy bất ngờ khi lần đầu nghe thấy.



Cắm hoa với chai thủy tinh phong cách đơn giản, không tốn công sức và free-style

Với cách cắm hoa cùng chai thủy tinh theo phong cách free-style này, những gì bạn cần chuẩn bị là ít hoa tươi với màu sắc tươi sáng cùng chai, lọ thủy tinh cộng với chút hoa khô nhỏ xinh.

Hoàn toàn không hề theo một công thức nào và cũng không gây tốn quá nhiều công sức của bạn, bạn sẽ dễ dàng sở hữu ngay một bình hoa để bàn độc nhất vô nhị.

Kết hợp hoa và bình thủy tinh

Thêm một gợi ý cắm hoa với phong cách khá ngộ nghĩnh bạn không nên bỏ qua đó là thêm ít nước vào đáy chai, lọ thủy tinh. Với cách này bạn sẽ giữ được độ ẩm cho hoa. Sau đó, bạn đặt những bông hoa vào.

Đặt lồng những bông hoa vào lọ thủy tinh

Chắc hẳn, với kiểu cắm hoa phá cách này sẽ gây không ít sự tò mò của quan khách dự tiệc cưới.

Cắm hoa theo kiểu mái vòm

Cắm hoa theo kiểu mái vòm với nhiều lựa chọn phong cách khác nhau là cách cắm hoa được nhiều người yêu thích.



Cách cắm hoa mái vòm mang đến một bình hoa thật sang trọng và tinh tế

Kiểu cắm hoa mái vòm trông khá bắt mắt và thích hợp với việc trang trí bàn tiệc, đặc biệt là trong đám cưới. Ở góc nhìn từ trên xuống, cách cắm hoa này theo kiểu tròn trông rất thu hút.

Với cách cắm hoa theo kiểu mái vòm, phần lớn hoa sẽ được xếp theo hình tròn và các bông hoa ở mức chiều cao trung bình. Cắm hoa mái vòm có khá nhiều phong cách khác nhau và là cách cắm hoa được nhiều người yêu thích.

Cắm hoa cơ bản theo kiểu ngang

Với cách cắm hoa ngang, bạn sẽ dùng lẵng hay đĩa chuyên dụng để cắm. Các bông hoa sẽ được xếp theo chiều ngang đối xứng, chiều dài 2 bên là như nhau và gấp 2 lần chiều cao. Cắm hoa theo kiểu này thường được đặt ở bàn tiệc, đám cưới,.. Với cách cắm hoa đơn giản, mang âm hưởng cổ điển này bữa tiệc của bạn sẽ thật sang trọng.

Cách cắm kiểu ngang mang âm hưởng cổ điển, khá đơn giản

Cắm hoa cùng chậu gỗ

Kết hợp những chiếc chậu nhỏ xinh với các loài hoa khác một cách thật tinh tế và mang phong cách tự nhiên.

Phong cách sang trọng mà rất mộc mạc

Đây là một lựa chọn vừa mộc mạc lại không kém phần lãng mạn giúp bữa tiệc trông đầy sức sống. Nên chọn chậu gỗ với các dáng khác nhau như hình tròn, hình vuông, lục giác.

Hi vọng với những chia sẻ về cách cắm hoa cưới để bàn đẹp này sẽ giúp lễ cưới của các bạn thêm ấn tượng và đáng nhớ.