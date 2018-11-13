Những bức tranh vẽ về ngày 20/11 đẹp và ý nghĩa nhất

Du lịch 13/11/2018 15:14

Những bức tranh vẽ về ngày 20/11 là món quà vô cùng ý nghĩa để tặng thầy cô. Tham khảo một số bức tranh, hình vẽ mẫu về chủ đề ngày Nhà giáo Việt Nam dưới đây.

Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 là dịp đặc biệt để nói lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô đã ngày đêm vất vả mang tri thức đến cho chúng ta. Ngoài những lời chúc, hay những món quà tốn kém thì bức tranh sẽ là món quà mang giá trị tinh thần và có ý nghĩa xuất phát từ chính tình cảm yêu mến và kính trọng mà các học trò nên dành tặng thầy cô của mình.

Vì thế, các bạn học sinh, sinh viên hãy tự tay vẽ nên những bức tranh đẹp để gửi tặng cũng như lưu giữ thời gian đẹp nhất khi còn ngồi trên giảng đường với một số chủ đề gợi ý:

Tranh vẽ chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Các bạn có thể khắc họa không khí chào mừng ngày Nhà Giáo Việt nam 20/11 với hình ảnh tâm trạng vui mừng của thầy, cô khi nhận được món quà ý nghĩa từ học sinh. Những món quà ý nghĩa đó có thể hoa điểm 10, sự nỗ lực trong quá trình học tập.

Tranh vẽ về thầy cô và trò trong lớp học

Tranh vẽ về cô và trò
Tranh vẽ về cô và trò

Cô và trò cũng là một chủ đề thú vị, đầy tình cảm mà các bạn học sinh có thể vẽ. Các bạn có thể khắc họa hình cô giáo như mẹ hiền, cô luôn ân cần dạy bảo, rèn rũa chúng ta nên người. Còn các bạn trong lớp thì lắng nghe cô giảng bài và học được nhiều điều hay, lẽ phải.

Lễ chào mừng ngày 20/11

Không khí tưng bừng chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 cũng là một chủ đề hay để các bạn học sinh có thể vẽ. Các bạn hãy vẽ lại không khí nô nức, niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của thầy cô cũng như các em học sinh trong ngày 20/11.

Chủ đề học sinh vùng cao chúc mừng thầy cô

Những em học sinh ở vùng cao, vùng sâu vùng xa để đến được với trường phải trải qua hành trình rất là gian nan và vất vả. Các thầy cô cũng phải cùng nhau vận động các bậc phụ huynh để các em được đến trường. Do đó, ngày 20/11 sẽ là một ngày đặc biệt đối với các em học sinh vùng cao và các thầy cô giáo ở nơi đây. Vì thế những bức tranh về học sinh vùng cao luôn rất sinh động, thấm được nghĩa tình thầy trò, thể hiện đúng truyền thống tôn sư trọng đạo vượt khó đến với cái chữ.

Món quà tặng cô

Món quà tặng cô giáo
Món quà tặng cô giáo

Món quà tặng cô là sự biết ơn, sự kính trọng, là tình cảm từ trái tim chứ không đơn thuần là món quà về vật chất. Khi vẽ về chủ đề này các bạn có thể truyền tải được thông điệp “uống nước nhớ nguồn”

Tiên học lễ, hậu học văn

Hiện nay, tiên học lễ, hậu học văn là câu đối luôn xuất hiện tại các nhà trường. Câu này giúp cho học sinh hiểu được đạo lý, kính trọng lễ phép, chăm ngoan học giỏi. Với chủ đề này, các bạn học sinh tha hồ sáng tạo theo trí tưởng tượng của mình để gửi tặng thầy cô với sự biết ơn, kính trọng.

Tôn sư trọng đạo

Tôn sư trọng đạo là truyền thống của dân tộc ta
Tôn sư trọng đạo là truyền thống của dân tộc ta

Tôn sư trọng đạo - Uống nước nhớ nguồn luôn là chủ đề được giáo dục và giảng dạy ở mọi cấp học. Bức tranh của chủ đề này luôn thể hiện tình cảm quý mến của học sinh đối với thầy cô giáo.

Cùng với những bức tranh vẽ mộc mạc đơn sơ, các bạn học sinh cũng có thể làm thơ để gửi tặng thầy cô - những người đã giúp chúng ta chắp cánh để thực hiện ước mơ của mình.

Hướng dẫn lên kịch bản lễ tri ân thầy cô ngày 20/11 đầy đủ nhất

Hướng dẫn lên kịch bản lễ tri ân thầy cô ngày 20/11 đầy đủ nhất

Lên trước kịch bản lễ tri ân thầy cô 20-11 đóng vai trò vô cùng quan trọng trong buổi chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam, giúp bạn chủ động sắp xếp, tổ chức mọi việc trong chương trình tôn vinh thầy cô giáo diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ.

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