Hướng dẫn cách cắm hoa hồng và thuyết trình ngày 20/11 đơn giản mà độc đáo

Du lịch 13/11/2018 10:41

Hoa hồng không chỉ đẹp, nổi bật mà còn là loại hoa dễ cắm. Do vậy, lựa chọn cách cắm hoa hồng và thuyết trình ngày 20/11 sẽ giúp bạn có được giỏ hoa tươi thắm, thanh lịch làm món quà ý nghĩa tri ân các thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam.

Giỏ hoa tươi thắm, thanh lịch là món quà ý nghĩa tri ân các thầy cô
Giỏ hoa tươi thắm, thanh lịch là món quà ý nghĩa tri ân các thầy cô

Cách cắm “Giỏ hoa hồng yêu thương” đơn giản

Chuẩn bị:

  • 25 – 30 bông hoa hồng phấn
  • 10 nhánh hoa baby trắng
  • 1 giỏ mây
  • Miếng mút cắm hoa
  • Kéo, ruy băng thắt nơ

Các bước thực hiện cách cắm hoa và thuyết trình ngày 20/11:

Cắt miếng mút cắm hoa
Cắt miếng mút cắm hoa

Bước 1: Cắt miếng mút cắm hoa sao cho vừa với kích thước bên trong giỏ mây. Nên ngâm cho miếng mút thấm nhiều nước rồi mới đặt cố định vào trong giỏ để hoa được tươi lâu hơn sau khi cắm.

Bước 2: Dùng kéo cắt chéo các cành hoa hồng phấn rồi cắm theo hình nón. Bạn cứ lần lượt cắm phân bổ đều từ cao xuống thấp khắp giỏ mây. Chú ý giữ khoảng cách giữa các cành hoa với nhau.

Bước 3: Sau đó, dùng kéo cắt các nhánh hoa baby trắng sao cho có độ dài ngắn khác nhau và cắm xen kẽ vào những bông hồng. Nên cắm hoa tạo độ xoải tự nhiên làm giỏ hoa được hài hòa, cân đối hơn.

Bước 5: Cuối cùng bạn thắt ruy băng nơ cho giỏ hoa duyên dáng và bắt mắt để hoàn thiện tác phẩm của mình. 

Giỏ hoa hồng phấn với nét đẹp dịu dàng mà không kém phần nổi bật
Giỏ hoa hồng phấn với nét đẹp dịu dàng mà không kém phần nổi bật

Đây là cách cắm hoa đơn giản cho ngày 20/11 với nét đẹp dịu dàng mà không kém phần nổi bật của giỏ hoa hồng phấn, giúp bạn thể hiện tình cảm và sự kính yêu dành cho các thầy cô luôn tận tụy, thầm lặng dìu dắt các thế hệ học trò.

Khéo léo đan xen giữa các loại hoa khác

Cắm đan xen hoa hồng với các loại hoa khác
Cắm đan xen hoa hồng với các loại hoa khác

Bên cạnh kiểu cắm đơn giản trên, cách cắm hoa hồng và thuyết trình ngày 20/11 còn có kiểu cắm đan xen hoa hồng với các loại hoa khác để có được một giỏ hoa tràn đầy sắc màu độc đáo.

Chuẩn bị:

  • 5 bông hoa hồng đậm mang ý nghĩa của sự biết ơn và bày tỏ lời cảm ơn
Khi lựa chọn hoa 20/11 tặng thầy cô, hoa hồng là loài hoa phù hợp nhất
Khi lựa chọn hoa 20/11 tặng thầy cô, hoa hồng là loài hoa phù hợp nhất
  • 1 cành hoa ly lớn, khoảng 4 bông nở và nhiều nụ nhỏ
  • 5 bông hoa phi yến màu hồng đậm
  • 3 cành hoa cát tường, mỗi cành chừng 3 bông, màu trắng và hồng nhạt
  • 1 vài cành lá, nên dùng 2 loại lá khác màu, khác cỡ
  • 1 lọ thuỷ tinh lớn, kéo và một miếng lưới sắt nhỏ

Các bước thực hiện:

Giỏ hoa tràn đầy sắc màu độc đáo
Giỏ hoa tràn đầy sắc màu độc đáo

Bước 1: Để những kiểu cắm hoa cho ngày 20/11 được đẹp và có dáng đứng ổn định, đầu tiên nên đặt miếng lưới sắt nhỏ nằm trong lòng lọ. Sau đó, chọn 3 cành lá nhỏ cao gấp 2,5 lần lọ hoa để cắm vào. Nên tạo dáng xoè 3 hướng đều trên miệng lọ.

Bước 2: Cắm xen đều các cành lá khác màu, khác cỡ với 3 cành vừa cắm, tạo một phần nền xanh cho hoa nổi bật.

Bước 3: Cắt cành ly đẹp nhất cắm vào giữa lọ. 3 bông ly còn lại được cắm xoè 3 hướng đổ về phía trước lọ. Hoa thấp hơn cành lá chừng 5 - 7cm và thấp dần về phía trước lọ. Toàn bộ hoa sẽ được bày vào mặt chính diện, phía trên mặt lá.

Bước 4: Cắm hoa hồng xen giữa các bông hoa ly. Chèn thêm hoa phi yến và hoa cát tường để lọ hoa đầy đặn, nhiều màu sắc, tạo nên những mẫu cắm hoa đẹp ngày 20/11 tri ân các thầy cô.

Chuẩn bị cho phần thuyết trình

Tự tin và thoải mái thuyết trình về bài dự thi cắm hoa ngày 20/11
Tự tin và thoải mái thuyết trình về bài dự thi cắm hoa ngày 20/11

Một khi đã hoàn thiện phần cắm hoa thể hiện được ý nghĩa cắm hoa ngày 20/11 thì bạn hãy tự tin và thoải mái thuyết trình về bài dự thi của mình.

Nếu cảm thấy chưa thật sự tự tin, bạn có thể tập thuyết trình tại nhà, tập giới thiệu về mẫu cắm hoa, về tên và ý nghĩa của các loại hoa bạn cắm để khi thuyết trình thực tế sẽ lưu loát hơn.

Chuẩn bị cho phần thuyết trình kỹ càng và luôn bình tĩnh, tự tin

Chuẩn bị cho phần thuyết trình kỹ càng và luôn bình tĩnh, tự tin

Khi nhận được câu hỏi của ban giám khảo, hãy tập trung vào trọng tâm câu hỏi, tránh trả lời lan man, lạc đề. Hãy sử dụng ngôn ngữ thật tự nhiên, diễn cảm và luôn giữ nụ cười trên môi.

Cách cắm hoa hồng và thuyết trình ngày 20/11 đơn giản mà độc đáo
Cách cắm hoa hồng và thuyết trình ngày 20/11 đơn giản mà độc đáo

Nếu không may gặp sự cố, hãy bình tĩnh xử lý và nhanh chóng lấy lại được sự tự tin. Bởi chính sự tự tin là điểm cộng giúp bạn tạo được thiện cảm và thực hiện cách cắm hoa hồng và thuyết trình ngày 20/11 một cách trọn vẹn, thành công.

Gợi ý bài phát biểu ngày 20/11 của học sinh hay và ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô

Gợi ý bài phát biểu ngày 20/11 của học sinh hay và ý nghĩa nhất dành tặng thầy cô

Bài phát biểu ngày 20/11 của học sinh là một trong những thủ tục không thể bỏ qua trong buổi tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam trọng đại. Sau đây là một số gợi ý cho bài phát biểu nhân ngày 20-11 của học sinh hay nhất.

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