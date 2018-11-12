Bài phát biểu nhân ngày 20/11 của hiệu trưởng trang trọng, hay và ý nghĩa nhất

Trong ngày này, các học sinh thường đến thăm, tặng hoa và biếu quà cho các thầy cô giáo. Cũng trong ngày lễ này, ngành giáo dục thường tổ chức các buổi tọa đàm nhằm đánh giá lại hoạt động giáo dục và đề ra phương hướng để cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục. Trong buổi tọa đàm này bài phát biểu của hiệu trưởng một trường là rất quan trọng và thường là bài phát biểu đầu tiên của chương trình, nếu quý thầy cô vẫn đang chưa biết phát biểu, bày tỏ cảm xúc như thế nào thì tham khảo bài này nhé.

Theo truyền thống, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (hay ngày lễ Hiến chương Nhà giáo Việt Nam) là dịp để tri ân công lao của các Thầy Cô đã hết lòng vì sự nghiệp và tương lai của bao thế hệ học trò. Đây là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là dịp để các thế hệ học trò gặp gỡ và bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô giáo đã có công ơn dạy dỗ mình.

Hướng đến chào mừng ngày 20/11 hôm nay, những ngày qua, Trường..... đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi của toàn thể giáo viên, cán bộ công nhân viên.

Hòa trong không khí rộn ràng hân hoan chào mừng ngày 20/11, đây là dịp để chúng ta cùng ôn lại chặng đường hoạt động công tác giáo dục đầy ắp kỷ niệm và chan hòa tình cảm. Thay mặt BGH nhà trường, tôi xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, CNCNV, học sinh đang tham dự buổi lễ kỷ niệm hôm nay!

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là dịp để các thế hệ học trò gặp gỡ và bày tỏ lòng biết ơn với các thế hệ nhà giáo

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý thầy giáo cô giáo!

Vào tháng 8 năm 1975, Bản hiến chương các nhà giáo đã được hội nghị các nhà giáo họp tại VacSaVa (Ba Lan) thông qua. Từ đây, ngày 20-11 đã được quyết định chọn là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo.

Sau khi đất nước giải phóng hoàn toàn, được sự quan tâm của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, được sự cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, các bậc cha mẹ học sinh, ngày 20-11 được tiến hành trên cả nước và dần khắc sâu vào tình cảm, trí nhớ của mọi người.

Tôn sư trọng đạo là đạo lý tốt đẹp của ông cha ta từ ngàn xưa

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 trước tiên là ngày để giáo viên, cán bộ ngành giáo dục thể hiện sự nhất trí với đường lối cách mạng, các chủ trương mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Ngày này cũng chính là dịp để cổ vũ tinh thần của các nhà giáo hết lòng thực hiện công tác giáo dục của Đảng và nhà nước.

Dâng tặng quý thầy cô những điểm 10 chói lọi nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Trong ngày này, các thầy cô giáo sẽ được biểu dương khen thưởng thành tích đã đạt được. Hưởng ứng ngày này, các em học sinh sẽ thể hiện tấm lòng tri ân thầy cô bằng những câu chúc, món quà, bài thơ, sự cố gắng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, vâng lời thầy cô...

Thầy cô là những người đã dẫn đường, chỉ dạy, bảo ban để chúng ta thành công

Cũng nhân ngày này, các bậc phụ huynh, các cấp chính quyền địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên quý thầy cô giáo. Có thể thấy, từ xuất phát là một nhiệm vụ quốc tế, ngày 20-11 đã dần dần trở thành ngày hội truyền thống.

Theo quyết định số 167 được thông qua vào ngày 28-09-182, ngày 20-11 hàng năm được lấy làm ngày nhà giáo Việt Nam. Đây là quyết định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với vai trò rất quan trọng của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo thế hệ tương lai. Nhằm mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc.

Ngày 30-5-1985, Chủ tịch hội đồng Nhà nước đã kí lệnh công bố pháp lệnh quy định giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước và pháp lệnh danh hiệu vinh dự Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú có thành tích xuất sắc. Đây là những pháp lệnh có ý nghĩa ghi nhận công lao, đề cao vị trí xã hội và khuyến khích, động viên các nhà giáo.

Thầy cô không chỉ cho chúng ta tri thức mà còn là tài sản tâm hồn quý giá

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô!

Sự nghiệp giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng và là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Đảng, Chính phủ và nhân dân đã và đang duy trì mạch nguồn truyền thống quý báu của Nhà giáo Việt Nam.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp giáo dục - đào tạo, toàn Đảng, toàn dân, các thành phần kinh tế - xã hội, mỗi gia đình cần nỗ lực hơn nữa để góp trí tuệ và chung sức thực hiện thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tình cảm yêu thương và biết ơn chân thành dành cho thầy cô

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng tốt thế hệ trẻ về các mặt kiến thức văn hóa, đạo đức xã hội, khoa học công nghệ, rèn luyện thể chất, kỹ năng sống đã đề ra, ngành giáo dục sẽ cố gắng trang bị đầy đủ điều kiện vật chất và tinh thần cũng và nỗ lực thi đua, phấn đấu không ngừng.

Qua buổi lễ này, hi vọng toàn thể quý thầy, quý cô sẽ nỗ lực hơn nữa để đem sức lực trí tuệ tình thương yêu của mình đóng góp cho sự nghiệp giáo dục xã nhà và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học tới .

Chúc Thầy Cô mãi duy trì lòng yêu nghề mãnh liệt, luôn có một sức khỏe dồi dào để hoàn thành sứ mạng trồng người đầy vinh quang

Nhằm mục tiêu xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn, kính mong BGH trường cùng với Đảng uỷ, chính quyền, các ban ngành trong địa phương và các thầy giáo, cô giáo hãy cùng nhau nỗ lực hết sức để quy hoạch mạng lưới trường lớp, hoàn thành kế hoạch dài hạn sắp tới được đề ra đó là xây dựng trường chuẩn quốc gia, xã hội hoá giáo dục, phổ cập giáo dục, chống lưu ban bỏ học, chống các tệ nạn xã hội,... góp phần giáo dục lễ giáo cho học sinh.

Nhân dịp này, thay mặt BGH, BCH công đoàn trường, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến sự quan tâm chỉ đạo đối với các mặt công tác của nhà trường của các cấp ủy, các cơ quan chuyên môn, sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của các ban ngành, đoàn thể, của Hội cha mẹ HS... Chính sự quan tâm đặc biệt này đã tạo nên nền tảng cơ sở vững mạnh, hậu thuẫn giúp mọi mặt công tác của nhà trường đạt kết quả.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến những thầy cô giáo đang công tác tại trường và các thầy cô đã chuyển nơi công tác.

Tri ân thầy cô

Các thầy, các cô chính là những tấm gương lao động quên mình. Có thể nói, thành tích mà nhà trường chúng ta có được như ngày hôm nay là được viết nên bởi công lao to lớn của thầy cô. Và hơn hết, các thầy cô còn là những chuẩn mực để cho lớp đàn em học trò học hỏi, noi theo.

Tôi xin chúc tất cả chúng ta mãi mãi duy trì lòng yêu nghề mãnh liệt, luôn có một sức khỏe dồi dào và mãi là một khối đoàn kết cùng nhau hoàn thành sứ mạng trồng người đầy vinh quang.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô sức khỏe, có nhiều hạnh phúc, thành đạt và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Chúc các em học sinh thân yêu luôn tìm thấy niềm đam mê trong học tập và tiếp tục tô thắm lá cờ truyền thống của mái trường.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày lễ hội của ngành giáo dục và là ngày “tôn sư trọng đạo”. Ngày này không chỉ là ngày hội của những người làm công tác giáo dục và đào tạo mà còn của các thế hệ học trò. Trên đây là bài phát biểu nhân ngày 20/11 của hiệu trưởng hay, sâu sắc các thầy cô hiệu trưởng có thể tham khảo để bài phát biểu của mình trong ngày 20/11 thêm phần trang trọng, ý nghĩa.