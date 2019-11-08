Gợi ý 15 món quà tặng thầy cô ý nghĩa nhất ngày 20/11

Khăn quàng và cà vạt là sự lựa chọn rất dễ mua và dễ dùng. Đến mùa đông mọi người đa số đều dùng khăn ấm hoặc khăn gió cho mình. Nên bạn có thể chọn loại khăn len, khăn nỉ giữ ấm, hoặc khăn vải voan mỏng để đi gió hoặc phối kèm các bộ trang phục.

Có rất nhiều thứ bạn có thể dành tặng cho những thầy cô của mình, nhưng nên chọn những món quà ý nghĩa tặng thầy cô 20/11, vì đây là ngày lễ nhân văn và giàu tình cảm, bạn nên chú ý tới phía cạnh tình cảm và ý nghĩa. Bên cạnh đó, nên tặng thầy cô quà gì thật tiện dụng và hợp với tính cách của họ. Không nên chọn bừa phứa, máy móc hoặc lựa những thứ đồ quá phô trương kệch cỡm. Dưới đây là gợi ý quà tặng thầy cô bạn nên tham khảo khi chọn mua quà cho các thầy cô. Chúng tôi xin chia các quà tặng ra làm 4 nhóm chính như sau:

Cà vạt cũng là một sự lựa chọn không tồi cho các thầy, nhưng hầu như trừ những dịp trang trọng như những lễ kỷ niệm hay cuộc họp quan trọng các thầy hầu như rất ít mang cà vạt. Tuy vậy bạn vẫn có thể tặng để các thầy diện khi cần và món quà này khá là “lịch sự”, hợp túi tiền.

Giá thành những chiếc khăn len ở mức khá phải chăng, trừ những loại khăn hàng hiệu. Nhưng nhìn chung chi phí bỏ ra rất hợp túi tiền của các bạn học sinh và cũng dễ dùng cho các thầy cô. Bí kíp là bạn nên mua khăn 1 màu hoặc khăn dạng kẻ ca rô thì sẽ giúp các thầy cô dễ phối đồ hơn.

Gợi ý khăn voan làm quà tặng thầy cô - Ảnh minh họa: Internet

Ví, túi xách, cặp

Đây là những món đồ thường mang và hầu như ngày nào các thầy cô cũng phải mang khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên chọn ví, túi xách và cặp có một chút khó vì những món đồ này phải dựa nhiều vào sở thích của các thầy cô.

Nhưng nếu bạn thích lựa chọn này thì mách bạn một mẹo nhỏ là quan sát những loại ví, túi, cặp mà thầy cô bạn hay dùng, mua một chiếc gần tương tự như vậy là được. Để mua món đồ này thì có hơi đắt tiền hơn những loại còn lại trong mục này một chút, nhưng chúng khá là tiện dụng, nên bạn hãy cân nhắc.

Thắt lưng

Vì trang phục đi dạy thường mang phong cách lịch sự, thanh lịch nên tần suất các thầy cô dùng thắt lưng đi kèm các loại quần hoặc váy cũng khá cao. Bạn có thể chọn loại thắt lưng kiểu dáng hơi phổ biến và dễ dùng một chút, nếu là thầy giáo hãy chọn loại dễ phối với quần tây và quần bò, nếu là các cô giáo hãy để ý loại thắt lưng nào có thể dùng với cả váy nữa, như vậy lựa chọn sẽ chính xác hơn. Nên tránh các loại thắt lưng quá cách điệu hoặc quá “màu mè” vì có thể nó không hợp sở thích của các thầy cô, hãy chọn loại an toàn một chút.

Cặp, túi xách và ví làm quà tặng thầy cô - Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ

Đồng hồ thực ra là một món đồ đòi hỏi sự tinh tế trong cách chọn. Đây là một ý kiến hơi “liều lĩnh” nhưng nó có ưu điểm tạo nên sự sang trọng và phong thái đặc biệt cho người mang. Vậy nên nhiều bạn học sinh vẫn quyết định tặng loại quà cho thầy cô của mình.

Giá thành một chiếc đồng hồ cũng tương đối mắc, nhưng bạn là một học sinh, bạn không có nhiều tiền nên không cần phô trương chọn nhãn hiệu quá xa hoa. Chỉ cần tinh tế chú ý tới loại đồng hồ thầy cô mình hay đeo, để ý xem chúng là đồng hồ điện tử đầy vẻ năng động hay đồng đồ có kim đậm vẻ điềm đạm, hãy mua một chiếc gần giống như vậy.

Nhưng có một vấn đề quan trọng cần lưu ý, đó là nếu thầy cô của các bạn là người cực “sành” về đồng hồ, hoặc những đồng hồ họ dùng thường là loại hàng hiệu đắt tiền, thì bạn nên “rụt rè” dời khởi lựa chọn này đi. Vì khi bạn mà không đủ hiểu về đồng hồ mà lựa chọn thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ.

Gợi ý quà tặng thầy cô ngày 20/11 - Ảnh minh họa: Internet

Nón, kính

Nón và kính là loại phụ kiện thời trang khá phổ biến, các thầy cô có thể dùng hàng ngày để phối cùng quần áo. Kính thì sẽ tiện dụng hơn nón, vì đa số thầy cô di chuyển bằng xe máy, sẽ phải đội mũ bảo hiểm nên ít khi dùng nón. Vậy nên trong 2 gợi ý này kính sẽ là thứ nên được ưu tiên.

Nhưng nếu thầy cô các bạn bị cận thì đừng mua kính. Còn không bạn có thể lựa loại kính râm hoặc kính thời trang để thầy cô đeo khi di chuyển, vừa đẹp, lại vừa chắn gió và bụi.

Có nhiều loại đồ thời trang khác như quần áo, giày, váy,…nhưng chúng thực sự rất khó chọn, chúng ta không biết rõ cỡ người, cỡ giày để có thể mua được vừa vặn, chưa kể tới phong cách thời trang và sở thích riêng của các thầy cô chúng ta không thể hiểu rõ, nên hãy tránh những món quà khó khăn này ra nhé.

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Kính thời trang có thể làm quà tặng thầy cô - Ảnh minh họa: Internet

2. Đồ sinh hoạt và giải trí

Sáp thơm, tinh dầu

Nhiều người sẽ khuyên bạn chọn mua nước hoa, mỹ phẩm, dầu gội,…Nhưng thực ra đây là những món quà rất hên xui, vì không biết có hợp ý thầy cô chúng ta không. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên đổi sang một ý kiến “dễ xài” hơn một chút, đó là sáp thơm và tinh dầu.

Bạn có thể mua dầu oliu, dầu dừa, dầu cá,…để các thầy cô sử dụng chăm sóc da, chăm sóc sức khỏe. Hoặc mua một loại sáp thơm nhè nhẹ để tủ hoặc để khử mùi phòng cũng rất tuyệt. Có nhiều loại sáp thơm để tủ quần áo và đặt trong phòng khá đắt tiền vì nó vừa khử mùi và vừa có tác dụng y như nước hoa, nhưng bạn không cần mua thứ xa hoa ấy làm gì. Chọn loại nào hương thơm tự nhiên và dịu dàng một chút là được.

Khi mùa ẩm thấp tới và quần áo luôn ám mùi lâu khô, sáp thơm của chúng ta sẽ có tác dụng. Những loại tinh dầu, sáp thơm hỗ trợ giấc ngủ hay làm sạch mùi phòng cũng là lựa chọn không tồi. Vì ai cũng muốn có những bộ quần áo thật thơm tho và một không gian thư giãn mỗi khi về nhà mà.

Tinh dầu thơm để phòng là gợi ý quà tặng thầy cô thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Đèn làm việc

Đèn làm việc, một thứ rất hữu dụng. Vì các thầy cô của bạn thường phải “chong đèn” nghiên cứu sách vở và bài giảng. Một chiếc đèn làm việc mới tiện dùng là một đồ vật vô cùng hữu ích.

Tuy nhiên đèn làm việc thì hơi đắt tiền một chút, nhưng cũng có vài loại rất vừa tầm, bạn không cần vung tay mua những chiếc đèn vài triệu làm gì, chỉ cần để ý chiếc đèn có kích thước gọn gàng và khả năng chiếu sáng tốt là được. Đây thực sự là một món quà ý nghĩa tặng thầy cô giáo đấy.

Cốc uống nước

Ý kiến này rất dễ thương và dễ mua. Bạn hãy chọn mua những chiếc cốc có kiểu dáng đẹp mắt và “là lạ” một chút. Nhưng, cốc uống là thứ các thầy cô nhận được rất nhiều sau những dịp 20/11, chính vì chúng dễ mua và vừa tiền nên rất nhiều người đã chọn món quà này. Vậy nên, hãy chọn chiếc cốc đặc biệt một chút nếu bạn muốn món quà của mình có dấu ấn.

Sách, vé xem hát, kịch

Mua tặng thầy cô một cuốn sách, một cặp vé xem hát, kịch, phim cũng là ý tưởng rất thú vị. Vấn đề là chúng ta không biết các thầy cô thích sách gì, thích nhạc gì, thích phim gì? Vậy thì bạn có thể hỏi khéo qua những lần trò chuyện với các thầy cô. Nếu bạn hỏi thầy cô thích loại mỹ phẩm nào, thích giày gì có thể vẫn khó khi chọn mua, nhưng vé xem nhạc sẽ dễ dàng hơn. Và giá thành để mua sách, đặt vé xem kịch hay hát cũng không quá cao, bạn hoàn toàn có thể cân nhắc.

Sách cũng là món quà ý nghĩa tặng thầy cô - Ảnh minh họa: Internet

3. Đồ trang trí và kỷ niệm

Hoa, chậu cây, bình hoa

Một chậu cây nho nhỏ để kỷ niệm hoặc chiếc bình hoa xinh xinh để trưng bày cũng rất dễ thương, nhưng tương tự với cốc uống nước, lựa chọn này có vẻ dễ bị trùng.

Tranh, đồng hồ treo tường

Tranh và đồng hồ thì hơi khó mua và đắt tiền một chút, nhưng nó là một món đồ kỷ niệm rất đặc trưng. Nếu là tranh, chú ý chọn loại tranh mang hình ảnh tạo cảm giác tích cực và dễ chịu một chút, ví dụ như tranh vẽ một phong cảnh đẹp tươi sáng. Đồng hồ thì nên chọn kiểu dáng đơn giản, đừng quá màu mè cầu kỳ vì sẽ khó phối với không gian ngôi nhà thầy cô.

Chậu cây làm quà tặng thầy cô - Ảnh minh họa: Internet

Đồ công nghệ

USB, tai nghe, sạc

Bây giờ là thời đại công nghệ, hầu như mọi công việc đều đã có sự áp dụng công nghệ thông tin, với những thầy cô từ tầm tuổi 40 trở xuống, bạn có thể chọn mua món quà này. Có rất nhiều chiếc USB, tai nghe, sạc được thiết kế khá đẹp mắt và độc lạ. Giá thành cũng không hề quá cao nên bạn hoàn toàn có thể chọn mua những thứ này.

Quà tặng thầy cô độc lạ với USB - Ảnh minh họa: Internet

Vừa rồi là gợi ý những món quà tặng thầy cô ý nghĩa ngày 20/11, hy vọng khi đọc xong bạn đã có những ý tưởng và chọn lựa cho riêng mình. Chúc bạn có được món quà ưng ý và một ngày 20/11 tràn ngập niềm vui bên các thầy cô.