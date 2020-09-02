Cách làm bánh trung thu trà xanh thanh mát cho ngày rằm

Đời sống 02/09/2020 13:34

Nếu bạn đã quá chán với những chiếc bánh trung thu nhân thập cẩm thì có thể học ngay cách làm bánh trung thu trà xanh ngọt thanh, thơm mát dưới đây!

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Mỗi khi trung thu về, các loại bánh trung thu lại được bày bán khắp các con phố, vỉa hè. Bạn là một người mê mẩn vị trà xanh thơm nồng, dịu nhẹ và lại rất đỗi ngọt ngào? Bạn muốn tự tay làm ra một chiếc bánh trung thu nướng vỏ trà xanh hoặc nhân trà xanh hạt sen quyến rũ? Hôm nay, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn cách làm bánh trung thu trà xanh cực ngon tại nhà với các bước vô cùng đơn giản!

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Cách làm bánh trung thu trà xanh thanh mát cho ngày rằm - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm bánh trung thu trà xanh nướng

Nguyên liệu

Dưới đây là nguyên liệu vừa vặn để tạo nên 4 chiếc bánh 150g:

  • Bột mì: 150g;
  • Bột trà xanh: 10g;
  • Nước đường làm bánh nướng: 90g;
  • Sữa tươi không đường: 30ml;
  • Nhân đậu xanh/ nhân hạt sen nhuyễn: 250g.

Cách làm bánh trung thu nướng vỏ trà xanh

  • Bước 1: Làm vỏ bánh: 

+ Cho bột trà xanh và bột mì vào một chiếc bát tô to rồi trộn đều. Đổ nước đường làm bánh nướng vào, nhào lên thật kỹ đến khi thu được cục bột mịn, dẻo.

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Trộn bột mì với bột trà xanh, nhào lên để thu được cục bột mịn, dẻo - Ảnh minh họa: Internet

+ Dùng màng bọc thực phẩm bọc cục bột lại rồi để trong ngăn mát tủ lạnh cho bột nghỉ khoảng 1 tiếng.

+ Chia bột và nhân thành các phần bằng nhau. Tỷ lệ chuẩn của bánh nướng là 2 nhân : 1 vỏ. 

  • Bước 2: Tạo hình bánh:

+ Cán các phần bột đã chia mỏng từ 5 – 7mm, đều về các phía để tạo thành hình tròn, dễ dàng hơn khi gói nhân.

+ Đặt nhân vào chính giữa miếng bột rồi nhẹ nhàng bao tròn lại để nhân không bị lộ ra ngoài.

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Đặt nhân vào chính giữa miếng bột rồi bao tròn lại cho kín nhân - Ảnh minh họa: Internet

+ Quét 1 lớp dầu ăn mỏng vào khuôn để bánh không bị dính khuôn và bánh không bị khô khi nướng. Đặt bánh vào khuôn, ấn chặt xuống các góc cho đều rồi nhẹ nhàng gỡ bánh ra khỏi khuôn.

  • Bước 3: Nướng bánh: 

+ Bật lò ở nhiệt độ 180 độ C.

+ Xịt một chút nước lên mặt bánh giúp bánh không bị nứt vỡ khi nướng.

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Xịt một chút nước lên mặt bánh giúp bánh không bị nứt vỡ khi nướng - Ảnh minh họa: Internet

+ Nướng bánh khoảng 8 phút.

+ Lấy bánh ra khỏi lò rồi tiếp tục quét đều lớp sữa tươi lên bề mặt bánh, nướng bánh thêm 10 phút đến khi mặt bánh hơi khô bớt.

+ Lưu ý: Riêng với bánh trà xanh, sữa tươi sẽ giúp giữ màu xanh của trà còn với các loại bánh nướng thông thường, bạn sẽ quét hỗn hợp lòng đỏ trứng gà.

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Cách làm bánh trung thu nhân trà xanh

Bánh trung thu nhân trà xanh cũng có nhiều loại phong phú đa dạng, nào là nhân trà xanh trứng muối, nhân trà xanh hạt sen,… Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cách làm bánh trung thu nhân trà xanh hạt sen bổ dưỡng, bùi bùi, béo ngậy:

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Cách làm bánh trung thu nhân trà xanh hạt sen - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

  • Hạt sen tươi (đã bỏ tim sen): 200g;
  • Đường: 80-90g;
  • Dầu ăn: 75g;
  • Bột mì: 10g;
  • Bột trà xanh: 5-10g;
  • Nước: 30-40ml;

Cách làm

  • Bước 1: Làm nhân bánh:

+ Rửa sạch hạt sen rồi cho vào nồi đun mềm. Khi sôi, hạ lửa rồi để yên nồi hạt sen khoảng 3-4 phút.

+ Vớt hạt sen ra, để ráo nước. Kiểm tra thấy hạt sen đã mềm là được.

+ Đổ phần hạt sen vào một nồi nước khác (nước vừa ngập phần hạt sen) rồi ninh nhừ hạt sen.

+ Đem hạt sen đã nhừ xay với nước lọc, thu được hỗn hợp mịn. Hòa bột trà xanh với nước ấm rồi đổ vào phần hạt sen rồi xay tiếp cho chúng quyện vào nhau.

+ Hỗn hợp trà xanh hạt sen khá lỏng, ấm. Lúc này, hãy cho đường và 1/3 lượng dầu đã chuẩn bị vào, khuấy đều lên.

+ Dùng rây để lọc hỗn hợp vừa làm rồi đổ vào chảo chống dính. Bắc chảo lên bếp, bật lửa vừa rồi khuấy đều tay, liên tục để nước trong hỗn hợp bay hơi bớt. Sau khoảng 3-4 phút, hãy cho tiếp 1/3 lượng dầu ăn vào và tiếp tục khuấy đều đến khi dầu quyện hết lại với nhau.

+ Khi phần dầu đã quyện đều vào hỗn hợp, cho nốt phần dầu còn lại vào, tiếp tục khuấy đều tay, liên tục. Hòa bột mì cùng 30-40ml nước rồi khuấy đều vào cùng phần nhân.

+ Đến khi thấy nhân đặc lại, tạo thành khối mềm dẻo thì hạ lửa về mức thấp nhất, tiếp tục sên cho tới khi nhân khô, bóng là được. 

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Sên nhân trà xanh hạt sen cho đến khi thu được khối dẻo mịn - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 2: Làm vỏ bánh:

+ Cho bột mì và nước đường làm bánh vào 1 chiếc bát tô lớn, trộn đều cho đến khi thấy bột nở hẳn.

+ Lấy 3 muỗng to bột bánh rắc lên một mặt phẳng rồi cho khối bột vừa trộn lên, tiếp tục nhào cho tới khi bột không còn dính tay.

+ Chia nhân bánh và bột theo tỉ lệ 1:1. 

+ Cán mỏng phần bột khoảng 5-7mm, đặc cục nhân hạt sen trà xanh vào chính giữa rồi gói lại cho kín nhân.

+ Quét 1 lớp dầu ăn lên khuôn bánh rồi cho bánh vào khuôn, ấn đều các góc để tạo hình. Nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi khuôn.

  • Bước 3: Nướng bánh:

+ Bật lò ở nhiệt độ 180 độ C.

+ Xịt một chút nước lên bề mặt bánh.

+ Cho bánh vào nướng khoảng 8 phút rồi lấy ra khỏi lò, quét đều sữa tươi lên, nướng thêm 10 phút cho chín hẳn.

+ Để bánh nguội rồi cho vào hộp cất khoảng 2 ngày là có thể thưởng thức ngon lành.

Trên đây là cách làm bánh trung thu trà xanh thơm ngon, đẹp mắt. Mong rằng, tết Trung thu năm nay của gia đình bạn sẽ ý nghĩa và ấm cúng hơn với những chiếc bánh do chính tay bạn làm ra. 

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Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách làm bánh trung thu rau câu tại nhà rất đơn giản. Không cần đi đâu xa, bạn có thể thực hiện theo bí quyết dưới đây để có ngay thể làm được bánh ngon đãi gia đình mùa sum vầy này.

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