Cách đáp trả của sếp với nhân viên đòi thăng chức khiến nhiều người thức tỉnh

Việc ảo tưởng sức mạnh của bản thân là hiện tượng xảy ra khá nhiều ở các bạn trẻ hiện nay. Ảo tưởng rằng bản thân thật sự tài năng, đòi hỏi những điều trên trời dưới đất, trong khi bản thân chẳng có tài cán gì. Bạn nên nhớ, đi làm phải biết bản thân đang ở vị trí nào, kiến thức mình đang ở đâu, đừng múa rìu qua mắt thợ rồi gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười, hạ thấp bản thân.

Đi học, thích thì đi, không thích có thể ở nhà, đến ngày thi vẫn có thể vượt qua. Đi làm, nghỉ một ngày giống như việc bạn đang đi chậm lại nhiều bước so với người khác. Có câu “cơm người khổ lắm ai ơi, không giống cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”. Môi trường làm việc phản ánh một phần của xã hội khốc liệt, cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua, không có chuyện thích thì làm, không thì ở nhà. Nếu bạn không có tài, không chịu được gian khổ, hãy ở nhà ăn cơm mẹ nấu. Nếu bạn chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền mà không biết cách biến bản thân mình trở nên giá trị hơn, hãy ngậm miệng lại đừng đòi hỏi gì. Bởi công ty không nuôi những người lười biếng, luôn thụ động trong mọi việc, không sáng tạo ra những cái mới mà suốt ngày chỉ biết đòi quyền lợi.

Đến ngày công ty có đợt xét thăng chức cho nhân viên. Nhung được cấp trên cân nhắc cho lên chức trưởng phòng, Hiền tức tối kiện lên tận chủ tịch đòi quyền công bằng cho mình. Trong khi Hiền giận dữ, chủ tịch lại điềm đạm gọi Nhung lên và giao nhiệm vụ cho cả hai.

Hiền là nhân viên kinh doanh lâu năm của công ty bất động sản . Vì quen thói tiểu thư, được ba mẹ nuông chiều từ bé nên khi đi làm cô cũng tự cho mình cái quyền làm "mẹ thiên hạ". Nhung là người chăm chỉ, đi làm lúc nào cũng sớm hơn người khác, được lòng đồng nghiệp. Hiền và Nhung được nhận vào làm cùng một lúc, bổ nhiệm vào cùng bộ phận.

- Công ty nước ngoài sẽ đến ký hợp đồng với chúng ta về dự án sắp tới. Nhưng vẫn chưa có được thông tin khi nào họ đến. Tôi giao nhiệm vụ này cho hai cô.

Nhận nhiệm vụ xong, Hiền dương dương tự đắc tự tin rằng bản thân mình sẽ làm được. Đến ngày trả lời chủ tịch, Hiền tự tin lên tiếng.

- Công ty sẽ đến ký hợp đồng với công ty chúng ta vào đầu tuần sau.

Chủ tịch lên giọng.

- Họ đi mấy người? Ai là người đứng ra ký kết, bàn bạc hợp đồng này? Khi sang đây sẽ ở khách sạn nào? Có tiện cho việc đi đến công ty mình trong thời gian sớm nhất không?

Hiền đơ người, tông giọng hạ thấp.

- Anh đâu có bảo em hỏi những câu này?

Chủ tịch cười nhẹ đưa ánh nhìn sang Nhung.

- Cô trình bày đi.

Nhung khẽ gật đầu rồi nói.

- Công ty đối tác sẽ đến ký hợp đồng vào đầu tuần, họ đi 4 người. Giám đốc nhân sự sẽ là người đứng ra bàn bạc, thỏa hiệp. Họ sẽ ở khách sạn gần công ty của chúng ta để tiện cho việc đi lại.

Người chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng với những công sức mình bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch cười gật gù, gương mặt thể hiện sự hài lòng.

- Cô Hiền đã hiểu tại sao tôi có quyết định thăng chức cho Nhung rồi đúng không?

Hiền cúi gầm mặt, vẻ mặt tự tin cũng vụt tắt.

Đi làm, ý sếp là ý trời, nếu có tài hãy cãi lại nhưng phải đưa ra những ý kiến có căn cứ của mình, đừng cãi chày cãi cối, làm mất thời gian của đôi bên.

Đi làm, nói ít thôi làm nhiều thêm một chút, đừng ngồi lê đôi mách, đừng bàn tán chị A có xe mới, anh B sắp có vợ. Nói ít một chút sẽ sang hơn, việc dành 8 tiếng đồng hồ làm việc chăm chỉ không chỉ cống hiến cho công ty mà còn nâng cao được giá trị của bản thân.

Đi làm không giống đi học, không dễ dàng như việc mỗi ngày đều cắp sách đến trường. Học môn không thích, có thể nằm dài ngủ một giấc, xong rồi về. Đi làm, dù việc đó bạn ghét đến đâu, hễ là lệnh của sếp cũng phải cắn răng mà thực hiện, không được từ chối, không được dây dưa.

Đi làm, đừng vì cảm xúc bạn không tốt mà khiến cho mọi việc dừng lại. Chỉ khi bạn thay đổi thái độ của chính mình, mọi việc mới thật sự tốt đẹp, khi đó chỗ đứng trong xã hội sẽ vững vàng hơn.

Đi làm, đầu óc lúc nào cũng hoạt động 24/24, bạn ngừng một giây đã thua người ta vài phút. Việc kiếm tiền và lao động bằng chính sức lực của mình chưa bao giờ là dễ dàng. Có nhiều người khi ra trường, vẫn tự vẽ ra cho bản thân viễn cảnh tươi đẹp ở môi trường làm việc hoặc mơ hồ không biết phấn đấu từ đâu. Khi thời gian qua đi rồi mới biết tiếc nuối rằng tháng năm qua chưa một lần cố gắng và tự khẳng định bản thân.

Đi làm, bạn phải nhìn sắc mặt của mọi người để sống, chứ không phải bắt buộc người khác phải sống theo cảm xúc của mình.

Đi làm, học hỏi không ngừng để phát triển, tự nhận lỗi khi mắc sai lầm. Việc đứng ra chịu trách nhiệm không chỉ giúp bạn trưởng thành mà còn là cách cư xử đẹp trong mắt người khác.

Nỗ lực hết mình trong công việc, bạn sẽ nhận lại được nhiều điều đáng giá - Ảnh minh họa: Internet

Những người trẻ đang, đã và sắp đi làm nên nhớ, nhà lãnh đạo sẽ không bao giờ “nuôi” loại người này:

Thích nghỉ thứ bảy, chủ nhật.

Thích đến công ty lúc 9 giờ sáng và thong thả đi về lúc 5 giờ chiều.

Thích an phận, không có ý chí tiến thân.

Thích ngồi lê đôi mách thay vì bàn bạc công việc và dự án cho công ty.

Thích làm nhưng không thích nhận lỗi.

Thích than vãn không tìm cách vượt qua.

Thích lợi ích cá nhân, không nghĩ đến người khác.

Thích thăng chức nhưng không biết giá trị của bản thân đang ở đâu.

Thích tăng lương nhưng không biết bản thân có xứng đáng hay không.

Thích sống tàng tàng dựa vào lương cơ bản, thay vì cố gắng để kiếm hoa hồng.

Thích trách móc, oán hận công ty nhưng bản thân mình sống không có trách nhiệm.

Thích sống thong thả, nước tới chân mới nhảy.

Thích phỉ báng, xem thường công sức của người khác.

Thích ra điều kiện với người khác nhưng lại không đặt ra nguyên tắc gì cho bản thân.

Thích nghĩ đến sự thua thiệt của bản thân mà bỏ qua sự thua lỗ của công ty.

Thích ngồi không rung đùi hưởng lộc trời ban.

Thích dựa vào may mắn để tiến thân.

Thích xu nịnh để tìm cơ hội thăng tiến.

Thích mọi người tôn trọng ý kiến của mình, nhưng mình thì lại xem thường quan điểm của người khác.