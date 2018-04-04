Nếu vợ có những đức tính vàng này, chồng nên trân trọng, đừng bao giờ làm khổ cô ấy

Là phụ nữ nhất định phải có ít nhất 4 trong 7 đức tính vàng này để chồng yêu thương và chiều chuộng suốt đời. Đến lúc đó, bạn chẳng cần tìm cách giữ, anh ấy cũng tự động ở bên cạnh, không cần lo kẻ thứ ba chen ngang.

Hãy trân trọng người phụ nữ ở lại bên cạnh bạn khi sa cơ, nghèo khó. Vì đến nghèo họ còn không sợ thì chẳng có thứ nào trên đời này khiến họ thay lòng được. Nếu vợ có đức tính này, hãy thương cô ấy nhiều hơn. Người đàn ông nào cưới được cô vợ có phẩm chất này là người may mắn, tu nhiều kiếp mới có được.

Cô ấy không bao giờ chỉ trích hay đụng đến lòng tự trọng khi chồng mắc sai lầm. Cô ấy luôn cố gắng khuyên nhủ chồng bằng những lời nói nhẹ nhàng nhất. Khi chồng nóng giận, cô ấy luôn biết cách xoa dịu, giúp anh ấy thức tỉnh và làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng.

Có tấm lòng chân thành, lương thiện hay giúp đỡ người khác

Đây là đức tính phải có ở phụ nữ. Cô ấy luôn chăm chỉ làm từ thiện, đồng cảm hay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh để tạo nhiều phúc đức cho gia đình. Người phụ nữ có đức tính này là người vợ lương thiện và hiền hậu nhất. Chồng không phải lo lắng khi có cô ấy ở bên cạnh. Bởi những người lương thiện, có tâm trong sáng luôn được quý nhân phù trợ và nâng bước. Cuộc sống lúc nào cũng gặp nhiều may mắn, mang lại hạnh phúc cho bản thân và người khác.

Vợ có tâm lương thiện giúp đỡ người khác là may mắn của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách chuẩn bị những món ăn ưa thích của chồng

Có câu “đường nhanh nhất tiến đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày”. Muốn chồng mê mẩn, chị em cần biết cách nấu ăn thật ngon. Bữa cơm gia đình rất quan trọng, là thời gian để vợ chồng, con cái ngồi lại ăn một bữa thật ngon, cùng nhau trò chuyện. Đây cũng là thời điểm để vợ ra tay chứng tỏ tài nấu ăn cho chồng thấy. Đảm bảo anh ấy sẽ mê tít, đi đâu cũng nhớ về hương vị món ăn mà vợ đã làm. Người vợ nấu ăn ngon, biết rõ khẩu vị của chồng là người tâm lý, tận tụy hết lòng vì chồng con.

Tình yêu dành cho chồng luôn chân thành và sâu sắc

Một cô vợ lúc nào cũng hướng về chồng con, tình yêu của cô ấy dành cho chồng luôn chân thành và sâu sắc. Chung thủy là đức tính hiếm có. Bởi không ai có thể chịu được những cám dỗ bên ngoài, kể cả phụ nữ. Đàn ông đừng nghĩ cứ là phụ nữ nhất quyết phải chung thủy. Nếu vợ có phẩm chất này, các ông hãy trân trọng, giữ chặt vợ bên mình, đừng bao giờ làm cô ấy khổ đau.

Đừng đối xử tệ với người vợ chân thành yêu thương chồng - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chỉ nội trợ, lo toan cho chồng con, không bao giờ để chồng thua thiệt

Phụ nữ phải lo việc nội trợ, đó là điều hiển nhiên. Nhưng xã hội hiện đại, cô ấy cũng bươn chải kiếm tiền, mạnh mẽ độc lập như đàn ông vậy. Điều quan trọng là sau khi “hô mưa gọi gió bên ngoài”, trở về nhà, cô ấy vẫn là người vợ đảm đang, chu toàn cho chồng con từng chút một. Đây mới là người đáng trân trọng và yêu thương. Các ông tuyệt đối đừng đối xử tệ bạc với người tận tụy vì mình.

Tiết kiệm không bao giờ tiêu xài hoang phí

Cô ấy luôn biết cách quản lý chi tiêu trong gia đình, không bao giờ mua sắm, hay tiêu xài quá hoang phí. Cô ấy cảm nhận được sự vất vả của chồng khi kiếm được những đồng tiền đó. Bởi vì cô ấy yêu thương chồng mình thật lòng.