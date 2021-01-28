Các loại mứt Tết thơm ngon trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam

Đời sống 28/01/2021 13:53

Ngày Tết cổ truyền Việt Nam không thể thiếu các loại bánh mứt truyền thống đặc trưng. Dưới đây là tổng hợp các loại mứt Tết không thể thiếu trong dịp Tết. 

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Những ngày Tết là dịp để các thành viên trong gia đình quay quần bên nhau. Việc chuẩn bị các món ăn ngày Tết rất được các gia đình chú trọng đến. Mứt cũng là một trong những món ăn không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Các món mứt không chỉ thơm ngon mà còn tượng trưng cho những điều tốt đẹp trong năm mới. Mứt từ lâu được xem là món ăn truyền thống đặc trưng trong văn hóa Tết của người Việt. Nếu bạn chưa tìm được loại mứt ưa thích cho dịp Tết năm nay thì đừng bỏ các loại mứt Tết được tổng hợp dưới đây.

Các loại mứt Tết không thể thiếu trong dịp Tết

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Các loại mứt Tết không thể thiếu trong dịp Tết - Ảnh minh họa: Internet

Mứt dừa

Mứt dừa là một trong những loại mứt được ưa chuộng nhất trong những ngày Tết. Loại mứt này được nhiều người ưa thích bởi vị béo ngậy của dừa pha lẫn vị ngọt của đường, khiến bạn ăn hoài không chán. Mứt dừa chính là món ăn góp phần làm cho hương vị ngày Tết thêm đậm đà và đặc trưng hơn. 

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Mứt dừa được nhiều người ưa thích bởi vị béo ngậy - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, trong dừa có chứa nhiều enzym rất tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ điều trị các chứng khó tiêu, đầy bụng, táo bón. Mứt dừa từ lâu đã được xem là một trong các loại mứt Tết phổ biến và đặc trưng nhất của người dân Việt Nam. Đây loại mứt được bán phổ biến ở khắp mọi nơi mỗi dịp Tết đến Xuân về. 

Xem thêm: Tự tay làm mứt dừa thơm mềm dẻo ngon.

Mứt gừng

Tết là lúc vạn vật đua nhau khoe sắc mới rực rỡ, báo hiệu một năm mới tốt đẹp và tràn đầy hy vọng. Mứt gừng là loại mứt được mọi người ưa chuộng vào mỗi dịp Tết bởi màu vàng như nắng ấm áp, vị cay cay, thơm thơm. 

Những ngày se lạnh trong dịp đầu năm không gì thích hợp hơn cùng các thành viên trong gia đình nhấm nháp miếng mứt gừng dịu ngọt, cay cay cùng tách trà nóng vào buổi sáng. Mứt gừng được biết đến là có tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa, tránh đầy bụng, khó tiêu. Ngoài ra, mứt gừng còn giúp giải cảm rất tốt, giảm được cảm giác buồn nôn. 

Mứt bí

Bí là một trong những loại thực phẩm quen thuộc ở khu vực đồng bằng. Chính vì vậy mà từ xưa đến nay, mứt bí luôn là một trong các loại mứt Tết không thể thiếu trong nhiều gia đình vào mỗi dịp Tết. Mứt bí thường được làm từ những trái bí già. Ngày Tết ăn quá nhiều loại thức ăn nóng thì thưởng thức một ít mứt bí sẽ giúp giải nhiệt cho cơ thể rất tốt, ngoài ra mứt bí còn giúp tiêu đờm, giảm cân hiệu quả.

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Mứt bí thường được làm từ những trái bí già - Ảnh minh họa: Internet

Mứt hạt sen

Những hạt sen phơi khô, được bảo quản chăm chút từ khi còn tươi, gần cuối năm mới đem ra ngào đường để làm mứt. Những viên mứt nhỏ tròn, hanh vàng và được bọc trong lớp vỏ lấm tấm đường, mang vị ngọt ngào vô cùng tinh tế.

Bạn có thể sẽ không ăn được nhiều mứt sen cùng lúc, bởi mứt có vị ngọt rất sắc. Nhưng đôi lúc ăn một vài viên mứt sen, nhấp một ngụm trà thơm, vị chát cùng hơi nóng ấm hòa quyện lại tạo cảm giác thư thái vô cùng thú vị. Tất cả sẽ khiến cho câu chuyện đầu Xuân thêm vui và rộn ràng hơn.

Mứt cà rốt

Mứt cà rốt giòn giòn cùng với màu sắc bắt mắt chắc chắn sẽ mang lại hương vị mới lại cho khay mứt Tết năm nay của gia đình bạn. Cà rốt được biết đến là có tính bình, vị ngọt, có tác dụng kháng khuẩn,  bổ huyết, giải độc, tốt cho hệ tiêu hóa.

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Mứt cà rốt giòn giòn cùng với màu sắc bắt mắt - Ảnh minh họa: Internet

Mứt cam

Cam là một trong những loại trái cây có chứa rất nhiều chất xơ tốt cho hệ tiêu hoá. Dù có ăn nhiều đồ ăn cay nóng trong những ngày Tết thì bạn cũng sẽ không cần lo. Vì chất xơ có trong mứt cam sẽ giúp làm giảm cholesterol, táo bón, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu rất hiệu quả. Ngoài ra, hương thơm dễ chịu của mứt cam sẽ khiến bạn phải nhóp nhép cả ngày đấy.

Mứt bưởi

Vỏ bưởi được biết đến là có chứa rất nhiều tinh dầu tốt cho sức khỏe. Người ta thường chế biến vỏ bưởi theo nhiều mục đích khác nhau như làm tinh dầu, dầu gội chống rụng tóc, kích thích mọc tóc...Hơn thế nữa, mứt bưởi không chỉ thơm ngon mà còn là thực phẩm giúp ngăn ngừa viêm họng, hỗ trợ giảm cân rất tốt đấy nhé.

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Mứt bưởi thơm ngon - Ảnh minh họa: Internet

Mứt me

Mứt me có màu vàng trong, bóng mướt, được bọc giấy kín trong rất đẹp mắt. Mứt me là loại mứt đặc biệt được người Sài Gòn ưa chuộng. Nhất là các chị em phụ nữ, những ai yêu thích vị chua chua ngọt ngọt.

Mứt đu đủ

Đu đủ có chứa rất nhiều vitamin A giúp chống oxy hóa mạnh, chống khô da, mắt và nhuận tràng rất tốt. Ngày nay, đu đủ không chỉ được sử dụng trong các món ăn mà còn là nguyên liệu cho món mứt ngày Tết nữa đấy. Nếu muốn thay đổi vị mứt mới cho gia đình trong dịp Tết năm nay thì đừng bỏ qua mứt đu đủ bạn nhé. 

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Mứt đu đủ giòn ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Trong bài viết trên, chúng ta đã cùng nhau kể tên các loại mứt Tết phổ biến nhất vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. Hy vọng bài viết có thể giúp bạn lựa chọn được các loại mứt thơm ngon cho dịp đầu năm mới Tân Sửu sắp đến.

Cách làm mứt sơ ri thơm ngon khó cưỡng

Cách làm mứt sơ ri thơm ngon khó cưỡng

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