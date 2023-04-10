Bộ Tài chính chính thức lên tiếng về lùm xùm bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan

Bộ Tài chính yêu cầu Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MVI triển khai rà soát các thông tin về hợp đồng kết giao với iễn viên Ngọc Lan.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 10-4, đại diện Bộ Tài chính cho biết cơ quan này đã có văn bản gửi Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI (Công ty MVI) yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp, sau vụ lùm xùm mua bảo hiểm của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (diễn viên Ngọc Lan).

Bộ Tài chính yêu cầu Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm; việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật ban hành.



Diễn viên Ngọc Lan khóc, chia sẻ về việc nhân viên bán bảo hiểm tư vấn thông tin mập mờ. Ảnh: Người lao động

Dẫn theo thông tin từ BNEWS, ngoài việc tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm, đánh giá chất lượng tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm của đại lý bảo hiểm. Bộ Tài chính cũng yêu cầu đại lý tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm, cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm. Xem xét trách nhiệm của đại lý bảo hiểm trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật trong việc thực hiện hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề nghị công ty chủ động làm việc, giải quyết khiếu nại của khách hàng và có phản hồi thông tin khách quan, minh bạch đến các cơ quan thông tấn, báo chí về vụ việc.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (diễn viên Ngọc Lan) cho biết vào thời điểm cách đây 3 năm, có đóng một gói bảo hiểm cho bản thân và một gói cho con trai, tổng cộng 700 triệu đồng/năm.

Theo tính toán của diễn viên Ngọc Lan, sau 10 năm, cô có thể rút ra số tiền 7 tỷ đồng cùng tiền lãi, tổng cộng khoảng 10 tỷ đồng.

Sau 3 năm, số tiền hiện tại mà nữ diễn viên đóng cho công ty là 2,4 tỷ đồng. Tuy nhiên khi cô đến công ty bảo hiểm để yêu cầu làm rõ thông tin thì phát hiện trong thời hạn bảo hiểm ghi con số 74 năm, không phải là 10 năm như được tư vấn ban đầu./.

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