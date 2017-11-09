Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, bé Đ. được người nhà đưa đến trường trong tình trạng hoàn toàn bình thường. Đến đầu giờ chiều, bố bé trai tá hỏa nhận tin con đang đi cấp cứu, chết trước khi đến bệnh viện.

Liên quan đến vụ bé Trần H.Đ. (3 tuổi) tử vong tại trường mầm non Mai Anh (phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), ông Võ Thanh Nhàn - lãnh đạo UBND TP. Sóc Trăng cho biết nguyên nhân sự việc đã được xác định.

Theo ông Nhàn, bé trai thiệt mạng vì có tiền sử bị bệnh suyễn, nhà trường không có lỗi trong cái chết của bé. Vị lãnh đạo này cũng xác nhận, nhà trường đã hộ trợ gia đình bé Đ. 50 triệu đồng để lo hậu sự.

Tuy nhiên, gia đình bé trai không đồng ý với kết luận này. Dì ruột bé Đ. cho biết bé từng bị sốt cao co giật, hoàn toàn không có chuyện bị hen suyễn.

Như đã đưa tin trước đó, sáng 31/10, anh Trần Minh Tâm (29 tuổi) đưa con trai 3 tuổi là bé Trần H.Đ. tới gửi tại trường Mầm non Mai Anh trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Đến chiều, anh Tâm nhận được điện thoại của nhà trường cho biết bé Đ. đang được đưa đến bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. "Đến nơi, bác sĩ nói con tôi chết trước khi được đưa đến bệnh viện khiến tôi điếng người", anh Tâm trao đổi với PV Người Đưa Tin.

Bà Hồ Thị Xinh - hiệu trưởng trường mầm non cho biết bé Đ. đến lớp học trong tình trạng khỏe mạnh. Ăn trưa xong bé chơi với bạn một lúc rồi đi ngủ. Đến khoảng 2 giờ chiều, cô giáo phát hiện Đ. tiểu ra quần, không cử động nên đưa bé đi cấp cứu, đồng thời thông báo đến gia đình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-be-trai-3-tuoi-tu-vong-tai-truong-mam-non-bac-si-noi-con-toi-chet-truoc-khi-den-benh-vien-253925.html