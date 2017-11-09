Bố bé trai 3 tuổi tử vong tại trường mầm non: 'Bác sĩ nói con tôi chết trước khi đến bệnh viện'

Đời sống 09/11/2017 16:19

Buổi sáng hôm xảy ra sự việc, bé Đ. được người nhà đưa đến trường trong tình trạng hoàn toàn bình thường. Đến đầu giờ chiều, bố bé trai tá hỏa nhận tin con đang đi cấp cứu, chết trước khi đến bệnh viện.

Liên quan đến vụ bé Trần H.Đ. (3 tuổi) tử vong tại trường mầm non Mai Anh (phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), ông Võ Thanh Nhàn - lãnh đạo UBND TP. Sóc Trăng cho biết nguyên nhân sự việc đã được xác định.

Theo ông Nhàn, bé trai thiệt mạng vì có tiền sử bị bệnh suyễn, nhà trường không có lỗi trong cái chết của bé. Vị lãnh đạo này cũng xác nhận, nhà trường đã hộ trợ gia đình bé Đ. 50 triệu đồng để lo hậu sự. 

Tuy nhiên, gia đình bé trai không đồng ý với kết luận này. Dì ruột bé Đ. cho biết bé từng bị sốt cao co giật, hoàn toàn không có chuyện bị hen suyễn.

Bố bé trai 3 tuổi tử vong tại trường mầm non: 'Bác sĩ nói con tôi chết trước khi đến bệnh viện' - Ảnh 1
Bác sĩ kết luận nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện - Ảnh: Người Đưa Tin

Như đã đưa tin trước đó, sáng 31/10, anh Trần Minh Tâm (29 tuổi) đưa con trai 3 tuổi là bé Trần H.Đ. tới gửi tại trường Mầm non Mai Anh trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Đến chiều, anh Tâm nhận được điện thoại của nhà trường cho biết bé Đ. đang được đưa đến bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. "Đến nơi, bác sĩ nói con tôi chết trước khi được đưa đến bệnh viện khiến tôi điếng người", anh Tâm trao đổi với PV Người Đưa Tin.

Bà Hồ Thị Xinh - hiệu trưởng trường mầm non cho biết bé Đ. đến lớp học trong tình trạng khỏe mạnh. Ăn trưa xong bé chơi với bạn một lúc rồi đi ngủ. Đến khoảng 2 giờ chiều, cô giáo phát hiện Đ. tiểu ra quần, không cử động nên đưa bé đi cấp cứu, đồng thời thông báo đến gia đình.

Vụ bé trai 3 tuổi tử vong khi đang ngủ trưa tại trường mầm non: Mẹ ôm di ảnh con trai rồi khóc ngất

Vụ bé trai 3 tuổi tử vong khi đang ngủ trưa tại trường mầm non: Mẹ ôm di ảnh con trai rồi khóc ngất

Suốt một tuần qua, mẹ cháu Đ. là chị Thạch Thị Thu H. ôm di ảnh con trai rồi khóc ngất.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai 3 tuổi tử vong tại trường bé trai 3 tuổi tử vong trong giờ học trẻ tử vong tại trường mầm non

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?