Bé trai 3 tuổi bị xuất huyết não ở trường mầm non: Cô giáo giải thích vòng vo, phủi trách nhiệm gây bức xúc

Đời sống 18/10/2017 21:09

Mẹ bé trai 3 tuổi cho biết em bị tụ máu, xuất huyết não nên phải mổ cấp cứu, may mắn là đã giữ được tính mạng và sức khỏe đang dần hồi phục. Khi được hỏi, bé trai cho biết em bị cô giáo đánh và chỉ vào mặt. Tuy nhiên, phía cô giáo và nhà trường thì khăng khăng phủ nhận trách nhiệm khiến gia đình vô cùng bức xúc.

Mới đây, chị Nguyễn Hoài Thu, ngụ tại tỉnh Thái Bình, đã đăng tải lên Facebook câu chuyện và những bức xúc về việc con trai nghi bị cô giáo đánh dẫn đến xuất huyết não, suýt nguy hiểm tính mạng và kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ, chia sẻ sự việc nhằm lấy lại công bằng cho bé trai.

Bé trai 3 tuổi bị xuất huyết não ở trường mầm non: Cô giáo giải thích
Bé Đào Gia Bảo nghi bị cô đánh dẫn đến tụ máu, xuất huyết não - Ảnh: NVCC

Con trai chị Thu tên là Đào Gia Bảo, 3 tuổi, đang theo học một trường mầm non thuộc xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Vào khoảng 15 giờ ngày 23/9 vừa qua, cô giáo của bé Bảo gọi điện cho chị Thu thông báo bé bị nôn, kêu chị mang cho bé bộ quần mới sạch để thay. Đến nơi, chị Thu thấy trên trán con trai bầm tím, cô giáo giải thích rằng bé bị đập đầu vào thành cửa sổ do ngóng mẹ tới đón. Bé trai nôn mửa nhiều, mặt tái đi nên chị Thu tưởng con bị mệt, xin phép cô đưa bé về nhà nghỉ ngơi.

Về tới nhà, chị Thu hỏi con: "Có phải con ngóng mẹ rồi đập đầu vào cửa sổ không?" nhưng bé không nói gì. Chị lại hỏi "Có phải cô Dung đánh con không?" thì bé lí nhí đáp: "Cô đánh con", rồi chỉ tay lên đầu.

Lúc này, bé Bảo nôn ói liên tục, mặt tím tái, nửa đầu bên phải sưng to phập phồng nên chị Thu đưa bé đến Bệnh viện tư Hưng Nhân cấp cứu. Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, bác sĩ yêu cầu chuyển gấp lên Bệnh viện huyện Hưng Hà.

Sau khi chụp cắt lớp, bác sĩ chẩn đoán bé Bảo bị xuất huyết não và chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán 1/4 não bộ của bé bị tụ máu, đang có dấu hiệu hôn mê nên tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Rất may là ca mổ đã thành công, hiện bé Bảo đã bình phục và xuất viện về nhà.

Bé trai 3 tuổi bị xuất huyết não ở trường mầm non: Cô giáo giải thích
Mẹ bé trai cho biết cô giáo không giải thích rõ được nguyên nhân sự việc và phủi trách nhiệm khiến gia đình chị vô cùng bức xúc - Ảnh: NVCC

Chị Thu cho biết, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, cô giáo của bé Bảo có đến thăm nom vài lần. Khi được hỏi nguyên nhân dẫn đến việc bé bị xuất huyết não, cô giáo trả lời khá vòng vo, mỗi lần là một lời giải thích khác nhau, khi thì nói bé bị đập đầu vào cửa sổ, lúc thì bảo bé bị đập đầu vào cửa ra vào, lúc khác lại nói em tự ngã lật ra đằng sau do ngồi không vững.

Gia đình bé trai đã làm đơn đề nghị nhà trường và cơ quan chức năng vào cuộc điều tra sự việc. Sau đó, phía trường và vợ chồng cô giáo Dung đã đến nhà xin gia đình giải quyết bằng tình cảm.

Tuy nhiên, chị Thu cho biết bé Bảo đã xuất viện được 1 tuần nhưng phía nhà trường và cô giáo hoàn toàn im hơi lặng tiếng, phủi bay trách nhiệm khiến gia đình vô cùng bức xúc, quyết định đưa mọi chuyện lên mạng xã hội để mọi người cùng biết, mong tìm lại công bằng cho con trai.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Từ khóa:   bạo hành trẻ em cô giáo đánh học sinh

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