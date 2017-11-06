Phụ huynh phản ánh suất ăn 15.000 của trẻ mầm non chỉ có bún luộc, trường giải thích: 'Đó là bún chan nước hầm xương, đảm bảo dinh dưỡng'

Phụ huynh phải đóng 15.000 đồng cho mỗi suất ăn của trẻ học ở trường mầm non xã Thạch Ngàn (Nghệ An), nhưng theo phản ánh của phụ huynh thì bát ăn chỉ có bún trắng.

Mới đây, trên trang cá nhân của một phụ huynh có con theo học tại Trường mầm non Thạch Ngàn (xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) đăng tải hình ảnh chụp lại phần ăn của những đứa trẻ theo học trường này. Theo đó, phần ăn của mỗi em chỉ có tô bún chan nước, không có thịt, cá hay rau củ kèm theo khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin trên VNExpress, vị phụ huynh này đã chia sẻ như sau: “Trường mầm non cho bé ăn thế này đây. Bữa ăn chỉ bún luộc, không có miếng thịt nào, vậy mà mỗi ngày phải đóng 15.000 đồng”.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phụ huynh, bà Lê Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Thạch Ngàn giải thích những hình ảnh trên được chụp tại trường, tuy nhiên không phải bữa ăn chính mà là bữa ăn phụ.

Bà nói: “Bữa chính buổi trưa hôm đó có thịt gà, canh và cơm. Còn bữa phụ lúc 15 giờ có nước hầm xương gà (bộ xương bữa chính đã lược lấy thịt để nấu) và miến gạo để cho ra món phở, ước chừng mỗi suất 5.000 đồng. Nhìn thấy màu trắng không thịt và hành, nhưng vẫn đủ dinh dưỡng, hầu hết trẻ ăn rất ngon lành”.

Nữ hiệu trưởng còn cho biết thêm, suất ăn của mỗi trẻ là 15.000 đồng mỗi ngày, được nhà trường chia ra làm 2 bữa chính và phụ. Trong đó, bữa chính sẽ gồm các món ăn dinh dưỡng được luân phiên như thịt bò, gà hoặc thịt lợn. Còn bữa phụ nhà trường thường cho các bé ăn cháo. Ban giám hiệu khẳng định không có chuyện khẩu phần ăn của trẻ bị bớt xén.

Hôm qua (5/11), lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Con Cuông cho biết sẽ về làm việc với Ban giám hiệu trường và chính quyền xã Thạch Ngàn để đưa ra kết luận sau cùng về vấn đề phụ huynh phản ánh.

“Nếu có hiện tượng bớt xén, Phòng sẽ xử lý nghiêm, nếu không thì minh oan cho giáo viên” - vị lãnh đạo này khẳng định.

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