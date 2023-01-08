Bình Tân: Ô tô 7 chỗ lật ngang sau khi va chạm với xe tải chở 2 xe nâng, tài xế kẹt bên trong được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài

Theo thông tin báo Pháp Luật, vào khoảng 11 giờ ngày 8-1, ô tô 7 chỗ 51F - 754.45 chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng từ quận Bình Tân về quận 12. Khi đến khu vực gần Cầu vượt Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì được cho là va chạm với xe tải 60H - 074.92, chở theo 2 xe nâng.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc ô tô 7 chỗ hư hỏng, móp méo phần hông, bể kính chắn gió. Hai phương tiện gặp nạn chắn hết phần lớn mặt đường làn ô tô, gây ùn ứ xe qua khu vực.

Phát hiện vụ tai nạn giao thông, người dân hô hoán, chạy đến hỗ trợ đưa tài xế xe ô tô 7 chỗ ra ngoài. Nạn nhân may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.



Lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường vụ tai nạn

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Đến gần 13 giờ chiều cùng ngày, xe cẩu được điều đến, kéo phương tiện ô tô 7 chỗ ra khỏi hiện trường.

CSGT sau đó xử lý hiện trường, phân luồng giao thông. Đến gần 13 giờ chiều hai xe được đưa khỏi khu vực, giao thông dần ổn định.