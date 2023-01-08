Từ mâu thuẫn kéo dài không hóa giải được, trong lúc cãi vã một người đàn ông đã dùng dao đâm hàng xóm bất tỉnh. Dù được vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Vietnam.net, vào ngày 8/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Trần Thanh Phong (SN 1970, ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội). Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự nghi can là hàng xóm của nạn nhân, người này sinh năm 1963.

Trao đổi với PV báo VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) cho biết: “Vụ việc đã được công an phường Kiến Hưng báo cáo để Công an quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ”.

Hiện trường vụ án (Ảnh: Vietnam.net)

Trước đó, khoảng 21h20 ngày 7/1, Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận một ca cấp cứu là ông Trần Thanh Phong nhập viện trong tình trạng bị người khác dùng dao đâm vào người bất tỉnh. Ông Phong tử vong sau đó với những vết thương ở vùng bụng, vùng mặt và vùng đùi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mâu thuẫn với hàng xóm lâu năm không hoá giải được, khoảng 20h cùng ngày (7/1), ông Phong và người hàng xóm đã xảy ra cãi vã. Trong lúc va chạm, người hàng xóm đã dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Ông Phong được đưa đi cấp cứu đã tử vong. Người hàng xóm bị bắt giữ ngay sau đó.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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