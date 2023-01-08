Trên QL1 đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra 1 vụ TNGT khiến 2 người tử vong tại chỗ

Trao đổi với PV báo An Toàn Giao Thông.VN vào trưa ngày 8/01/2023, một lãnh đạo xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: Trên QL1 đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ TNGT khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày (8/1), 2 người phụ nữ chở nhau trên 1 xe máy di chuyển trên QL1, hướng Bắc - Nam.

Khi xe đi đến đoạn ngã ba vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) thì xảy ra va chạm với 1 khách (chưa rõ người điều khiển)

Vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ đi trên xe máy tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh An Toàn Giao Thông.VN)

Xác nhận thông tin, một cán bộ Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang phối hợp với các cơ quan liên qua để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Một lãnh đạo xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xác nhận: Có 2 công dân là người địa phương tử vong trong vụ TNGT trên QL1 đoạn qua xã Nghi Yên. Tại hiện trường, vệt phanh ô tô khách kéo dài hơn chục mét còn in dấu trên mặt đường.

Nạn nhân là bà N.T.N. (khoảng 65 tuổi) và chị P. cùng trú ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

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