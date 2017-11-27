Bình Phước: Bàng hoàng phát hiện thi thể hai bà cháu dưới ao

Đời sống 27/11/2017 17:28

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm, khoảng 18 giờ cùng ngày, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể hai bà cháu dưới ao sau nhà.

Hôm nay (27/11), Công an xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc phát hiện thi thể hai bà cháu dưới ao.

Theo báo Tin Tức, nạn nhân là bà Vũ Thị Chín (61 tuổi) và cháu nội là Nguyễn Trung Hiếu Nghĩa (3 tuổi). Cả hai tử vong dưới ao của gia đình cách nhà khoảng 20 m.

Công an xã Tiến Thành cho biết khoảng 15 giờ ngày hôm qua, bé Trần Đình Anh Vũ (cháu ngoại bà Chín) qua nhà bà chơi tại xóm 4, ấp 1B, xã Tiến Thành thì không thấy ai trong nhà, trong khi đó cửa nhà vẫn mở.

Vũ liền qua một số nhà hàng xóm để tìm bà nhưng cũng không thấy. Linh tính có điều chẳng lành, Vũ nhờ một người hàng xóm gọi điện cho anh Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, con trai bà Chín). Anh Hiếu huy động người thân trong gia đình tổ chức đi tìm. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ tìm kiếm, khoảng 18 giờ cùng ngày, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể hai bà cháu dưới ao sau nhà. Nạn nhân 3 tuổi là con trai của anh Nguyễn Trung Hiếu. 

Bình Phước: Bàng hoàng phát hiện thi thể hai bà cháu dưới ao - Ảnh 1
Nơi phát hiện thi thể bà Chín và cháu nội - Ảnh: Tin Tức

Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên công an địa phương. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước, nhiều gia đình làm ao cá nhằm mục đích tưới tiêu cho cây trồng trong vườn. Tuy nhiên, một số gia đình rất chủ quan, không có rào chắn xung quanh ao khiến nơi đây trở thành "cái bẫy" tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Qua sự việc này, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, đề phòng bằng cách làm rào chắn, cắm biển báo để tránh tai nạn thương tâm.

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Trưa nay (27/11), Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường tại bãi rác, nơi phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị vứt lại. Bên cạnh đó, nhân chứng phát hiện xác bé gái cũng cung cấp nhiều lời khai liên quan đến vụ việc.

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