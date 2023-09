Suốt 2 năm nay tôi đã phải sống trong cảnh như thế này, cảm giác lo sợ, bất an từng phút giây. Tôi không dám về phòng, mà nếu có về phòng là ngay lập tức tôi đóng sập cửa lại. Từng tiếng động bên ngoài hay chỉ là tiếng bước chân của mèo, tiếng ríu rít của lũ chuột cũng khiến tay chân Tôi run rẩy. Tôi và con tôi sợ người đàn ông ấy vô cùng.

Tôi vẫn cho hắn thăm con nhưng con bé không bao giờ tới bên ba nó. Con rất là sợ chỉ quấn lấy mẹ thôi. Ba nó có tới lớp thì nó cũng sợ lắm quấn lấy cô giáo và khóc thét. Chứ đâu phải là tôi không cho thăm hay chia cắt gì đâu.

Anh ta chỉ mượn cớ đến thăm con để sỉ nhục, mắng chửi tôi, hành hung hai mẹ con, còn dọa sẽ tạt axit, giết 2 mẹ con và từng người trong gia đình tôi.

Tôi đã cam chịu suốt 2 năm và không hề báo công an, tôi không muốn làm to chuyện, vậy nên càng ngày hắn càng vênh váo không coi ai ra gì và đối xử với mẹ con tôi vô cùng thậm tệ.

Một kẻ "Vừa đánh trống vừa la làng".

Mỗi lần hắn tới chửi tôi hắn đều la thật to, cho mọi người điều biết là tất cả lỗi do Tôi nên hắn mới tới gây sự như vậy. Tôi không đôi co, không buồn giải thích, tôi chỉ im lặng ôm con. Mọi người nghĩ thế nào cũng được, tôi thật sự xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nhùi lần đến vậy. Thật sự xin lỗi."

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, H.A đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của mọi người. Hầu hết cư dân mạng đều gay gắt lên án hành vi dã man của người chồng, bất bình thay cho số phận của cô vợ tội nghiệp.

Tuy nhiên, vừa mới đây, một cư dân mạng đã tìm đến gặp người chồng kia để tìm hiểu rõ sự việc. Theo lời kể của người chồng, anh và H.A quen nhau từ lúc hai người mới bước chân vào TP.HCM lập nghiệp. Sau đó, hai người có tổ chức hôn lễ nhưng vẫn chưa kịp đi đăng ký kết hôn.

Khi hai người sống chung với nhau, tất cả tiền bạc anh đều đưa cho H.A giữ. Tuy nhiên, sau đó không lâu anh phát hiện vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Lúc anh phát hiện được sự thật thì H.A cho người đến hăm dọa, đánh đập anh. Dù vậy, anh vẫn nhiều lần năn nỉ H.A quay trở về sống với mình để con có đủ cha mẹ.

Dù cả hai bên đều lên tiếng nhưng sự thật đằng sau vẫn chưa được sáng tỏ. Hiện có rất nhiều ý kiến được đưa ra.

Một số người tỏ ra thông cảm với hoàn cảnh của H.A vì cô vừa phải một mình nuôi con vừa phải chịu sự đày đọa của người chồng. Nhóm người còn lại cho rằng người đàn ông này vô cùng tội nghiệp khi bị vợ phản bội, giữ hết tài sản.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin sự việc.