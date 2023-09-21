Bị đề nghị từ 3-4 năm tù, bà Nguyễn Phương Hằng bật khóc nức nở tại tòa, xin được giảm nhẹ án để sớm trở về tiếp tục thực hiện việc giúp đời giúp người

Đời sống 21/09/2023 17:36

"Sự việc đến ngày hôm nay bị cáo rất đau khổ, bị cáo làm việc bằng cả trái tim. Xin tòa xem xét cho bị cáo có cơ hội sớm trở về để giúp đỡ cho nhiều người. Bị cáo đã ân hận rồi. Bị cáo đã sai, xin tòa xem xét cho thấu tình, đạt lý", bị cáo Nguyễn Phương Hằng bật khóc nức nở khi nói.

Theo thông tin từ báo Công Luận, chiều 21/9, phiên xử Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và 4 đồng phạm kết thúc phần xét hỏi. Trước khi chuyển qua phần tranh luận, VKS phát biểu quan điểm về vụ án.

Theo cơ quan công tố, tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết. Về bị cáo Đặng Anh Quân, mặc dù bị cáo cho rằng mình chỉ tuyên truyền chính sách pháp luật nhưng căn cứ vào quá trình điều tra vụ án có đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo đã phạm tội như cáo trạng quy kết.

VKS cáo buộc Nguyễn Phương Hằng có vai trò khởi xướng, chỉ đạo rủ rê các bị cáo tham gia, còn Quân cỗ vũ tiếp thêm ý chí cho Hằng. Quân đưa thông tin xuyên tạc vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của nghệ sĩ Hoài Linh. Các bị cáo phạm tội có tổ chức phạm tội 2 lần trở lên.

Song, VKS cũng chỉ ra các tình tiết giảm nhẹ rằng tại cơ quan cơ quan điều tra và tại tòa, các bị cáo thành thật khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra bà Hằng còn có nhiều bằng khen về công tác thiện nguyện.

Bị đề nghị từ 3-4 năm tù, bà Nguyễn Phương Hằng bật khóc nức nở tại tòa, xin được giảm nhẹ án để sớm trở về tiếp tục thực hiện việc giúp đời giúp người - Ảnh 1
Bên trong phiên xử Nguyễn Phương Hằng cùng đồng phạm - Ảnh: Báo Công Luận

Các bị cáo là thuộc cấp của bà Phương Hằng phạm tội mức độ giúp sức nhẹ nên xem xét dưới khung hình phạt.

Từ những cơ sở trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3-4 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân 2-3 năm tù.

VKS đề nghị cùng mức án 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù đối với Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Huỳnh Công Tân (trợ lý của bà Phương Hằng) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Về dân sự, tại tòa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh và Thủy Tiên rút yêu cầu bồi thường thiệt hại, xem xét bồi thường theo quy định Nhà nước.

Tại phần xét hỏi trước đó, bị cáo Phương Hằng khai rằng “ban đầu bị cáo không biết sai phạm, khi bị bắt mới biết có Luật An ninh mạng thì mới biết sai".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh cho biết đồng ý bỏ qua yêu cầu bồi thường vật chất nhưng đổi lại bà Nguyễn Phương Hằng phải xin lỗi họ trước tòa, trước truyền thông. Song, CEO Đại Nam từ chối vì cho rằng việc "bản thân đã ở tù 18 tháng là trả giá quá đắt".

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Võ Nguyễn Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và ông Nguyễn Đức Hiển.

Để tăng uy tín, độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, bà Nguyễn Phương Hằng mời Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân cùng tham gia vào những buổi livestream. Khi bà Hằng phát ngôn xúc phạm người khác, ông Quân đã cùng tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan, góp phần cổ vũ tinh thần, góp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan công tố xác định, 3 bị cáo còn lại có hành vi giúp sức tích cực cho bà Hằng thực hiện hành vi phát ngôn, đăng tải các nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự các cá nhân.

Đối với ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng), Cơ quan điều tra xác định không đủ cơ sở để xử lý hình sự doanh nhân này với vai trò đồng phạm giúp sức cho vợ trong các buổi livestream. Từ đó, VKSND TP. HCM cho rằng CQĐT nêu quan điểm không khởi tố ông Dũng là có căn cứ.

Bị đề nghị từ 3-4 năm tù, bà Nguyễn Phương Hằng bật khóc nức nở tại tòa, xin được giảm nhẹ án để sớm trở về tiếp tục thực hiện việc giúp đời giúp người - Ảnh 2
Nguyễn Phương Hằng tại tòa - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sau khi nghe đại diện VKSND TPHCM đề nghị mức án 3-4 năm tù, bị cáo Nguyễn Phương Hằng liền tranh luận. Bà chủ khu du lịch Đại Nam cho rằng mình không đồng ý với 2 từ "lợi dụng" vì bản thân không có tư lợi. 

"Sự việc đến ngày hôm nay bị cáo rất đau khổ, bị cáo làm việc bằng cả trái tim. Xin tòa xem xét cho bị cáo có cơ hội sớm trở về để giúp đỡ cho nhiều người. Bị cáo đã ân hận rồi. Bị cáo đã sai, xin tòa xem xét cho thấu tình, đạt lý", bị cáo Nguyễn Phương Hằng bật khóc nức nở khi nói.

Bào chữa cho bị cáo Hằng, luật sư Hồ Nguyễn Lễ cho rằng thân chủ mình phạm tội trong trạng bị kích động. Luật sư đề nghị HĐXX xem xét toàn bộ nội dung vụ án từ nguyên nhân, hậu quả để có phán quyết phù hợp.

Luật sư nói trong vụ án này có đồng phạm nhưng đồng phạm giản đơn. Những bị cáo Hà, Nhi và Tân chỉ là những người làm thuê cho Nguyễn Phương Hằng.

Người bào chữa cho bị cáo Phương Hằng đề nghị HĐXX tạo điều kiện để thân chủ của mình được nộp một khoản tiền khắc phục hậu quả.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị tuyên bị cáo Phương Hằng mức án bằng thời gian tạm giam.

 

Cập nhật: Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù

Cập nhật: Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù

Cùng tội danh với bị cáo Nguyễn Phương Hằng, bị cáo Đặng Anh Quân bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù.

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