Ngày 19/2, Công an TP Thuận An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương điều tra nguyên nhân bé trai 4 tháng tuổi tử vong trong khu dân cư Việt Sing.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 6h30 ngày 19/2, ông Q. - quản lý của một khách sạn trên đường DA10, khu dân cư Việt Sing (phường Bình Hòa, TP Thuận An) - đi ra bên hông khách sạn, nơi có khe thoát hiểm rộng hơn 1m (nơi tiếp giáp của 2 căn nhà). Tại khe thoát hiểm này, có một người phụ nữ ngồi ở đây và nói với ông Q. là con trai của bà đã tử vong, ông Q. đến kiểm tra rồi trình báo công an. Nhận thông tin, công an có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Người phụ nữ trên tên Thạch Thị H. (36 tuổi, quê Trà Vinh), sống lang thang tại khe thoát hiểm này cùng với con trai khoảng 4 tháng tuổi, và một người đàn ông khác, do cãi nhau nên người đàn ông đã bỏ đi. Người dân địa phương cho biết, bà H. có biểu hiện không bình thường hay bồng con đi lang thang. Công an đang điều tra vụ việc. Khe thoát hiểm là nơi người phụ nữ sinh sống - Ảnh: Báo Dân trí Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 5/2, Công an quận Tân Phú đã xác minh được người thực hiện là đôi nam nữ đang học lớp 9. Sau đó, gia đình của đôi nam nữ học lớp 9 sẽ cùng cơ quan chức năng đến nhà xác để tiến hành các thủ tục hỏa táng cho thai nhi. Trước đó, khoảng 13h ngày 5.2, người dân phát hiện một thai nhi bị ném qua hàng rào, nằm tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Hữu Dật, quận Tân Phú. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể thai nhi về nhà xác để phục vụ công tác điều tra và đồng thời trích xuất camera để truy tìm đối tượng. Bé gái 5 tuổi bị cưỡng hiếp, sát hại sau khi mẹ đuổi khỏi nhà, 'rùng mình' với lời khai của nghi phạm Những người hàng xóm kể mẹ của bé gái 5 tuổi đã đuổi tất cả ra đường khoảng hai tuần trước, buộc họ phải sống tại một khu cắm trại cách đó hơn một km. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-4-thang-tuoi-tu-vong-trong-khe-thoat-hiem-o-binh-duong-bat-ngo-voi-danh-tinh-cua-nguoi-me-721523.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-4-thang-tuoi-tu-vong-trong-khe-thoat-hiem-o-binh-duong-bat-ngo-voi-danh-tinh-cua-nguoi-me-721523.html