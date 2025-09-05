Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát

Đời sống 05/09/2025 10:31

Ngày 4/9, Tiên bị bắt khi đang trên xe khách từ Quảng Trị vào TP HCM. Cùng ngày, Thạch và Nguyên cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá nhóm chuyên thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại khu vực du lịch trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát - Ảnh 1
Công an đã bắt nóng nghi phạm Trần Văn Tiên (36 tuổi) khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát vào TP HCM. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo đó, công an đã bắt nóng nghi phạm Trần Văn Tiên (36 tuổi) khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát vào TP HCM. Các nghi phạm còn lại gồm Đỗ Phương Thạch (29 tuổi) và Lê Văn Thái Nguyên (23 tuổi, cùng trú xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng) cũng bị bắt giữ sau đó.

Theo điều tra, với chiêu thức trà trộn tại các tuyến phố du lịch ở TP Đà Nẵng, chỉ trong vài ngày nghỉ lễ, nhóm này đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản, trong đó có 2 vụ nhằm vào người nước ngoài.

Cụ thể, tối 28/8, Tiên, Thạch và Nguyên đã cướp giật túi xách của ông Kang Pol Yong (quốc tịch Hàn Quốc) trên đường Nguyễn Hữu Thông (phường Sơn Trà), bên trong có 1.500 USD, 15 triệu đồng và 30.000 won.

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát - Ảnh 2
3 đối tượng trong nhóm cướp giật trên đường ở Đà Nẵng. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Tiếp đó, nhóm này giật túi xách của bà Đinh Thị T. (trú TP HCM) vào ngày 31/8 tại đường Lã Xuân Oai (phường Ngũ Hành Sơn), bên trong túi xách có hơn 8 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Sau khi cướp giật, nhóm này lấy tài sản, vứt túi xách, rồi đến các tiệm vàng đổi ngoại tệ, tiêu xài cá nhân.

Rạng sáng 1/9, Tiên và đồng bọn cướp giật túi xách của bà Gulsim Bissenova (quốc tịch Kazakstan) tại ngã ba Lâm Hoành - Phước Mỹ (phường Sơn Trà), bên trong có điện thoại trị giá khoảng 18 triệu đồng, 100 USD, 250.000 đồng, 10.000 tenge cùng giấy tờ cá nhân.

Quá trình truy xét, Công an TP Đà Nẵng xác định Tiên là kẻ cầm đầu.

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cầm đầu nhóm cướp giật táo tợn khi đang trên đường tẩu thoát - Ảnh 3
 3 nghi phạm cùng tang vật gồm 2 xe máy, 1 điện thoại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 4/9, Tiên bị bắt khi đang trên xe khách từ Quảng Trị vào TP.HCM; cùng ngày (4/9), Thạch và Nguyên cũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.Đà Nẵng. Đáng chú ý, Tiên và Thạch đều có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 3 nghi phạm cùng tang vật gồm 2 xe máy, 1 điện thoại, một số ngoại tệ và giấy tờ liên quan; đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý.

Từ khóa:   cướp giật tài sản tin mới tin đời sống

