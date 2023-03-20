Bắt khẩn cấp tài xế giật bảng tên của CSGT

Đời sống 20/03/2023 20:45

VKSND huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Định (SN 1974, trú tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ".

 

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 20-3, tin từ VKSND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Định (SN 1974, ngụ huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 20h40 ngày 16/3, đối tượng Nguyễn Định điều khiển xe ô tô BKS 81A-230.47 chở theo vợ là bà Lê Thị Kim P. (SN 1974), con trai Nguyễn Công Chí (SN 1997); Nguyễn Công Minh (SN 1978), Nguyễn Tùng (SN 1973), cùng trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk; Nguyễn Hữu Quý (SN 1983, trú tại huyên Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Bắt khẩn cấp tài xế giật bảng tên của CSGT - Ảnh 1
Định đã giật bảng tên anh Nguyên khi bị dừng xe kiểm tra
Bắt khẩn cấp tài xế giật bảng tên của CSGT - Ảnh 2
Người đàn ông giật bảng tên 1 chiến sĩ CSGT. Ảnh cắt từ clip

Đến 21 giờ cùng ngày, Tổ công tác phát hiện ôtô vi phạm và ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh. Quá trình truy đuổi, lực lượng CSGT liên tục ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn không chấp hành.

Khi đến đoạn Km1846 + 500 trên đường Hồ Chí Minh thì Tổ công tác đã có biện pháp yêu cầu phương tiện dừng lại. Định không chấp hành, lạng lách để vượt qua.

Nhận thấy phương tiện không chấp hành, tổ công tác nghi người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia nên đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng truy đuổi.

Quá trình truy đuổi, xe chuyên dụng CSGT liên tục ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Định cố lái xe vượt các phương tiện khác.

Lúc này, Tổ công tác nhiều lần yêu cầu tài xế điều khiển phương tiện dừng sát vào lề đường bên phải để làm việc nhưng ông Định không chấp hành.

Sau khi xuống xe, ông Định còn xô đẩy, giật bảng tên, áo của 1 CSGT. Một số người trên xe cũng đã dùng diện thoại quay lại vụ việc ông Định không chấp hành yêu cầu.

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