Bắt giữ người đàn ông nghi ném bé trai 4 tuổi xuống sông ở An Giang

Đời sống 11/09/2023 19:32

Bé trai 4 tuổi được cho là bị người tình của mẹ ném xuống sông từ cầu Tôn Đức Thắng, TP. Long Xuyên, may mắn được chủ ghe chở lúa cứu sống vào trưa 11/9.

Liên quan đến vụ bé trai rơi xuống sông ở An Giang, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 11/9, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Huỳnh Hồng Hải (40 tuổi, ngụ TP.HCM) vì bị nghi là đã ném bé trai xuống sông.

Bắt giữ người đàn ông nghi ném bé trai 4 tuổi xuống sông ở An Giang - Ảnh 1
Huỳnh Hồng Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 11h, ông Bùi Ngọc Thọ (63 tuổi) cùng con trai Bùi Hữu Thành (39 tuổi) điều khiển ghe lúa trên kênh Rạch Giá - Long Xuyên. Khi đi ngang khu vực cầu Tôn Đức Thắng, nội ô TP. Long Xuyên, họ nghe tiếng động giống có người ngã sông.

Hai cha con ông quan sát xung quanh, tìm kiếm, phát hiện bé trai chới với dưới nước. Ông Thọ kêu anh Thành nhảy xuống sông cứu bé trai đang chìm dần, đưa lên bờ. Cậu bé được được chăm sóc y tế, không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng rất hoảng loạn, không nói chuyện.

Bắt giữ người đàn ông nghi ném bé trai 4 tuổi xuống sông ở An Giang - Ảnh 2
Khu vực cầu Tôn Đức Thắng - nơi bé trai bị ném xuống sông - Ảnh: VnExpress

Thượng Tá Ngô Thanh Vũ - Trưởng Công an TP. Long Xuyên, cho biết chiều nay lực lượng công an đã bắt giữ nghi can ném cháu bé xuống sông. Người này tên Hải, có quan hệ yêu đương với mẹ bé trai.

Do tính chất nghiêm trọng, Công an tỉnh An Giang đã vào cuộc điều tra, đang lấy lời khai của nghi can, chưa cung cấp thêm thông tin.

Hai ân nhân cứu bé trai được UBND TP. Long Xuyên tặng giấy khen, tuyên dương tinh thần quả cảm cứu người.

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