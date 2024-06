Ngày 14/6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (49 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) tù chung thân về tội giết người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 14/6, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (SN 1975; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) án chung thân về tội giết người sau cơn cuồng ghen.

Dựa vào cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 12-12-2023, trong lúc nghỉ trưa tại nơi làm việc, Dũng nảy sinh ý định giết vợ mình là bà Lê Thị C. (SN 1982) và sau đó sẽ tự sát. Lý do là vì vợ chồng Dũng có mâu thuẫn về tiền bạc từ trước, đồng thời do ghen tuông vô cớ nên Dũng nghĩ vợ mình có người đàn ông khác.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, để thực hiện, Dũng đi mua 1 con dao giấu trong người và 4 con dao nhỏ để trong xe rồi điều khiển xe đến nơi bà C. làm việc tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Đến nơi, Dũng kêu bà C. điều khiến xe máy chở Dũng đến quán cà phê gần đó để nói chuyện. Chạy được một đoạn, Dũng dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến bà C. ngã xuống đường.

Nguyễn Văn Dũng tại tòa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Không dừng lại, Dũng tiếp tục đâm nhiều nhát vào người bà C. làm gãy lưỡi dao. Lúc này, người dân gần đó chạy đến bắt giữ Dũng giao công an địa phương; còn bà C. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú.

'Sư Thích Minh Tuệ' lặng lẽ đi nơi khác: Hàng trăm người vẫn tìm vào tận chòi, cố chấp để lại nước uống, đồ ăn Số lượng người cũng các xe biển số ngoại tỉnh tìm về Gia Lai ngày một đông hơn ảnh hưởng đến việc tu tập và khiến gia đình bị làm phiền nên trong ngày 13/6, ông Thích Minh Tuệ đã lặng lẽ đi nơi khác ẩn tu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-chong-giet-vo-giua-uong-vi-cuong-ghen-nghi-pham-am-nhieu-nhat-lam-gay-luoi-dao-684609.html