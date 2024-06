'Phát hoảng' với trào lưu sinh con tại nhà 'thuận tự nhiên': Hà Nội thông tin chính thức về sự việc

Nguy cơ đờ tử cung gây băng huyết là biến chứng nguy hiểm nhất, gây tử vong hàng đầu ở bà mẹ trong khi chuyển dạ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, Ông Trần Minh Điển, giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, bày tỏ ông rất phẫn nộ khi có thông tin ca sinh "thuận tự nhiên" mới đây tại Hà Nội.

Cụ thể, bệnh án lưu tại Bệnh viện Nhi trung ương, trẻ sinh "thuận tự nhiên" và tử vong là A., nữ, sinh ngày 18/9/2023. Mẹ bé khi đó 36 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội, bé A. là con thứ 3.

Theo thông tin từ bệnh viện, mẹ bé A. đã sinh 2 con đầu tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cả ba lần mang thai đều không tiêm vắc xin uốn ván kể cả mang thai bé A..

Khi sinh lần 3, mẹ bé sinh tại nhà, sau sinh trẻ không được cắt dây rốn, bánh nhau được đặt trong chậu muối đã được rang khô, ngày thứ 3 dây rốn tự rụng, đến ngày thứ 7 trẻ sốt nhẹ (mẹ không rõ nhiệt độ).

Nhưng gia đình không cho bé đi khám, chỉ xử lý bằng cách cho da bé kề da mẹ, vắt sữa cho bé uống bằng thìa. Đến ngày thứ 9 sau sinh trẻ tăng trương lực cơ, gồng cứng người, bỏ bú, da vàng sậm, viêm dưới da toàn thân, rốn nề, không tiểu được, gia đình đưa trẻ vào bệnh viện và trẻ tử vong ngày 9-10-2023.

Trong quá trình bé A. điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ đã hồi sức tích cực, lọc máu liên tục, tuy nhiên tình trạng của bé là nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, co giật do tăng natri máu nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh do Ecoli. Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, bệnh viện đã báo cơ quan công an và Bộ Y tế.