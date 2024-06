Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 13/6, Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An), cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ, 3 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã giúp đưa cháu bé bị nguy kịch lên ôtô đi cấp cứu kịp thời.

Khi phát hiện con mình có dấu hiệu ngừng tim, tím tái, người bố đã xuống xe ôtô “cầu cứu” tổ CSGT giúp đỡ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, vào khoảng 15h15 ngày 12/6, trong quá trình tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Diễn Châu - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An phát hiện chiếc xe ôtô đỗ bên đường, có một người đàn ông bước xuống với tinh thần hoảng loạn và nói rằng đang trên đường về quê thì con của anh có dấu hiệu ngừng tim, hiện nguy kịch trên xe.