Trong lúc ăn nhậu đã xảy ra xô xát, nghi phạm đã dùng hung khí tấn công khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động: Ngày 20-7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp điều tra vụ án mạng trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Theo điều tra bước đầu, tối 19-7, Nguyễn Văn Th. (32 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) và Nguyễn Văn H. (36 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) cùng 3 thanh niên khác tổ chức ăn nhậu tại nhà một người quen của Thanh ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp.

Trong lúc ăn nhậu giữa H. và Th. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, H. chạy vào nhà lấy 1 con dao Thái Lan đâm vào người Th. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Th. được người xung quanh chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Hung khí đối tượng dùng trong vụ án (Ảnh: Người Lao Động)

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đến hiện trường điều tra. Biết không thể trốn thoát, H. đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi đâm chết người.

Theo thông tin từ báo PLO, trước đó tại Phan Thiết cũng xảy ra một trường hợp tương tự: Lúc 20 giờ 30 ngày 12-7, anh HTH (40 tuổi, ngụ xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết) đang ngồi nhậu trước phòng trọ thuộc thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi thì bị một người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh H. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, người đàn ông này đã rời khỏi hiện trường.

Anh H. bị thương vùng ngực, được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận trong tình trạng hôn mê.

Công an TP Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trước, trích xuất camera và đến 22 giờ 30 cùng ngày đã bắt nóng thủ phạm là Nguyễn Ngọc H. - người thuê trọ gần phòng trọ nạn nhân.

Bước đầu, Nguyễn Ngọc H. khai nhận nhiều lần bị anh H. vô cớ chửi bới nên bực tức. Tối 12-7, sau khi đi ra ngoài nhậu rồi quay về phòng trọ, thấy anh H. đang ngồi nhậu nên lao vào tấn công nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-mang-o-binh-phuoc-1-nguoi-tu-vong-trong-luc-an-nhau-691669.html