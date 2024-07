Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân: Trước đó, tối 18/7, Công an huyện Đơn Dương nhận được tin báo tại tổ dân phố Nghĩa Thị, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, xảy ra một vụ đánh nhau làm một người tử vong. Lãnh đạo Công an huyện Đơn Dương đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Ngay khi xác định được hung thủ là Phan Hữu Q., Công an đã vận động kẻ gây án ra đầu thú. Khoảng 19h15 cùng ngày, Phan Hữu Q. đến Công an huyện Đơn Dương đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi giết người.