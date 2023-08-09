Đắk Nông ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 3 khu vực

Đời sống 09/08/2023 10:21

Hiện nay tình trạng sạt trượt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Địa phương vì thế đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 9/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết địa phương vừa ra văn bản hỏa tốc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai xảy ra trên địa bàn. 

Theo ông Yên, hiện nay tình trạng sạt trượt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Việc ban bố tình huống khẩn cấp này để cơ quan chức năng, địa phương chuẩn bị tư thế sẵn sàng di dời dân, tài sản đến nơi an toàn, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả.

Đắk Nông ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 3 khu vực - Ảnh 1
Quốc lộ 14 bị nứt đôi một làn đường - Ảnh: VietNamNet

Khoảng 10 ngày trở lại đây trên địa bàn tình Đắk Nông liên tục xảy ra tình trạng sạt trượt, nứt đất... ở rất nhiều địa phương. Trong đó, mức độ nghiêm trọng nhất là tại khu vực hồ chứa nước Đắk N'tinh (huyện Đắk G'long); Quốc lộ 14 )TP. Gia Nghĩa) và bon Bu Krắk, bon Bu Prăng 1A (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức).

Đây cũng là 3 địa điểm khiến tỉnh Đắk Nông phải ban bố tính huống khẩn cấp về thiên tai.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, đây là những khu vực xảy ra hiện tượng sạt trượt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và đe dọa đến sự an toàn tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân trong khu vực. 

Cụ thể, hồ chứa nước Đắk N'Ting xuất hiện cung trượt lớn kéo dài khoảng 400m từ hạ lưu tràn tới cống thoát nước số 1 đường tránh ngập, chiều cao cung trượt khoảng 30m.

Tình trạng trên đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông và tính mạng, tài sản của hàng chục hộ dân xung quanh và phía hạ du. 

Đối với quốc lộ 14 đoạn qua phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa), các vết nứt gãy, sạt trượt diễn biến hết sức phức tạp, chiều dài lớn nhất khoảng 40m, chiều sâu khoảng 4,5m.

Đắk Nông ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 3 khu vực - Ảnh 2
Tình trạng sạt trượt trên quốc lộ 14 vẫn diễn biến phức tạp - Ảnh: Báo Dân Trí

Trong khi đó, khu vực sạt trượt bon Bu Krắk và bon Bu Prăng 1A xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức vẫn chưa ổn định. Các vết nứt tiếp tục mở rộng và chỉ cách chân đập thủy lợi Đắk Ké khoảng 300m.

Theo đánh giá, các vết nứt đã gây mất ổn định kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hướng đến hoạt động đi lại của các phương tiện. Đặc biệt, tình trạng sạt trượt vẫn đang diễn ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với hàng chục hộ dân sống trong khu vực.

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các địa phương di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các lực lượng cắm biển cảnh báo nguy hiểm, tổ chức trực ban 24/24h và nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không phận sự vào khu vực nguy hiểm.

Riêng UBND huyện Tuy Đức và thành phố Gia Nghĩa, tỉnh yêu cầu về lâu dài cần khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân ảnh hưởng.

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