Đà Nẵng: Xuyên đêm tìm bé gái 3 tuổi nghi rơi xuống sông Yên, để lại con heo nhựa

Đời sống 26/08/2025 10:13

Đến sáng 26/8, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Yên và rà soát khu vực lân cận để sớm tìm ra tung tích cháu bé.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 26/8, lãnh đạo UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xác nhận lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cháu bé 3 tuổi nghi mất tích ở khu vực gần sông Yên.

Theo một nguồn tin của phóng viên, khoảng 17h30 ngày 25/8, cháu T.A.N. (3 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, về quê ngoại tại xã Hòa Vang chơi.

Đà Nẵng: Xuyên đêm tìm bé gái 3 tuổi nghi rơi xuống sông Yên, để lại con heo nhựa - Ảnh 1
Lực lượng chức năng và người dân địa phương xuyên đêm tìm kiếm cháu bé mất tích. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trong lúc chơi gần sông Yên, cháu bé bất ngờ mất tích. Người nhà sau đó phát hiện một con heo nhựa cháu bé hay cầm theo chơi, trôi trên sông. Nghi cháu bé rơi xuống sông nên gia đình báo sự việc đến lực lượng chức năng.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngay trong tối 25/8, công an, dân quân tự vệ cùng hàng chục người dân đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông.

Đà Nẵng: Xuyên đêm tìm bé gái 3 tuổi nghi rơi xuống sông Yên, để lại con heo nhựa - Ảnh 2
Đến sáng 26/8, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ảnh: Báo Dân Việt. 

“Từ thông tin gia đình cung cấp, ban đầu xác định khả năng cháu bé rơi xuống sông, hiện công tác tìm kiếm vẫn đang khẩn trương triển khai”, lãnh đạo UBND xã Hoà Vang thông tin

Đến 8h ngày 26/8, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Yên, đồng thời rà soát khu vực lân cận tìm tung tích cháu bé.

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Người mẹ thất thần 'mong một phép màu' cho con trai mất tích khi bão số 5 đổ bộ

Dù đã nỗ lực tìm kiếm ngay nhưng do sóng to, gió lớn, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa thấy tung tích của nam sinh mất tích khi tắm biển.

Xem thêm
Từ khóa:   tìm kiếm cháu bé 3 tuổi mất tích tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đà Nẵng: Xuyên đêm tìm bé gái 3 tuổi nghi rơi xuống sông Yên, để lại con heo nhựa

Đà Nẵng: Xuyên đêm tìm bé gái 3 tuổi nghi rơi xuống sông Yên, để lại con heo nhựa

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Liên tục thẳng tiến tăng, SJC sắp cán đỉnh 128 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Liên tục thẳng tiến tăng, SJC sắp cán đỉnh 128 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki

Sáng sớm ngày 26/8, TP.HCM mưa lớn kèm dông mạnh do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 Kajiki

Xã hội 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', tiền tài hội tụ tứ phía sau ngày 26/8/2025

3 con giáp hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', tiền tài hội tụ tứ phía sau ngày 26/8/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/8/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 26/8/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Dương Dương bị teo chân, tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại

Dương Dương bị teo chân, tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp sau sự nghiệp tiến tới như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạc đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/8/2025, Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp sau sự nghiệp tiến tới như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạc đếm tiền sái tay, lộc bay đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Tư 27/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng hôm nay, thứ Ba 26/8/2025, 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Vụ thi thể bé gái sơ sinh không còn nguyên vẹn ở TP.HCM: Cảnh sát tìm nhóm người đi ô tô

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Lời khai 'lạnh người' của người bố thuê côn đồ đánh gãy chân, tạt axit bạn gái của con trai

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

Hé lộ camera vụ anh trai dùng kiếm chém em dâu, tấn công lực lượng công an

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Xác định danh tính người mẹ trong vụ thi thể bé gái sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM, lời khai gây bức xúc

Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Liên tục thẳng tiến tăng, SJC sắp cán đỉnh 128 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 26/8/2025: Liên tục thẳng tiến tăng, SJC sắp cán đỉnh 128 triệu đồng

Phẫn nộ cô gái bị chủ nhà hành hung tại quán ăn ở TP.HCM

Phẫn nộ cô gái bị chủ nhà hành hung tại quán ăn ở TP.HCM

Sau tiếng nổ lớn, nam nhân viên rơi từ trụ điện, người cháy rộp nhiều chỗ

Sau tiếng nổ lớn, nam nhân viên rơi từ trụ điện, người cháy rộp nhiều chỗ

Cứu hộ thành công 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Cứu hộ thành công 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam

Cảnh sát lao xuống sông cứu phụ nữ rơi cầu Bính, Hải Phòng

Cảnh sát lao xuống sông cứu phụ nữ rơi cầu Bính, Hải Phòng