Đà Nẵng: Xuyên đêm tìm bé gái 3 tuổi nghi rơi xuống sông Yên, để lại con heo nhựa

Đến sáng 26/8, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Yên và rà soát khu vực lân cận để sớm tìm ra tung tích cháu bé.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 26/8, lãnh đạo UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xác nhận lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm cháu bé 3 tuổi nghi mất tích ở khu vực gần sông Yên.

Theo một nguồn tin của phóng viên, khoảng 17h30 ngày 25/8, cháu T.A.N. (3 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, về quê ngoại tại xã Hòa Vang chơi.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương xuyên đêm tìm kiếm cháu bé mất tích. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trong lúc chơi gần sông Yên, cháu bé bất ngờ mất tích. Người nhà sau đó phát hiện một con heo nhựa cháu bé hay cầm theo chơi, trôi trên sông. Nghi cháu bé rơi xuống sông nên gia đình báo sự việc đến lực lượng chức năng.

Theo thông tin báo Dân Việt, ngay trong tối 25/8, công an, dân quân tự vệ cùng hàng chục người dân đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm quanh khu vực sông.

Đến sáng 26/8, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ảnh: Báo Dân Việt.

“Từ thông tin gia đình cung cấp, ban đầu xác định khả năng cháu bé rơi xuống sông, hiện công tác tìm kiếm vẫn đang khẩn trương triển khai”, lãnh đạo UBND xã Hoà Vang thông tin

Đến 8h ngày 26/8, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc sông Yên, đồng thời rà soát khu vực lân cận tìm tung tích cháu bé.

