5 "thủ phạm" trong nhà làm hoá đơn tiền điện gia tăng khó hiểu

Đời sống 19/04/2022 17:01

Rất nhiều năng lượng đã bị tiêu hao bởi các thiết bị điện tử ở chế độ chờ mỗi ngày khiến hoá đơn tiền điện gia tăng nhưng lại ít người để ý.

Từ việc thông minh trong sử dụng hệ thống sưởi đến việc theo dõi các thiết bị nhà bếp, có rất nhiều thay đổi nhỏ bạn có thể thực hiện để tiết kiệm hóa đơn tiền điện mỗi tháng.

Có những thiết bị sử dụng chế độ chờ thụ động, như điều hòa, lò nướng... tức vẫn cắm điện nhưng không tiêu thụ điện. Song có những thiết bị sử dụng chế độ chờ chủ động, nghĩa là vẫn tiêu thụ điện khi không dùng. Thống kê cho thấy, chế độ chờ chủ động có thể tốn điện gấp 5 đến 10 lần so với chế độ chờ thụ động.

Chuyên gia Natalia Lachim, Anh cho biết: “Nếu chúng ta cắm một thiết bị, ngay cả khi không sử dụng thì dòng điện vẫn chạy qua và tiêu hao điện năng. "Để giảm số điện, chỉ cần tắt nguồn là dòng điện không thể chạy qua”.

Thiết bị nào ở chế độ chờ tiêu hao nhiều năng lượng nhất?

Tủ lạnh/ tủ đông

Natalia cho biết: “Vì tủ lạnh/tủ đông cần được bật liên tục nên không có gì ngạc nhiên khi tiêu thụ hơn 12% điện năng”.

Rõ ràng là bạn không thể tắt tủ lạnh khi không sử dụng nhưng Natalia cho biết có nhiều cách để đảm bảo tủ hoạt động hiệu quả nhất có thể - nghĩa là bạn sẽ chỉ phải trả mức tối thiểu.

“Thường xuyên vệ sinh tủ lạnh, cả vệ sinh bên ngoài và bên trong là cách đơn giản nhất để tiết kiệm điện. Khi bạn vứt bỏ các thực phẩm quá hạn, tủ sẽ không cần phải làm việc để giữ mát hoặc đông lạnh nó, do đó tiết kiệm điện” – Chuyên gia tiết lộ.

5 'thủ phạm' trong nhà làm hoá đơn tiền điện gia tăng khó hiểu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Ti vi

Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy 98% hộ gia đình ở Anh thừa nhận luôn để TV ở chế độ chờ mà không biết ngốn quá nhiều tiền điện.

Cách tốt nhất ngăn điều này là rút phích cắm. Việc này sẽ không làm hỏng TV, nhưng nhiều trường hợp bỏ lỡ cập nhật phần mềm, khiến TV hoạt động chậm hơn.

 

5 'thủ phạm' trong nhà làm hoá đơn tiền điện gia tăng khó hiểu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Máy chơi game

Natalia cho biết: “Máy chơi game có xu hướng được bật và cắm nhiều như TV song thường bị bỏ qua. Chỉ cần đảm bảo nó được tắt hoàn toàn thì đã tiết kiệm một con số không nhỏ, bởi một máy chơi game thông thường ở chế độ chờ sử dụng 5,4 W, nhiều gấp đôi TV”.

Ấm đun nước

Mặc dù ấm đun nước không phải là thủ phạm tồi tệ nhất cho việc tiêu hao năng lượng nhưng nó vẫn sẽ thêm 1 số tiền không cần thiết vào hóa đơn. Vì vậy tốt nhất nên rút khỏi nguồn điện khi đã đun xong.

5 'thủ phạm' trong nhà làm hoá đơn tiền điện gia tăng khó hiểu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bộ sạc

5 'thủ phạm' trong nhà làm hoá đơn tiền điện gia tăng khó hiểu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 Tất cả chúng ta đều có lỗi khi không rút sạc sau khi sử dụng. Mặc dù tiêu thụ không nhiều nhưng vẫn làm tăng hóa đơn tiền điện của bạn.

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