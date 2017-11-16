4 bài thơ 8 chữ về thầy cô đầy ý nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Những bài thơ 8 chữ về thầy cô giáo này chắc chắn sẽ khiến những tâm hồn "sắt đá" nhất cũng phải bồi hồi xúc động.
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Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đang tới rất gần rồi. Đây là một ngày lễ trọng đại, có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ đối với các nhà giáo mà nó còn là cơ hội để học sinh thể hiện sự tri ân đối với thầy cô giáo của mình. Nhân dịp này, hãy cùng tìm hiểu một số bài thơ 8 chữ về thầy cô do chính các bạn học sinh sáng tác nhé. Lời thơ tuy mộc mạc, giản đơn nhưng tất cả đều toát lên sự chân thành và biết ơn vô hạn.
1. Bài thơ 8 chữ về thầy cô
Vẫn nhớ ngày xưa
Tác giả: Sen Nguyễn
Dẫu thời gian cứ dần trôi chảy mãi
Bóng hình thầy vẫn đọng lại trong tôi
Bao tháng ngày đâu nói đặng nên lời
Giờ điểm lại tình nào vơi tiềm thức
Trang vở cũ dường như chưa ráo mực
Tiếng của thầy nào đâu dứt lời vang
Đây trường xưa vẫn đậm nét vôi vàng
Đã hiện hữu những hành trang ngày cũ
Trường xưa đó bạch đàn nay im ngủ
Dáng thầy đây tóc đã rủ màu sương
Bao nếp nhăn của ngày tháng yêu thương
Mãi tô đậm hằn in gương mặt ấy
Và hôm nay thầy vẫn vui tay vẫy
Học trò xưa ai nấy đã toại danh
Về thăm lại với tất cả lòng thành
Kính tặng thầy ước mơ xanh dạo trước
Bao chuyến đò ngày xưa như quay ngược
Đàn trẻ thơ giờ đã bước vinh quang
Mang trên mình đầy ánh sáng huy hoàng
Thầy mãn nguyện ngập tràn niềm sung sướng.
2. Thơ 8 chữ về thầy cô ngày 20/11
Lời tri ân
Thơ: Hoàng hôn tím
Thầy cô giáo, người lái đò thầm lặng
Ươm ước mơ để hiến tặng cho đời
Chẳng quản gì...chắt từng giọt mồ hôi
Đem con chữ để trao dồi kiến thức
Lòng nhiệt huyết đó chính là hạnh phúc
Bắt nhịp cầu duy nhất...sáng tương lai
Những đêm thâu trang giáo án miệt mài
Với lý tưởng trồng người đầy hăng hái
Sống cống hiến , đắp bồi tình nhân ái
Lòng nhiệt thành theo mãi với thời gian
Quyết "đưa đò" thì sá kể gian nan
Cầu tri thức sẽ vô vàn lối mở...
"Ngày Nhà Giáo" như âm thầm nhắc nhở
Công ơn này ghi khắc ở trong tâm
Hướng lòng thành xây cuộc sống nghĩa nhân
Mong bù đắp đôi phần "Tiên Học Lễ"
3. Thơ 8 chữ nói về thầy cô
Thương lắm những con đò
Thơ: Diệp Ly
Bao năm rồi chưa về lại trường xưa
Mái ngói hồng giờ nắng mưa phai nhạt
Tóc của thầy chắc cũng thêm sợi bạc
Mắt hoen mờ nhòa nhạt dấu thời gian.
Cả cuộc đời thầm lặng kiếp đò ngang
Thắp ngọn lửa cho trăm ngàn mơ ước
Bao lứa trò đã ra đi lần lượt
Như con thuyền theo sóng nước muôn phương.
Đò của thầy đầy nặng những yêu thương
Chắp đôi cánh từ cổng trường quen thuộc
Thêm niềm tin vững vàng bao nhịp bước
Cho chim trời vui lả lướt tung bay.
Đò của thầy vẫn lặng lẽ nơi đây
Dù mưa nắng bao ngày không mệt mỏi
Đem tri thức trải dài qua muôn lối
Tặng cho đời nguồn sáng mới tương lai.
Thèm một lần về nhặt cánh phượng rơi
Sống lại tuổi thơ ngây nhiều mong ước
Thương đò thầy trong nắng mưa bao lượt
Gieo xanh mầm trên đất nước quê hương.
4. Thơ 8 chữ về thầy cô giáo
Khi thầy về nghỉ hưu
Thơ: Nguyễn Thị Chí Mỹ
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…”
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.
Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
Trên đây là những bài thơ 8 chữ về thầy cô giáo tiêu biểu nhất mà bạn có thể sử dụng để làm báo tường hoặc đọc tặng thầy cô trong buổi gặp mặt ngày 20/11. Chắc chắn thầy cô sẽ vô cùng bất ngờ vì món quà bạn mang đến đấy.