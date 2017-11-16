4 bài thơ 8 chữ về thầy cô đầy ý nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đang tới rất gần rồi. Đây là một ngày lễ trọng đại, có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ đối với các nhà giáo mà nó còn là cơ hội để học sinh thể hiện sự tri ân đối với thầy cô giáo của mình. Nhân dịp này, hãy cùng tìm hiểu một số bài thơ 8 chữ về thầy cô do chính các bạn học sinh sáng tác nhé. Lời thơ tuy mộc mạc, giản đơn nhưng tất cả đều toát lên sự chân thành và biết ơn vô hạn.

Vẫn nhớ ngày xưa

Dẫu thời gian cứ dần trôi chảy mãi

Bóng hình thầy vẫn đọng lại trong tôi

Bao tháng ngày đâu nói đặng nên lời

Giờ điểm lại tình nào vơi tiềm thức

Trang vở cũ dường như chưa ráo mực

Tiếng của thầy nào đâu dứt lời vang

Đây trường xưa vẫn đậm nét vôi vàng

Đã hiện hữu những hành trang ngày cũ

Trường xưa đó bạch đàn nay im ngủ

Dáng thầy đây tóc đã rủ màu sương

Bao nếp nhăn của ngày tháng yêu thương

Mãi tô đậm hằn in gương mặt ấy

Và hôm nay thầy vẫn vui tay vẫy

Học trò xưa ai nấy đã toại danh

Về thăm lại với tất cả lòng thành

Kính tặng thầy ước mơ xanh dạo trước

Bao chuyến đò ngày xưa như quay ngược

Đàn trẻ thơ giờ đã bước vinh quang

Mang trên mình đầy ánh sáng huy hoàng

Thầy mãn nguyện ngập tràn niềm sung sướng.

2. Thơ 8 chữ về thầy cô ngày 20/11

Lời tri ân

Thơ: Hoàng hôn tím

Thầy cô giáo, người lái đò thầm lặng

Ươm ước mơ để hiến tặng cho đời

Chẳng quản gì...chắt từng giọt mồ hôi

Đem con chữ để trao dồi kiến thức

Lòng nhiệt huyết đó chính là hạnh phúc

Bắt nhịp cầu duy nhất...sáng tương lai

Những đêm thâu trang giáo án miệt mài

Với lý tưởng trồng người đầy hăng hái

Sống cống hiến , đắp bồi tình nhân ái

Lòng nhiệt thành theo mãi với thời gian

Quyết "đưa đò" thì sá kể gian nan

Cầu tri thức sẽ vô vàn lối mở...

"Ngày Nhà Giáo" như âm thầm nhắc nhở

Công ơn này ghi khắc ở trong tâm

Hướng lòng thành xây cuộc sống nghĩa nhân

Mong bù đắp đôi phần "Tiên Học Lễ"

3. Thơ 8 chữ nói về thầy cô

Thương lắm những con đò

Thơ: Diệp Ly

Bao năm rồi chưa về lại trường xưa

Mái ngói hồng giờ nắng mưa phai nhạt

Tóc của thầy chắc cũng thêm sợi bạc

Mắt hoen mờ nhòa nhạt dấu thời gian.

Cả cuộc đời thầm lặng kiếp đò ngang

Thắp ngọn lửa cho trăm ngàn mơ ước

Bao lứa trò đã ra đi lần lượt

Như con thuyền theo sóng nước muôn phương.

Đò của thầy đầy nặng những yêu thương

Chắp đôi cánh từ cổng trường quen thuộc

Thêm niềm tin vững vàng bao nhịp bước

Cho chim trời vui lả lướt tung bay.

Đò của thầy vẫn lặng lẽ nơi đây

Dù mưa nắng bao ngày không mệt mỏi

Đem tri thức trải dài qua muôn lối

Tặng cho đời nguồn sáng mới tương lai.

Thèm một lần về nhặt cánh phượng rơi

Sống lại tuổi thơ ngây nhiều mong ước

Thương đò thầy trong nắng mưa bao lượt

Gieo xanh mầm trên đất nước quê hương.

4. Thơ 8 chữ về thầy cô giáo

Khi thầy về nghỉ hưu

Thơ: Nguyễn Thị Chí Mỹ

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…”

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

Trên đây là những bài thơ 8 chữ về thầy cô giáo tiêu biểu nhất mà bạn có thể sử dụng để làm báo tường hoặc đọc tặng thầy cô trong buổi gặp mặt ngày 20/11. Chắc chắn thầy cô sẽ vô cùng bất ngờ vì món quà bạn mang đến đấy.