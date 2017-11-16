4 bài thơ 8 chữ về thầy cô đầy ý nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Đời sống 16/11/2017 04:39

Những bài thơ 8 chữ về thầy cô giáo này chắc chắn sẽ khiến những tâm hồn "sắt đá" nhất cũng phải bồi hồi xúc động.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đang tới rất gần rồi. Đây là một ngày lễ trọng đại, có ý nghĩa vô cùng to lớn không chỉ đối với các nhà giáo mà nó còn là cơ hội để học sinh thể hiện sự tri ân đối với thầy cô giáo của mình. Nhân dịp này, hãy cùng tìm hiểu một số bài thơ 8 chữ về thầy cô do chính các bạn học sinh sáng tác nhé. Lời thơ tuy mộc mạc, giản đơn nhưng tất cả đều toát lên sự chân thành và biết ơn vô hạn.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Nguồn: Internet.

1. Bài thơ 8 chữ về thầy cô

Vẫn nhớ ngày xưa

Tác giả: Sen Nguyễn

Dẫu thời gian cứ dần trôi chảy mãi

Bóng hình thầy vẫn đọng lại trong tôi

Bao tháng ngày đâu nói đặng nên lời

Giờ điểm lại tình nào vơi tiềm thức

 

Trang vở cũ dường như chưa ráo mực

Tiếng của thầy nào đâu dứt lời vang

Đây trường xưa vẫn đậm nét vôi vàng

Đã hiện hữu những hành trang ngày cũ

 

Trường xưa đó bạch đàn nay im ngủ

Dáng thầy đây tóc đã rủ màu sương

Bao nếp nhăn của ngày tháng yêu thương

Mãi tô đậm hằn in gương mặt ấy

 

Và hôm nay thầy vẫn vui tay vẫy

Học trò xưa ai nấy đã toại danh

Về thăm lại với tất cả lòng thành

Kính tặng thầy ước mơ xanh dạo trước

 

Bao chuyến đò ngày xưa như quay ngược

Đàn trẻ thơ giờ đã bước vinh quang

Mang trên mình đầy ánh sáng huy hoàng

Thầy mãn nguyện ngập tràn niềm sung sướng.

2. Thơ 8 chữ về thầy cô ngày 20/11

Tri ân thầy cô
Tri ân thầy cô. Nguồn: Internet.

Lời tri ân

Thơ: Hoàng hôn tím

Thầy cô giáo, người lái đò thầm lặng

Ươm ước mơ để hiến tặng cho đời

Chẳng quản gì...chắt từng giọt mồ hôi

Đem con chữ để trao dồi kiến thức

 

Lòng nhiệt huyết đó chính là hạnh phúc

Bắt nhịp cầu duy nhất...sáng tương lai

Những đêm thâu trang giáo án miệt mài

Với lý tưởng trồng người đầy hăng hái

 

Sống cống hiến , đắp bồi tình nhân ái

Lòng nhiệt thành theo mãi với thời gian

Quyết "đưa đò" thì sá kể gian nan

Cầu tri thức sẽ vô vàn lối mở...

 

"Ngày Nhà Giáo" như âm thầm nhắc nhở

Công ơn này ghi khắc ở trong tâm

Hướng lòng thành xây cuộc sống nghĩa nhân

Mong bù đắp đôi phần "Tiên Học Lễ"

3. Thơ 8 chữ nói về thầy cô

Thương lắm những con đò

Thơ: Diệp Ly

Bao năm rồi chưa về lại trường xưa

Mái ngói hồng giờ nắng mưa phai nhạt

Tóc của thầy chắc cũng thêm sợi bạc

Mắt hoen mờ nhòa nhạt dấu thời gian.

 

Cả cuộc đời thầm lặng kiếp đò ngang

Thắp ngọn lửa cho trăm ngàn mơ ước

Bao lứa trò đã ra đi lần lượt

Như con thuyền theo sóng nước muôn phương.

 

Đò của thầy đầy nặng những yêu thương

Chắp đôi cánh từ cổng trường quen thuộc

Thêm niềm tin vững vàng bao nhịp bước

Cho chim trời vui lả lướt tung bay.

 

Đò của thầy vẫn lặng lẽ nơi đây

Dù mưa nắng bao ngày không mệt mỏi

Đem tri thức trải dài qua muôn lối

Tặng cho đời nguồn sáng mới tương lai.

 

Thèm một lần về nhặt cánh phượng rơi

Sống lại tuổi thơ ngây nhiều mong ước

Thương đò thầy trong nắng mưa bao lượt

Gieo xanh mầm trên đất nước quê hương.

Tuổi học trò.
Tuổi học trò. Nguồn: Internet.

4. Thơ 8 chữ về thầy cô giáo

Khi thầy về nghỉ hưu

Thơ: Nguyễn Thị Chí Mỹ

Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…”

Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn 

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

Trên đây là những bài thơ 8 chữ về thầy cô giáo tiêu biểu nhất mà bạn có thể sử dụng để làm báo tường hoặc đọc tặng thầy cô trong buổi gặp mặt ngày 20/11. Chắc chắn thầy cô sẽ vô cùng bất ngờ vì món quà bạn mang đến đấy.

>> Tuyển tập 5 bài thơ hay về thầy cô giáo nhân ngày 20-11

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   bài thơ 8 chữ về thầy cô thơ 8 chữ về thầy cô thơ về thầy cô giáo ngày nhà giáo việt nam ngày nhà giáo việt nam 20-11

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?