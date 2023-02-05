Uống nước ép rau củ này mỗi sáng, bụng mỡ mấy cũng nhanh tan, dáng gọn đẹp bất ngờ trong 1 tháng

Dinh dưỡng 05/02/2023 07:57

Nếu bạn là một trong những người dựa vào chế độ ăn kiêng để đạt được mục tiêu giảm cân, thức uống từ rau củ sẽ rất lý tưởng. Bắt đầu nhắm mục tiêu mỡ bụng của bạn ngay vào buổi sáng sẽ không gì hoàn hảo bằng.

Đấu tranh để giảm mỡ bụng có thể la hành trình rất gian nan. Thật không may, mỡ quanh vùng bụng dễ tăng và khó giảm nhất. Mặc dù các bài tập bụng cụ thể giúp ích rất nhiều, nhưng một chế độ ăn uống tốt có thể giúp toàn bộ quá trình trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Uống nước ép rau củ này mỗi sáng, bụng mỡ mấy cũng nhanh tan, dáng gọn đẹp bất ngờ trong 1 tháng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn là một trong những người dựa vào chế độ ăn kiêng để đạt được mục tiêu giảm cân, thì sau đây là mộtmẹo hoàn hảo dành cho bạn. Bắt đầu nhắm mục tiêu mỡ bụng của bạn ngay vào buổi sáng. Người ta nói rằng khi chúng ta ăn thức ăn vào buổi sáng, lượng calo từ thức ăn được xử lý nhanh hơn. Và nước ép quả bầu là cách hoàn hảo để bắt đầu ngày mới, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể và đánh tan mỡ bụng bên hông.

Nước ép bầucó tốt cho việc giảm cân không? Đây là lợi ích sức khỏe của nước ép bầu

  • Quả bầu được biết đến để thúc đẩy giảm cân
Uống nước ép rau củ này mỗi sáng, bụng mỡ mấy cũng nhanh tan, dáng gọn đẹp bất ngờ trong 1 tháng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shikha Sharma, trong cuốn sách "101 mẹo giảm cân" xác nhận: "Một ly nước ép bầu uống khi bụng đói vào buổi sáng có thể tăng tốc quá trình trao đổi chất và dẫn đến giảm cân."

  • Quả bầu có hàm lượng calo thấp

Lauki là một loại rau ít calo, là thực phẩm tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng giảm cân. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100 gam bầu chỉ chứa khoảng 15 calo và chỉ 1 gam chất béo.

  • Quả bầu rất giàu chất xơ
Uống nước ép rau củ này mỗi sáng, bụng mỡ mấy cũng nhanh tan, dáng gọn đẹp bất ngờ trong 1 tháng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bầu rất giàu chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no và ngăn bạn ăn quá nhiều. Chất xơ cũng giúp tiêu hóa trơn tru, hỗ trợ thêm cho quá trình giảm cân.

Nhiều chuyên gia sức khỏe khuyên nên uống nước ép rau củ để giảm cân và giảm mỡ bụng. Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để uống các loại nước ép như nước ép quả bầu, vì quá trình trao đổi chất của bạn diễn ra mạnh mẽ vào thời gian này trong ngày, vì vậy bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất từ ​​loại rau này.

 

Công thức nước ép quả bầu

Uống nước ép rau củ này mỗi sáng, bụng mỡ mấy cũng nhanh tan, dáng gọn đẹp bất ngờ trong 1 tháng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên thêm các loại rau khác với bầu. Chỉ cần gọt vỏ quả bầu, cắt nhỏ và ép lấy nước để uống. Bạn có thể nêm muối, nước cốt chanh hoặc lá bạc hà. Chỉ cần cố gắng không lọc nước ép, vì nó sẽ làm mất đi hàm lượng chất xơ. Một điều khác cần nhớ là uống nước bầu ngay sau khi bạn pha vì nó bị oxy hóa nhanh và bạn sẽ mất một số chất dinh dưỡng nếu uống sau đó.

Hãy biến nước ép quả bầu thành một phần thói quen buổi sáng của bạn và loại bỏ lớp mỡ bụng dai dẳng đó nhé.

Theo NDTV

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