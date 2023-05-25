Hạt óc chó chứa lượng chất béo cao so với các loại hạt khác, khoảng 47% là axit béo không bão hòa đa, một chất béo tốt cho cơ thể. Nó cũng rất giàu axit alphalinoleic, có đặc tính chống viêm, được chứng minh làm giảm sự tích tụ mảng bám trong động mạch vành, cải thiện chức năng của các động mạch và mạch nhỏ trong cơ thể, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim.

Là một thành phần phổ biến và linh hoạt, hạt dẻ có ít chất béo và calo, và là một nguồn chất chống ôxy hóa bảo vệ tốt.

Aescin trong chiết xuất hạt dẻ có tác dụng chống viêm hiệu quả trong chấn thương,suy tĩnh mạch và sưng đau. Hợp chất aescin trong hạt dẻ có tác dụng trong việc điều trị CVI, giúp làm tăng lưu lượng máu trong tĩnh mạch của người bệnh, cải thiện các triệu chứng.

Bên cạnh tác dụng chống viêm hiệu quả, aescin trong hạt dẻ cũng có tác dụng làm giảm đáng kể sự phát triển của tế bào khối u trong một số bệnh ung thư như ung thư gan, bệnh bạch cầu và đa u tủy

Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng aescin có thể tiêu diệt các tế bào ung thư trong ung thư tuyến tụy và ung thư phổi.

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Hạnh nhân

Một món ăn nhẹ tuyệt vời. Hạnh nhân chứa nhiều chất béo đơn không bão hòa, và có lượng chất xơ cao hơn so với các loại hạt khác ở mức 4 gram mỗi khẩu phần một ounce (khoảng 23 hạnh nhân). Hạnh nhân cũng có nhiều vitamin E và protein nhất trong tất cả các loại hạt cây, cung cấp 6 gram protein cho mỗi khẩu phần. Sự kết hợp của chất xơ, chất béo tốt và protein đã được chứng minh là có thể giúp bạn no lâu hơn. Cuối cùng, hạnh nhân đã được chứng minh là làm giảm viêm ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.



Ảnh minh họa: Internet

Hạt diêm mạch

Hạt diêm mạch (hay còn gọi là Quinoa) có chứa hàm lượng protein cao, giàu canxi, sắt, magie cùng chất xơ và vitamin. Hàm lượng axit amin có trong hạt diêm mạch tương đương với axit amin có trong sữa.

Sử dụng hạt diêm mạch trong bữa ăn sẽ giúp cung cấp cho cơ thể bạn một lượng vitamin B để duy trì mức homocysteine - một loại hoóc môn kháng viêm tự nhiên trong cơ thể.

Có chứa hàm lượng chất xơ cao nên kiềm chế được sự thèm ăn và mang đến cảm giác no lâu hơn. Mỗi 50g hạt diêm mạch sẽ giúp cân bằng mức năng lượng cần thiết trong cả một ngày. Nếu bạn đang có ý định giảm cân thì đừng quên đưa hạt diêm mạch vào trong thực đơn của mình.

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Hạt Mắc ca

Hạt Mắc ca (Macadamia) chứa lượng calo và chất béo cao nhất. Lượng calo của các loại hạt thay đổi từ 160 đến 200 calo mỗi ounce. Một ounce hạt mắc ca cung cấp 200 calo, tức là khoảng 10 đến 12 hạt. Đó là loại hạt có chất béo không bão hòa đơn cao nhất trong tất cả các loại hạt. (Nếu bạn chế độ ăn ketogen, đừng tìm đâu xa.) Hạt mắc ca cũng có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ cho bệnh tim, bao gồm stress oxy hóa và viêm.