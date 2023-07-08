Tỏi rất bổ cho sức khỏe nhưng là đại kỵ với những người này, bạn cần biết để tránh mang họa vào thân!

Dinh dưỡng 08/07/2023 16:13

Tỏi rất tốt cho khả năng miễn dịch, đó là lý do tại sao nó được khuyên dùng trong mùa đông. Từ ăn tỏi sống, rượu tỏi, tỏi ngâm giấm cho đến thêm tỏi vào món ăn.

Dinh dưỡng của tỏi

Tỏi rất giàu chất dinh dưỡng. Theo nghiên cứu, trong 100g tỏi có chứa 6,36g protein, 33g carbohydrates, 150g calo và các dưỡng chất như vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6), sắt, canxi, kali, mangan, magie, photpho… 

Tác dụng cơ bản của tỏi chủ yếu đến từ allicin. Trong tỏi tươi không có allicin tự do, chỉ có tiền chất của nó là alliin. Khi tỏi được băm nhuyễn, enzyme trong tỏi bị kích hoạt sẽ kích thích alliin thành allicin.

Tỏi là nguồn cung cấp một số lượng đáng ngạc nhiên các vitamin và khoáng chất. Nó chứa magie, selen và vitamin C. Và tất cả những chất dinh dưỡng này được coi là cần thiết cho sức khỏe tình dục. Đây là một tin tuyệt vời cho cả nam giới và phụ nữ nhưng nó cũng có một số lợi ích cụ thể đối với nam giới.

Những lợi ích sức khỏe của tỏi bao gồm: 

- Chống lại các gốc tự do. 

- Chống cholesterol cao và huyết áp cao. 

- Có khả năng kháng virus và kháng khuẩn. 

- Tỏi già có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt. 

Tỏi cũng giúp làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Sau khi xem xét, đánh giá các nghiên cứu toàn cầu, các báo cáo của Viện nghiên cứu ung thư quốc gia Hoa Kỳ (AICR) cho thấy việc ăn tỏi thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. 

Theo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các hợp chất trong tỏi giúp sửa chữa DNA, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm viêm.

Tỏi có tác dụng chữa bách bệnh

Bệnh về mắt

Tỏi có thành phần gây kích thích màng nhầy và mô kết mạc của mắt nên những người thị lực yếu và đang mắc các bệnh về mắt sẽ được các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế ăn tỏi.

Tỏi rất bổ cho sức khỏe nhưng là đại kỵ với những người này, bạn cần biết để tránh mang họa vào thân! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Huyết áp thấp

Những người bị huyết áp nên hạn chế tỏi, tiêu thụ tỏi nhiều thường làm giảm huyết áp, thậm chí đến mức nguy hiểm.

Tiền sử mắc các bệnh về gan

Nhiều người cho rằng tỏi có tác dụng chuẩn khuẩn, ăn nhiều có thể phòng bệnh viêm gan. Thậm chí, có người sau khi mắc bệnh gan vẫn kiên trì ăn tỏi hằng ngày. Nhưng đây là cách làm "lợi bất cập hại".

Người mắc bệnh gan (đặc biệt là các đối tượng bị nóng gan) ăn tỏi sẽ càng nóng hơn, gây kích thích mạnh, lâu ngày dẫn tới nhiều tổn thương đối với cơ quan này.

Tỏi rất bổ cho sức khỏe nhưng là đại kỵ với những người này, bạn cần biết để tránh mang họa vào thân! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Bệnh tả

Mặc dù có lợi cho dạ dày nhưng đối với các đối tượng đang trong thời gian mắc bệnh tả, tỏi lại lại là thực phẩm nên tránh xa.

Đó là là bởi allicin trong tỏi làm tăng sự kích thích thành ruột, dẫn tới tình trạng nghẽn mạch máu, phù nề, có thể khiến bệnh tình trở nặng hoặc xảy ra biến chứng không mong muốn.

Những người không nên ăn tỏi

Người có vấn đề về axit không nên ăn tỏi

Đối với những người có vấn đề về axit, ăn tỏi có thể dẫn đến chứng ợ nóng. Vì vậy, họ nên tránh ăn tỏi. Đặc biệt, nếu ăn tỏi khi bụng đói, vấn đề sẽ còn nghiêm trọng hơn, theo Health Shots.

Tránh ăn tỏi nếu có dạ dày yếu

Những người có dạ dày yếu hoặc nhạy cảm cũng nằm trong danh sách này vì ăn tỏi có thể gây khó chịu cho dạ dày. Vì vậy, người có bụng yếu dễ bị tiêu chảy, tốt nhất nên tránh xa tỏi.

Tỏi rất bổ cho sức khỏe nhưng là đại kỵ với những người này, bạn cần biết để tránh mang họa vào thân! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có các vấn đề về hơi thở hoặc mùi cơ thể

Những người có vấn đề về hơi thở và mùi cơ thể cũng không nên ăn tỏi để tránh hơi thở có mùi tỏi!

Đừng tiêu thụ quá nhiều tỏi nếu đang dùng thuốc chống cục máu đông statin

Người mắc bệnh tim thường được bác sĩ cho dùng thuốc chống cục máu đông, hay còn gọi là thuốc làm loãng máu. Những người này không nên tiêu thụ quá nhiều tỏi vì có thể làm tăng quá mức tác dụng làm loãng máu.

Những thời điểm không nên ăn tỏi

Khi đói bụng

Ăn tỏi lúc đang đói hoặc chỉ ăn tỏi mà không ăn kèm các loại thực phẩm khác thì rất dễ dẫn đến loét dạ dày. Bởi chất allicin (một thành phần của tỏi) dễ khiến cho tính kháng sinh trong tỏi phát tác, dẫn đến nóng trong dạ dày.

 Khi sử dụng thuốc

Giống như ớt và nhiều loại gia vị cay khác, tỏi có một vài tác dụng phụ đối với những người bị bệnh nặng và đang sử dụng thuốc. Trong trường hợp đang uống một số loại thuốc như thuốc chống đông máu, thuốc điều trị HIV/AIDS... người bệnh không nên ăn tỏi, vì nó có thể tạo ra một số tác hại cho sức khỏe.

Tỏi rất bổ cho sức khỏe nhưng là đại kỵ với những người này, bạn cần biết để tránh mang họa vào thân! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không nên lạm dụng tỏi quá nhiều

Tỏi được xếp vào nhóm gia vị cay, ăn nhiều có thể làm mất tính cân bằng trong môi trường dạ dày, dẫn tới chứng chán ăn, mệt mỏi, giảm cân, thậm chí còn ảnh hưởng tới thận, tổn thương khí huyết và tăng nguy cơ vô sinh ở nam giới.

Tỏi tuy tốt, nhưng không nên ăn quá nhiều hoặc quá thường xuyên. Mỗi ngày chỉ nên dùng tối đa không quá 10g tỏi là đủ.

Khi dùng thuốc chống đông máu

Tỏi là thuốc chống đông tự nhiên, giúp máu lưu thông tốt, ngăn ngừa máu đông, đau tim và đột quỵ. Tuy nhiên khi tỏi được tiêu thụ cùng với các loại thuốc chống đông máu khác sẽ khiến máu lưu thông quá nhanh.

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