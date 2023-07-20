Tiết lộ sốc từ người bán: Đi chợ thấy các loại cá này thì mua nhanh, sạch 100%, vừa ngon vừa bổ, cực đưa cơm

Dinh dưỡng 20/07/2023 12:27

Khi đi chợ, người thông minh thấy các loại cá này sẽ mua ngay vì chúng 100% đánh bắt tự nhiên, vừa thơm ngon lại cực kỳ bổ dưỡng.

Cá là thực phẩm được c chuyên gia sức khỏe khuyến cáo nên tăng cường ăn vì chúng là loại thịt trắng, có ít calo, ít cholesterol hơn thịt đỏ, đồng thời giúp cơ thể đào thải lượng cholesterol xấu hiệu quả hơn so với thịt đỏ.

Dù vậy, khi tiêu thụ cá, không ít gia đình cảm thấy lo ngại rằng loại cá mà mình đang ăn là cá được nuôi nhân tạo, như vậy sẽ khó kiểm soát được nguồn thức ăn của cá. Đồng thời chất dinh dưỡng trong cá nuôi nhân tạo cũng có thể không bằng tự nhiên.

Dưới đây là các loại cá được người bán lâu năm khuyên nên ăn bởi chúng 100% đánh bắt tự nhiên, vừa thơm ngon lại cực kỳ bổ dưỡng:

Cá chim biển 

Cá chim biển thường ăn các loại cá nhỏ, sứa, tảo biển... Loại cá này thường được đánh bắt ngoài tự nhiên chứ hiếm khi nuôi nhân tạo, vì thế bạn có thể yên tâm tiêu thụ chúng.

Tiết lộ sốc từ người bán: Đi chợ thấy các loại cá này thì mua nhanh, sạch 100%, vừa ngon vừa bổ, cực đưa cơm - Ảnh 1
Cá chim biển - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài vị ngọt, béo ngậy thì cá chim biển có chứa hàm lượng chất béo cao, hầu hết là các axit béo không no, giàu các nguyên tố vi lượng, đặc biệt là canxi, photpho, kali, selen,… rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe của cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Cá hố

Cá hố là loại cá sống ở vùng biển sâu, rất giàu protein và axit béo không bão hòa. Loại cá này thường được đánh bắt ngoài tự nhiên. Đồng thời, cá hố so với các loại cá khác như cá hồi, cá ngừ có giá rẻ hơn rất nhiều nên không mấy ai nghĩ đến chuyện tự nuôi chúng.

Ở một vài quốc gia châu Á như Nhật, Hàn, Trung Quốc... cá hố khá phổ biến, thường được ăn dưới dạng nướng hay ăn sống. Loại cá này ít chất béo, chứa một lượng khá cân bằng về axit béo loại omega-3 vì vậy sẽ là một lựa chọn thông minh cho các gia đình.

Tiết lộ sốc từ người bán: Đi chợ thấy các loại cá này thì mua nhanh, sạch 100%, vừa ngon vừa bổ, cực đưa cơm - Ảnh 2
Loại cá này ít chất béo, giàu axit béo omega-3 - Ảnh minh họa: Internet

Cá thu đao

Đây là loại cá có hàm lượng đạm cao nhất trong các loài cá, hàm lượng đạm là 20,7%, tương đương với thịt bò và thịt cừu. Đồng thời, cá rất giàu axit béo, trong đó nhiều nhất là DHA và các axit béo không no khác, ăn cá thu đao rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển trí não của trẻ.

Tiết lộ sốc từ người bán: Đi chợ thấy các loại cá này thì mua nhanh, sạch 100%, vừa ngon vừa bổ, cực đưa cơm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cá thu đao có ở nhiều vùng biển của Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam... được ngư dân đánh bắt rất nhiều, chứ không có nuôi nhân tạo vì thế bạn có thể yên tâm khi sử dụng.

Cá cơm

Cá cơm là một loại cá nhỏ sống ở các vùng nước mặn và được phân bố rộng rãi tại Việt Nam, từ Bắc vào Nam. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cá cơm có chứa hàm lượng axit béo omega-3, vitamin và khoáng chất phong phú. Chúng cũng là nguồn cung cấp nhiều chất béo và cholesterol có lợi cho tim mạch.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã xếp cá cơm vào danh sách những loại cá tốt nhất vào tháng 7 năm 2019.

Một điểm nổi bật khác là cá cơm được coi là "cá sạch" bởi vòng đời ngắn của chúng. Do đó, khả năng tích tụ các chất có hại trong cá là rất thấp so với các loại cá khác.

Cá mòi

Đây là loại cá 100% tự nhiên, thường di cư sống cả ở sông và ở biển. Dinh dưỡng của cá mòi khá cao, thường chứa nhiều vitamin, canxi, cùng các loại khoáng chất có lợi nhuận zinc, potassium... Đặc biệt, loại cá này chứa nhiều protein, đặc biệt là chứa lượng canxi cao hơn cả sữa. 

Tiết lộ sốc từ người bán: Đi chợ thấy các loại cá này thì mua nhanh, sạch 100%, vừa ngon vừa bổ, cực đưa cơm - Ảnh 4
Loại cá này vô cùng an toàn, lành mạnh vì thế bạn có thể yên tâm mua về sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

 

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Những món ăn ngon chuẩn nhà hàng được nấu từ... nồi cơm điện

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Từ khóa:   cá tự nhiên giàu dinh dưỡng

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