Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay!

Bổ sung dinh dưỡng cho các chi em sau sinh là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Để có một bữa ăn đầy đủ các chất cần thiết thì chị có Facebook Nguyễn Thanh Huyền đã chia sẻ trong nhóm "YÊU BẾP (Esheep Kitchen family" các bữa ăn ngon miệng nhưng không hề kém phần bổ dưỡng cho các chị em đang ở cữ khác tham khảo.

Facebook Nguyễn Thanh Huyền chia sẻ: "Xin chào cả nhà YÊU BẾP ạ. Tìm trong nhóm thấy rất nhiều mâm cơm cữ chồng nấu cho vợ, bố mẹ chồng nấu cho con dâu…Hôm nay em xin được trình làng một vài mâm cơm cữ của em chồng nấu cho cho chị dâu ạ. Từ hồi chị sinh em bé thì em được đảm nhiệm phần nấu cơm cữ. Nói là đảm nhiệm chứ thực ra ngày em chỉ nấu 2 bữa trưa và tối, còn bữa sáng lúc 6 giờ là bà nội nấu (do em không dậy được sớm). Do chưa có kinh nghiệm nên các món của em chủ yếu là tìm hiểu trên mạng và hỏi thêm mọi người. Tiêu chí của nhà em là ăn đầy đủ chất, hầu như không kiêng gì cả. Khi nấu thì em bỏ hẳn gia vị cay, nêm nhạt đi một chút. Trộm vía chị em ăn cũng khá tốt nên ít khi đồ ăn để thừa."