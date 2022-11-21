Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay!

Dinh dưỡng 21/11/2022 06:40

Đây là các bữa ăn thơm ngon đầy đủ dưỡng chất cho các chị em sau khi sinh nở.

Bổ sung dinh dưỡng cho các chi em sau sinh là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Để có một bữa ăn đầy đủ các chất cần thiết thì chị có Facebook Nguyễn Thanh Huyền đã chia sẻ trong nhóm "YÊU BẾP (Esheep Kitchen family" các bữa ăn ngon miệng nhưng không hề kém phần bổ dưỡng cho các chị em đang ở cữ khác tham khảo.

 

Facebook Nguyễn Thanh Huyền chia sẻ: "Xin chào cả nhà YÊU BẾP ạ. Tìm trong nhóm thấy rất nhiều mâm cơm cữ chồng nấu cho vợ, bố mẹ chồng nấu cho con dâu…Hôm nay em xin được trình làng một vài mâm cơm cữ của em chồng nấu cho cho chị dâu ạ. Từ hồi chị sinh em bé thì em được đảm nhiệm phần nấu cơm cữ. Nói là đảm nhiệm chứ thực ra ngày em chỉ nấu 2 bữa trưa và tối, còn bữa sáng lúc 6 giờ là bà nội nấu (do em không dậy được sớm). Do chưa có kinh nghiệm nên các món của em chủ yếu là tìm hiểu trên mạng và hỏi thêm mọi người. Tiêu chí của nhà em là ăn đầy đủ chất, hầu như không kiêng gì cả. Khi nấu thì em bỏ hẳn gia vị cay, nêm nhạt đi một chút. Trộm vía chị em ăn cũng khá tốt nên ít khi đồ ăn để thừa."

 

Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay! - Ảnh 1
Thịt luộc, cá thu kho, cua luộc, canh bí xanh nấu nước luộc thịt, chuối.

 

Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay! - Ảnh 2
Chim câu hầm thuốc bắc, măng tây, cà rốt luộc, cá vàng sốt cà chua, nho Úc.

 

Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay! - Ảnh 3
Gà tần lá ngải, lòng mề gà xào mướp, chuối, thanh long đỏ.

 

Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay! - Ảnh 4
Canh rau ngót thịt bằm, đậu phụ sốt cà chua, sườn kho củ húng ù, kiwi, thanh long.

 

Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay! - Ảnh 5
Bí đỏ, su su luộc, cá thu kho, gà kho gừng, đu đủ, chuối

 

Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay! - Ảnh 6
Su su luộc, gà kho nghệ, canh xương ống khoai tây, đu đủ.

 

Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay! - Ảnh 7
Rau dền luộc, hoa thiên lý xào thịt, cá thu kho lá trà xanh, thịt viên sốt.

 

Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay! - Ảnh 8
Canh gà nấu lá ngải, dạ dày hầm, cá thu kho, đậu đũa luộc, nho xanh.

 

Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay! - Ảnh 9

 

Tham khảo thực đơn siêu cấp dinh dưỡng cho các bà bầu ở cữ, chị em lưu lại ngay! - Ảnh 10
Nem rán, cá đục sốt cà, đậu đũa, su su, cà rốt luộc, nho xanh.

 * Nguồn: Facebook Nguyễn Thanh Huyền

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