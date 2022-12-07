Căn bệnh ung thư tính đến thời điểm hiện tại trở thành mối đe dọa hàng đầu bởi mức độ nguy hiểm mà nó hủy hoại trên cơ thể. Trên hết, thói quen sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng hàng ngày góp phần cải thiện nguy cơ mắc bệnh. Thậm chí, những món ăn có thể được xem như vị thuốc mà nhiều người may mắn thoát khỏi căn bệnh.

Trong các nhóm thực phẩm, hành tây được xem là một món ăn quen thuộc, gần gũi lại có rất nhiều lợi ích trong việc phòng chống bệnh ung thư. Lí do là bởi những chất có lợi trong hành tây như quercetin tăng cường khả năng miễn dịch của con người và có tác dụng ức chế nhất định các tế bào ung thư sản sinh trong cơ thể. Ngoài ra, trong hành tây còn có allicin, một chất đặc biệt có thể thúc đẩy nhu động ruột, cải thiện hiệu quả các triệu chứng khó tiêu. Đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư dạ dày, ăn nhiều hành tây có thể giúp bệnh thuyên giảm.

Đối với loại thực phẩm này, ăn sống là tốt nhất. Bạn có thể làm salad, không nên chế biến quá chín sẽ mất dinh dưỡng.

Hành tây. Ảnh: Internet

Nấm đông cô

Nấm đông cô hay còn gọi là nấm hương. Nấm hương có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư nhờ vào đặc tính điều hòa miễn dịch. Ngoài ra, nấm đông cô còn có công dụng ngăn ngừa và làm chậm quá trình phát triển của ung thư bằng cách kích hoạt một số tế bào và protein tấn công căn bệnh này. Bổ sung nấm hương vào bữa ăn là một liệu pháp có hiệu quả cao cho các bệnh nhân ung thư.

Nấm hương chứa một số hợp chất có tác dụng kháng khuẩn, kháng virus và chống nấm, có thể chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc nấm. Ngoài ra, chất chiết xuất nấm hương làm giảm số lượng của một số sinh vật gây bệnh trong khoang miệng, mà không ảnh hưởng đến các sinh vật có lợi cho răng miệng. Ngoài ra, nó còn có tác dụng tốt cho tim mạch, giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ giảm cân. Nấm hương rất an toàn để tiêu thụ, tuy nhiên trong một số ít trường hợp, nó có thể gây ra các tác dụng phụ như phát ban da hoặc đau dạ dày.

Ăn nấm đông cô cẩn trọng, không ăn sống vì có thể dẫn đến phát ban trên da được gọi là viêm da nấm đông cô. Ngoài ra, không nên sử dụng bột nấm trong một thời gian dài có thể gây ra một số tác dụng phụ như đau bụng, viêm da.

Cà rốt

Nhắc đến cà rốt, hầu hết ai cũng biết vitamin A trong loại quả này rất cao. Đồng thời, cà rốt có chứa chất xơ giúp tiêu hóa tốt và có nhiều vitamin B2 cùng axit folic, hai chất này có tác dụng bảo vệ tế bào khối u, ăn thường xuyên có thể nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Thường xuyên ăn cà rốt có tác dụng phòng chống nhiều bệnh ác tính như ung thư dạ dày, ung thư phổi, giúp tăng sức đề kháng và bảo vệ mắt, chống lão hóa…

Cà rốt phòng chống ung thư. Ảnh: Internet

Măng tây

Dù chưa trở nên quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, măng tây được mệnh danh là vua của các nguyên tố chống ung thư. Selenium có thể kích thích sự tích tụ của cyclic adenosine, do đó ức chế sự hình thành DNA trong tế bào ung thư, ngăn chặn sự phân chia và phát triển của tế bào ung thư, đồng thời ức chế hoạt động của chất gây ung thư, có tác dụng giải độc tốt. Ngay cả sau khi tế bào ung thư được sản sinh ra, nó có thể đóng vai trò đảo ngược, kích hoạt khả năng miễn dịch của cơ thể, thúc đẩy hình thành kháng thể, làm cho cơ thể có sức đề kháng tốt với tế bào ung thư.

Lưu ý, không nên ăn măng tây sống. Bạn có thể luộc, hấp, nướng, chế biến theo khẩu vị của gia đình.

Thực phẩm dễ gây bệnh ung thư

Đồ nướng, đồ cháy gây ung thư

Các món thực phẩm nướng ở nhiệt độ cao trên 200 độ C trên ngọn lửa sẽ phát sinh những hợp chất amin dị vòng là những chất được biết có khả năng gây ung thư. Lượng khói sản sinh khi nướng thịt cũng dễ gây ra Hydrocarbon thơm đa vòng, được chỉ ra nguyên nhân gây ung thư hàng đầu. Tốt hơn hết, bạn nên hạn chế các món ăn, thực phẩm nướng. Chú ý cách nướng như không nướng quá lâu, loại bỏ mỡ khi nướng, chọn các loại than tốt, tránh ăn các phần cháy đen.

Thực phẩm chiên, rán

Nhóm thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo transfat. Quá trình chiên kĩ hoặc chiên đi chiên lại nhiều lần sẽ tạo ra sản phẩm phụ gọi là acrylamide. Khi chiên các loại thực phẩm này dễ sản sinh các chất gây ung thư có tác động đến não, hệ thống sinh sản. Ngoài ra, một số gia vị cao trong các loại thức ăn chiên rán cũng khiến cơ thể mắc các loại bệnh nghiêm trọng như: tim mạch, bệnh gan, bệnh thận.

Cách chọn thực phẩm dinh dưỡng phòng ngừa ung thư. Ảnh: Internet

Thực phẩm bị nấm mốc

Số ít người quan tâm đến những thực phẩm như gạo, lúa mì, đậu, ngô, lạc sản sinh nấm mốc gây ra chất độc hại là streptozotocin aflatoxin. Khi không may sử dụng hay tiếp xúc quá nhiều, dẫn đến nguy cơ ung thư. Bạn nên bảo quản thực phẩm ở những nơi khô ráo, giúp nấm mốc không có cơ hội sản sinh.

Bia, rượu

Ngoài các món ăn, thực phẩm trên. Bia rượu cũng được chỉ ra là các món nước uống có hại cho sức khỏe.

Ung thư thực quản chỉ cần có uống bia rượu sẽ làm tăng từ 1,3 - 5 lần so với người không uống bia rượu. Ung thư gan sẽ tăng gấp 2 lần ở những người có uống bia rượu nhiều, đặc biệt nguy cơ tăng cao ở người uống nhiều bia rượu mà lại có kèm theo nhiễm virus viêm gan B hoặc C.

Nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ cũng tăng từ 1,23 - 1,6 lần ở người uống bia rượu từ trung bình tới nhiều. Ung thư đại tràng cũng tăng từ 1,2 - 1,5 lần ở người uống bia rượu từ trung bình tới nhiều.

Nếu uống bia rượu đồng thời có hút thuốc lá sẽ làm tăng cao khả năng ung thư khoang miệng, hầu họng, thanh quản và thực quản hơn người chỉ uống rượu hoặc hút thuốc lá đơn thuần. Uống bia rượu nhiều làm tăng nguy cơ ung thư tụy từ 1.17 - 1.74 lần. Do đó, bạn nên cẩn thận và hạn chế món nước uống lợi bất cập hại này.