Đối với chị em phụ nữ, bổ sung rau củ hàng ngày là việc vô cùng cần thiết. Công dụng của những loại rau củ có màu trắng này sẽ khiến cho chị em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tỏi

Trong thành phần dưỡng chất của tỏi chứa nhiều các chất chống oxy hoá nên giúp phòng ngừa bệnh cảm lạnh và cảm cúm thông thường. Ngoài ra, tỏi còn chứa một hàm lượng hợp chất lưu huỳnh allicin tương đối cao nên giúp cải thiện hệ thống miễn dịch làm việc tốt hơn. Không những thế, loại thực phẩm màu trắng này còn giúp cân bằng huyết áp về mức ổn định, ngăn ngừa nguy cơ mất trí nhớ, hỗ trợ sự phát triển của xương và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ảnh minh họa: Internet

Củ cải trắng

Bạn sẽ rất bất ngờ khi biết loại thực phẩm chúng ta thường hay bỏ qua trong bữa ăn hàng ngày lại chứa nhiều dinh dưỡng tốt đến như vậy. Điển hình là củ cải rất giàu canxi, phốt pho, kali, natri và mangan. Thêm nữa, củ cải còn chứa nhiều chất xơ và ít calories nên sẽ không gây tăng cân dù bạn có lỡ ăn quá nhiều.

Súp lơ trắng

Súp lơ trắng nguồn cung cấp tuyệt vời các loại vitamin B, C, K. Bên cạnh đó, súp lơ trắng cũng rất giàu chất xơ, canxi, magiê và kali rất tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, súp lơ trắng còn rất giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất tăng cường sức khỏe như glucosinolates và flavonols, giúp chống lại một số loại ung thư và làm giảm viêm.

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây

Trong hành tây có chứa nhiều hoá chất chống viêm (quercetin) nên giúp ngăn ngừa nguy cơ ung thư cao, đồng thời còn cải thiện tình trạng viêm khớp, nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và thúc đẩy cơ thể bạn có một hệ thống miễn dịch tốt hơn. Do đó, bạn nên đưa loại thực phẩm này vào trong bữa cơm hàng ngày như kết hợp cùng món salad hay xào cùng thịt bò để thu được lợi ích sức khoẻ tối đa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tac-dung-suc-khoe-sieu-tuyet-voi-cua-cac-loai-rau-cu-mau-trang-giau-vitamin-chat-xo-hoa-chat-chong-viem-ngan-ngua-nguy-co-ung-thu-517677.html