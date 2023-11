Một số loại nước uống giàu dinh dưỡng có thể bổ sung sau khi hiến máu là nước mía và nước ép củ cải đường (giàu hàm lượng sắt); sữa (giàu các loại vitamin, đặc biệt là vitamin B12); nước cam và nước ép dưa hấu (giàu vitamin C, acid folic); nước ép quả lựu (giàu sắt, khoáng chất và vitamin C)...

Thực phẩm giàu Vitamin C

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình hấp thụ sắt của cơ thể. Vì vậy, bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C sau khi hiến máu. Vitamin C có nhiều trong các loại quả như cam, chanh, kiwi, lựu, cà chua, các loại rau xanh như rau cải, bông cải xanh hay ớt chuông,...

Uống nhiều nước

Ăn một bữa ăn sau khi hiến máu có thể giúp bạn phục hồi năng lượng và bắt đầu sản sinh tiếp các tế bào máu để bù lại số lượng đã bị mất. Chớ nên bỏ qua tầm quan trọng của nước bên cạnh thức ăn.

Uống nước 24 đến 48 giờ sau khi hiến máu là rất quan trọng để giúp cơ thể bạn ổn định lại. Trong 24 giờ sau khi hiến máu, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyên bạn nên tránh uống rượu và tăng lượng nước uống lên 4 cốc.

Vitamin B6

Vitamin B6 có nhiều trong quả hạnh, quả óc chó. Vitamin B6 có vai trò trong quá trình sản xuất hemoglobin- một loại protein cung cấp oxy đến các tế bào của cơ thể. Nếu nồng độ hemoglobin trong cơ thể thấp sẽ khiến các tế bào không nhận đủ oxy và gây ra tình trạng thiếu máu.

Sau khi hiến máu, cơ thể bị giảm đi một lượng máu nhất định, vì vậy bạn cần ăn uống đủ chất, uống nhiều nước, bổ sung thêm các chất có lợi cho máu như sắt, vitamin C, B12, B6,...Ngoài ra bạn cũng cần phải tránh một số loại thực phẩm gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất máu như trà, cà phê, rượu vang hay socola.

Hiến máu không chỉ giúp cứu sống người khác mà còn có lợi cho chính sức khoẻ của bạn. Hiến máu giúp bạn giảm nguy cơ về các bệnh tim mạch, giảm nguy cơ ung thư, đốt cháy calo, được kiểm tra máu. Và ý nghĩa to lớn nhất là mang cho bạn niềm hạnh phúc, tự hào về bản thân.