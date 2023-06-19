Phụ nữ sau 40 tuổi vẫn muốn đẹp bên ngoài, khỏe bên trong cần tuân thủ quy tắc '3 nhiều 3 ít'

Theo bác sĩ Bạch (Đại học Y học cổ truyền Liêu Ninh, Trung Quốc): Phụ nữ sau tuổi 40 muốn chống lão hóa cần chăm sóc cơ thể thật tốt. Không chỉ nên giữ tinh thần ở trạng thái tốt nhất mà còn nên ghi nhớ "3 ít, 3 nhiều" dưới đây.

Người ta vẫn thường ví tuổi xuân của phụ nữ giống như bông hoa. Hoa có thời kỳ chớm nở, nở rộ sau đó khô héo. Cũng giống như phụ nữ đến tuổi dậy thì, sinh nở và rồi đến thời kỳ mãn kinh. Và điểm chung của phụ nữ hay bông hoa đó là đều dần héo úa theo thời gian. Đó cũng là điều khiến chị em lo lắng bởi ai cũng muốn giữ được vẻ "tươi như hoa" nhưng chúng ta không thể nào ngăn được thời gian.

1. Ít tức giận để trẻ lâu hơn

Bác sĩ Bạch nói, tức giận thực sự khiến lão hóa đến nhanh hơn. Bởi tức giận và căng thẳng kéo dài có thể góp phần tạo ra một môi trường có tỷ lệ oxy hóa cao hơn trong cơ thể. Các phản ứng oxy hóa có thể gây hại cho tế bào và gây lão hóa. Cảm xúc tiêu cực tác động đến da, thể hiện qua việc hình thành vết nám, da xỉn màu, tóc bạc trắng...

2. Bớt thức khuya để tránh lão hóa



Thức khuya thường đi kèm với rối loạn giấc ngủ, có thể gây mất cân bằng hormone và giảm khả năng phục hồi của cơ thể, dẫn đến quá trình lão hóa xuất hiện sớm hơn.

Ngoài ra, thức khuya trong thời gian dài có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa và các vấn đề về da như mụn, nám.

3. Ăn ít đồ ngọt

Bác sĩ Bạch nói rằng, đồ ngọt có thể nói là "tác nhân đẩy nhanh" quá trình lão hóa. Hấp thụ quá nhiều đường không chỉ dẫn đến béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh mà còn gây ra phản ứng glycation trên da. Đây là tình trạng dẫn đến hàng loạt vấn đề về da như mụn, sạm da, phá hủy độ đàn hồi của da và đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Do đó, nếu muốn có làn da đẹp và trì hoãn lão hóa, chị em cần phải kiểm soát lượng đường và ăn ít đồ ngọt.

Bác sĩ Bạch nói rằng, đồ ngọt có thể nói là "tác nhân đẩy nhanh" quá trình lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

3 nhiều bao gồm

1. Ăn nhiều đậu

Giá trị dinh dưỡng của các loại đậu khá cao, phụ nữ thường xuyên ăn đậu nành, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ... có thể bồi bổ khí huyết, giúp cải thiện màu da, trì hoãn lão hóa... Trong đó đậu đỏ được mệnh danh là "vua của khí và máu", rất phù hợp với phụ nữ.

2. Ăn nhiều trái cây và rau quả

Nếu muốn có làn da đẹp thì cần phải đảm bảo cơ thể có đủ dưỡng chất và độ ẩm. Trong khi đó, trái cây và rau quả tươi rất giàu chất dinh dưỡng và nước, chẳng hạn như cam, kiwi... Ăn trái cây mỗi ngày có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho chế độ ăn uống hàng ngày của cơ thể và giúp duy trì độ đàn hồi của da.

Ăn trái cây mỗi ngày có thể bổ sung chất dinh dưỡng cho chế độ ăn uống hàng ngày của cơ thể và giúp duy trì độ đàn hồi của da - Ảnh minh họa: Internet\

3. Uống nhiều nước

Nếu cơ thể chúng ta thiếu nước, sẽ xuất hiện nhiều vấn đề khác nhau như đau đầu, dễ cáu giận và khô da. Do đó, lượng nước tiêu thụ hàng ngày phải đầy đủ khoảng 2 lít. Phụ nữ uống đủ nước thường có làn da ẩm mượt và độ đàn hồi tốt.

Ngoài việc uống nước lọc, phụ nữ cũng có thể uống thử sữa đậu nành. Đậu nành có hàm lượng estrogen tự nhiên cao, đặc biệt là đậu nành rất giàu isoflavone, được biết đến như là phytoestrogen. Ăn đậu nành thường xuyên có thể điều chỉnh lượng hormone trong cơ thể một cách hiệu quả và giảm thiểu tình trạng suy buồng trứng sớm.

Hoặc có thể uống sữa bí đỏ. Nó rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin E. Đây là loại nguyên tố có thể kích thích tiết estrogen trong cơ thể một cách hiệu quả. Vì vậy, nếu phụ nữ yêu làm đẹp thường xuyên ăn bí đỏ sẽ có tác dụng cải thiện chất lượng làn da, đồng thời có thể tăng cường khả năng miễn dịch.