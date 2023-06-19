Phụ nữ có khả năng bị trầm cảm cao hơn nam giới, suy nghĩ tích cực và ăn uống khoa học theo công thức này!

Khi bạn đang đấu tranh với bệnh trầm cảm, bạn có thể cảm thấy hơi khó khăn khi nghĩ đến việc ăn những loại thực phẩm phù hợp. Nhất là đối với phụ nữ, có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm 42% so với nam giới, cần suy nghĩ tích cực, ăn uống theo các món bên dưới sẻ giảm đến 31% nguy cơ trầm cảm.

Một trong những khía cạnh bị bỏ qua nhiều nhất của sức khỏe tâm thần là dinh dưỡng . Thực phẩm đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe thể chất, cũng như sức khỏe tinh thần và cảm xúc của chúng ta.

Công trình dẫn đầu bởi TS Maria Morales-Suarez-Valera từ Đại học Valencia và Viện Y tế Carlos III (Tây Ban Nha) cho rằng việc ăn món cá thường xuyên ảnh hưởng lớn đến nguy cơ phát triển chứng trầm cảm.

Từng có các nghiên cứu cho thấy một số cộng đồng hay ăn cá, như các quốc gia châu Á ven biển hay vùng Địa Trung Hải, là những cộng đồng có mức độ hạnh phúc cao.Tất nhiên, việc phát triển bệnh trầm cảm do nhiều nguyên nhân khác nhau thúc đẩy, nhưng một thứ đơn giản như một món ăn quen thuộc, dễ tìm là phát hiện rất quan trọng; cung cấp một phương án dễ dàng, giá thành thấp để giảm nguy cơ.

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến yếu tố vitamin D. Vốn có nhiều trong cá và các hải sản khác nhưng phần lớn vitamin D có thể được tổng hợp nhờ ánh nắng. Ra ngoài nhiều hơn, tập luyện vào lúc có ánh nắng trong ngày cũng là gợi ý tốt nếu bạn thấy tâm trạng bất ổn.

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh đến yếu tố vitamin D - Ảnh minh họa: Internet

Ngũ cốc nguyên hạt

Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy mối liên quan giữa việc giảm tỷ lệ trầm cảm ở gần 70.000 phụ nữ sau mãn kinh ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt. Các loại ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng: chất xơ, vitamin (ngũ cốc nguyên hạt đặc biệt giàu vitamin B bao gồm niacin, thiamin và folate), protein, khoáng chất (kẽm, sắt, magie),…

Nhiều hợp chất trong ngũ cốc nguyên hạt đóng vai trò là chất chống oxy hóa bao gồm axit phytic, lignans, axit ferulic và các hợp chất lưu huỳnh. Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp nhiều loại hợp chất thực vật có vai trò ngăn ngừa bệnh tật bao gồm polyphenol, stanol và sterol.

Ngũ cốc nguyên hạt là loại thực phẩm có thể giúp chống lại bệnh trầm cảm, ngũ cốc tinh chế có tương quan với tỷ lệ trầm cảm cao hơn. Vì vậy nên hạn chế ngũ cốc tinh chế như bánh mỳ, bánh ngọt và các loại tinh bột trắng.

Ngũ cốc nguyên hạt là loại thực phẩm có thể giúp chống lại bệnh trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Củ cải đường

Củ cải đường là một nguồn cung cấp chất xơ, mangan và đặc biệt nhiều folate - một loại vitamin B tham gia vào quá trình tạo hồng cầu và là một chất rất quan trọng cho sức khỏe thần kinh. Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy sự thiếu hụt folate có thể liên quan đến chứng trầm cảm và có thể làm cho thuốc chống trầm cảm kém hiệu quả hơn. Folate là một chất cơ thể không tự sản xuất được mà cần được cung cấp qua chế độ ăn. Vì vậy bạn nên thêm thực phẩm chứa vitamin B vào khẩu phần ăn hàng ngày. Bổ sung ít nhất 2 loại thực phẩm giàu folate trong chế độ ăn uống của bạn, chẳng hạn như rau bina, bông cải xanh, nước cam hoặc củ cải.

Ngao giàu vitamin B12 tốt cho bệnh trầm cảm

Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa thiếu hụt vitamin B12 và các biểu hiện tâm thần kinh. Chúng bao gồm trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế và thay đổi tâm trạng. Ngao có chứa vitamin B12 đặc biệt tốt cho trí nhớ và hệ thần kinh của bạn.

Ngoài ra, với các khoáng chất quan trọng như: sắt, kali, canxi, ngao còn giúp tăng cường sức khỏe và phòng tránh bệnh tật. Đặc biệt, ngao là loài động vật chứa nhiều chất selen nhất. Selen là một chất dinh dưỡng thiết yếu, hoạt động cùng các loại dinh dưỡng khác để chống lại những cơn căng thẳng do oxy hóa dẫn đến những tổn thương thần kinh.

Ngao có chứa vitamin B12 đặc biệt tốt cho trí nhớ và hệ thần kinh của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Người bệnh trầm cảm nên thường xuyên ăn socola đen

Các hợp chất có trong socola đen tăng cường trí nhớ, kéo dài sự tập trung, tăng tốc độ phản ứng bằng cách thúc đẩy lưu lượng máu đến não. Socola đen cũng rất giàu flavonoid, vì vậy nó cung cấp năng lượng tích cực có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn ăn socola đen có hàm lượng cacao trên 70%, không phải socola sữa.

Uống nhiều nước cũng có lợi cho bệnh nhân trầm cảm

Uống nhiều nước hơn có thể giúp giảm chứng trầm cảm của bạn. Theo kết quả phân tích của một nghiên cứu được công bố vào năm 2018 đã lưu ý rằng lượng nước cung cấp ít hơn hàng ngày có liên quan đến việc gia tăng mức độ trầm cảm và lo lắng. Do đó, nên uống nhiều nước để tránh làm cho bệnh trầm cảm của bạn trở nên tồi tệ hơn.