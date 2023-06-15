Bác sĩ khuyên không nên ăn hai thực phẩm này vì dễ gây sỏi thận, người Việt lại rất ưa chuộng

Bác sĩ Trần Ngọc Hân (Chen Yu Xin) đang làm việc tại khoa Tiết niệu thuộc Bệnh viện Mackay Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, một số đồ uống hàm lượng natri cao nhưng không hề có vị mặn. Hàm lượng natri hàng ngày nạp vào cơ thể quá cao sẽ gây phù nề, tăng gánh nặng cho thận và nguy cơ sỏi đường tiết niệu.

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với người bị sỏi thận . Chế độ dinh dưỡng đúng cách có thể làm chậm quá trình tiến triển của bệnh, nâng cao chất lượng bữa ăn để đảm bảo được sức khỏe chống lại bệnh. Khi mắc bệnh nhiều người thường mệt mỏi, chán ăn hay ăn uống không ngon miệng nên rất cần hiểu rõ về các thực phẩm để có thể bổ sung đúng cách, khoa học nhất.

Cacao là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều axit oxalic. Tiêu thụ quá nhiều loại đồ uống này, sẽ dẫn tới hàm lượng axit oxalic trong cơ thể quá nhiều, tăng nguy cơ sỏi thận.

Hạn chế uống cacao hay thực phẩm chứa nguyên liệu này vì dễ gây sỏi thận - Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống chế biến sẵn đóng chai

Các loại đồ uống bán sẵn trên thị trường đôi khi sẽ có thêm natri để tạo hương vị. Natri là chất không tốt cho thận, dễ tạo sỏi thận. Vì vậy, chúng ta không nên uống quá nhiều các loại đồ uống đóng chai để thay thế nước lọc. Bạn nên xác định hàm lượng dinh dưỡng của các loại đồ uống đóng chai trước khi mua.

Các loại đồ uống bán sẵn trên thị trường đôi khi sẽ có thêm natri để tạo hương vị dễ gây sỏi thận - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo sức khỏe, tránh nguy cơ tạo sỏi thận, bạn nên chú ý uống ít đồ uống chế biến sẵn, nên sử dụng nước lọc làm nguồn cung cấp nước chính.

Bị sỏi thận nên ăn những gì ?

Thực phẩm giàu vitamin A

Vitamin A đóng vai trò thiết yếu trong việc tăng cường chức năng miễn dịch, hỗ trợ điều hòa hệ thống bài tiết nước tiểu, bớt sự lắng đọng khoáng chất trong nước tiểu, hạn chế hình thành sỏi thận. Vitamin A có nhiều nhất trong cà rốt, bí đỏ, khoai lang, ớt chuông, cà chua, bông cải xanh…

Thực phẩm giàu vitamin D và canxi

Nhiều người vẫn nghĩ bị sỏi thận nên kiêng toàn bộ thực phẩm giàu canxi thì điều này hoàn toàn sai lầm. Nếu lượng canxi của bạn thấp, nồng độ oxalat có thể tăng lên, tăng nguy cơ tạo sỏi. Thực đơn hằng ngày của người bệnh vẫn nên ăn các thực phẩm chứa canxi như phô mai, sữa chua, các loại hạt, rau có màu xanh đậm. Vitamin D sẽ giúp cho việc hấp thụ và chuyển hóa canxi tốt hơn, nên bổ sung các loại thực phẩm như cá hồi, sữa, lòng đỏ trứng.

Vitamin D sẽ giúp cho việc hấp thụ và chuyển hóa canxi tốt hơn, nên bổ sung các loại thực phẩm như cá hồi, sữa, lòng đỏ trứng - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm vitamin B6

Vitamin B6 là loại vitamin cơ thể không tự sản xuất được và tham gia vào nhiều chức năng hoạt động của cơ thể, đặc biệt có thể làm giảm khả năng hình thành oxalat. Bổ sung vitamin B6 từ các loại ngũ cốc nguyên hạt, đậu đỏ, đậu phộng, đậu nành, bông cải, cà rốt, các loại cá…