Ngủ trưa rất tốt nhưng nhóm người này rất tiếc khi phải nói 'không' với ngủ trưa

Nhiều nghiên cứu chỉ ra việc ngủ trưa 15-30 phút ngắn có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe . Tuy nhiên, nếu bạn hay bị mất ngủ vào ban đêm, thường ngủ trưa quá thời gian trên và quá một giờ thì bạn nên từ bỏ thói quen ngủ trưa để đảm bảo tinh thần, sức khỏe của bản thân. Ngoài ra, những nhóm người bên dưới nên nói ''không'' với giấc ngủ trưa.

Vì thế, để tình trạng này không nặng hơn, những người bị mất ngủ vào ban đêm nên cố gắng hạn chế việc ngủ trưa dù chỉ là chợp mắt.

Với những người có giấc ngủ chập chờn, khó ngủ và ngủ ít vào ban đêm thì rất dễ có tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ vào ngày hôm sau. Bệnh mất ngủ có thể sẽ trầm trọng hơn nếu tiếp tục ngủ bù vào buổi trưa, sau đó lại lặp lại vòng tuần hoàn này vào không thể quay về giờ giấc sinh học vốn có.

Những người mất ngủ vào ban đêm không nên ngủ trưa - Ảnh minh họa: Internet

Người có huyết áp thấp

Khi ngủ trưa, huyết áp sẽ giảm xuống một mức tương đối, vì thế việc ngủ trưa rất có lợi cho những người có huyết áp cao. Thế nhưng đối với người có huyết áp thấp thì việc ngủ trưa có thể khiến cơ thể gặp tình trạng khó thở nặng hơn.

Người có huyết áp thấp nên chú ý kiểm soát thời gian ngủ của mình cũng như nhiệt độ trong phòng không nên quá cao hay quá thấp

Người béo phì

Nhiều người có thói quen đi ngủ ngay sau khi ăn xong. Ngủ trưa sau bữa ăn dễ làm trầm trọng thêm tình trạng béo phì, bạn có thể thay đổi thời gian ngủ trưa thành 20-30 phút trước bữa trưa. Do đó, đừng ngủ một giấc sau khi ăn trưa, bạn có thể đợi thức ăn tiêu hóa hết, thậm chí đứng vận động rồi mới đi ngủ trưa.

Ngủ trưa tốt nhưng theo 5 cách này thì càng hại cho cơ thể

Ngủ trưa quá muộn

Thời gian ngủ trưa lý tưởng là khoảng 12-13h mỗi ngày. Nếu như hôm đó bạn đã thức dậy muộn vào buổi sáng và đã ngủ trên 6 giờ đồng hồ thì có thể bỏ qua giấc ngủ trưa khi đã quá giờ.

Sau 3 giờ chiều thì không nên ngủ trưa, bởi vì nếu ngủ trưa muộn vào giờ đó sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học, ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm và dễ dẫn đến tình trạng lười vận động thiếu năng lượng làm việc hiệu quả

Ngủ trưa ngay sau khi ăn

Nếu ngủ trưa ngay sau khi ăn sẽ rất có hại cho sức khỏe, nếu bạn ngủ trưa ngay sau khi ăn sẽ gây ra tình trạng khó tiêu, trào ngược dạ dày và các bệnh về đường tiêu hóa.

Nghiêm trọng hơn, nó có thể dẫn đến thiếu máu não và các bệnh huyết khối khác do lúc này dạ dày và ruột cần nhiều máu để thực hiện việc tiêu hóa thức ăn. Thay vào đó sau khi ăn ta nên nghỉ ngơi, thư giãn khoảng 15-30 phút rồi hãy ngủ trưa.

Ngủ trưa ngay sau khi ăn - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ gục trên bàn

Ngủ trên bàn sẽ tác động xấu đến xương, làm cong cột sống, hô hấp khó khăn, rối loạn nhịp tim, thiếu máu não và các bệnh về huyết khối, tim mạch. Ngoài ra, mắt cũng sẽ ảnh hưởng như dễ bị tổn thương giác mạc và võng mạc, tăng nhãn áp, gây vòng mắt xanh, loạn thị hoặc cận thị.

Ngủ trưa quá lâu

Theo Tiến sĩ W. Chris Winter (Mỹ), thời gian ngủ trưa tốt nhất là 30 phút hoặc ít hơn. Điều này sẽ giúp bạn không ngủ quá sâu, tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải sau khi thức dậy.

Việc ngủ trưa quá lâu sẽ làm giảm hiệu quả công việc và ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm. Ngủ trưa quá lâu làm tăng 30% nguy cơ tử vong và tăng 34% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo cảnh báo của hiệp hội Tăng huyết áp Hoa Kỳ, ngủ trưa nhiều hơn 40 phút mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp (khoảng 13 - 19%).

Ngủ trưa đối mặt với điều hòa, quạt, cửa sổ

Bạn sẽ dễ bị cảm lạnh, nhức đầu, đau nhức xương khớp, trường hợp nặng còn có thể gây liệt mặt nếu để mặt tiếp xúc trực tiếp với hành lang thông gió, cửa gió điều hòa hoặc quạt.

Bởi vì các lỗ chân lông của cơ thể sẽ mở khi con người đang trong trạng thái ngủ dẫn đến giảm sút sức đề kháng của cơ thể. Lưu ý những ai có sức khỏe kém nên đắp một chiếc chăn mỏng lên bụng để tránh cảm lạnh khi ngủ trưa.