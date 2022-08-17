Những thực phẩm tưởng vô hại nhưng thật chất lại là nguyên nhân khiến trẻ bị lùn, món số 1 và số 5 sẽ khiến các mẹ không ngờ

Nhiều cha mẹ cho rằng nước hầm xương là thực phẩm bổ sung canxi tốt cho con. Tuy nhiên, ThS.DS Trương Minh Đạt cho biết, nước hầm xương chủ yếu chứa canxi vô cơ, nhiều chất béo. Trẻ sẽ không hấp thu được lượng canxi như mong muốn khi sử dụng món này. Nhìn chung, nước hầm xương không giúp con cao lớn.

Đồ ăn nhanh luôn đem lại cho chúng ta sự nhanh gọn và tiện lợi, tuy nhiên trong đồ ăn nhanh có chứa nhiều chất làm cản trở đến quá trình đồng hóa canxi và khiến chúng khó có thể hấp thụ vào máu. Vì vậy, cả mẹ và bé đều nên tránh đồ ăn nhanh nếu không muốn bị thiếu hụt canxi. Để con có một chiều cao lý tưởng nhất thì cha mẹ nên hạn chế để con bổ sung nhóm thực phẩm này nhé.

Nước uống có ga

Bọt khí trong nước uống có ga chứa chất hóa học “ăn mòn” canxi của xương, gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao của bé. Con bạn có thể bị lùn hơn so với ngưỡng chiều cao mà bé có thể đạt được nếu như mẹ cho bé uống nước có ga quá nhiều.

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Các chuyên gia y tế khuyên mẹ nên thay loại đồ uống này. Chẳng hạn mẹ có thể cho bé uống nước chanh, hay cam... đây là loại thức uống rất tốt cho thể chất và tinh thần của bé, lại chứa nhiều vitamin C, D, A – tốt cho quá trình chuyển hóa, hỗ trợ hấp thu canxi cho cơ thể.

Đồ ngọt

Đồ ăn ngọt chứa nhiều đường không chỉ gây béo phì mà chúng còn là một trong những nguyên nhân chính gây ra căn bệnh tiểu đường ở trẻ nhỏ. Việc bổ sung quá nhiều đồ ngọt sẽ làm ngăn cản quá trình hấp thụ canxi vào máu khiến cho trẻ nhỏ dễ bị thấp còi, chậm phát triển chiều cao. Bên cạnh đó, ngoài việc nên hạn chế cho trẻ nhỏ mẹ khi mang thai cũng cần hạn chế bổ sung nhóm thực phẩm này để tránh mắc tiểu đường trong thai kỳ.

Bổ sung quá nhiều thịt bò cho trẻ

Mẹ biết rằng thịt bò chứa rất nhiều sắt, nhiều protein và rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, sự thật là, những người hay ăn thịt bò lại là những người thiếu canxi nghiêm trọng. Bởi vì bản thân thịt bò chứa rất ít canxi. Đồng thời, trong thịt bò còn giàu các nguyên tố có tính axit, chủ yếu là phốt pho, lưu huỳnh và clo – nguyên nhân khiến máu có tính axit.

Khi trong máu có axit cơ thể phải dùng canxi trong thực phẩm và canxi trong xương để trung hòa, từ đó tăng sự bốc hơi canxi và giảm hấp thụ canxi trong cơ thể. Cho nên, nếu bé đang thiếu canxi mẹ nên cho bé ăn vừa đủ thịt bò, bổ sung thêm các loại hải sản và thịt trắng khác.