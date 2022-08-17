Những thực phẩm tưởng vô hại nhưng thật chất lại là nguyên nhân khiến trẻ bị lùn, món số 1 và số 5 sẽ khiến các mẹ không ngờ

Dinh dưỡng 17/08/2022 07:29

Quá trình hấp thụ canxi sẽ bị cản trở không ít vì các loại thực phẩm này, chị em nên lưu ý.

Nước hầm xương

Nhiều cha mẹ cho rằng nước hầm xương là thực phẩm bổ sung canxi tốt cho con. Tuy nhiên, ThS.DS Trương Minh Đạt cho biết, nước hầm xương chủ yếu chứa canxi vô cơ, nhiều chất béo. Trẻ sẽ không hấp thu được lượng canxi như mong muốn khi sử dụng món này. Nhìn chung, nước hầm xương không giúp con cao lớn.

Những thực phẩm tưởng vô hại nhưng thật chất lại là nguyên nhân khiến trẻ bị lùn, món số 1 và số 5 sẽ khiến các mẹ không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn nhanh

Đồ ăn nhanh luôn đem lại cho chúng ta sự nhanh gọn và tiện lợi, tuy nhiên trong đồ ăn nhanh có chứa nhiều chất làm cản trở đến quá trình đồng hóa canxi và khiến chúng khó có thể hấp thụ vào máu. Vì vậy, cả mẹ và bé đều nên tránh đồ ăn nhanh nếu không muốn bị thiếu hụt canxi. Để con có một chiều cao lý tưởng nhất thì cha mẹ nên hạn chế để con bổ sung nhóm thực phẩm này nhé.

Nước uống có ga

Bọt khí trong nước uống có ga chứa chất hóa học “ăn mòn” canxi của xương, gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao của bé. Con bạn có thể bị lùn hơn so với ngưỡng chiều cao mà bé có thể đạt được nếu như mẹ cho bé uống nước có ga quá nhiều.

Những thực phẩm tưởng vô hại nhưng thật chất lại là nguyên nhân khiến trẻ bị lùn, món số 1 và số 5 sẽ khiến các mẹ không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia y tế khuyên mẹ nên thay loại đồ uống này. Chẳng hạn mẹ có thể cho bé uống nước chanh, hay cam... đây là loại thức uống rất tốt cho thể chất và tinh thần của bé, lại chứa nhiều vitamin C, D, A – tốt cho quá trình chuyển hóa, hỗ trợ hấp thu canxi cho cơ thể.

Đồ ngọt 

Đồ ăn ngọt chứa nhiều đường không chỉ gây béo phì mà chúng còn là một trong những nguyên nhân chính gây ra căn bệnh tiểu đường ở trẻ nhỏ. Việc bổ sung quá nhiều đồ ngọt sẽ làm ngăn cản quá trình hấp thụ canxi vào máu khiến cho trẻ nhỏ dễ bị thấp còi, chậm phát triển chiều cao. Bên cạnh đó, ngoài việc nên hạn chế cho trẻ nhỏ mẹ khi mang thai cũng cần hạn chế bổ sung nhóm thực phẩm này để tránh mắc tiểu đường trong thai kỳ.

Bổ sung quá nhiều thịt bò cho trẻ

Mẹ biết rằng thịt bò chứa rất nhiều sắt, nhiều protein và rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên, sự thật là, những người hay ăn thịt bò lại là những người thiếu canxi nghiêm trọng. Bởi vì bản thân thịt bò chứa rất ít canxi. Đồng thời, trong thịt bò còn giàu các nguyên tố có tính axit, chủ yếu là phốt pho, lưu huỳnh và clo – nguyên nhân khiến máu có tính axit.

Khi trong máu có axit cơ thể phải dùng canxi trong thực phẩm và canxi trong xương để trung hòa, từ đó tăng sự bốc hơi canxi và giảm hấp thụ canxi trong cơ thể. Cho nên, nếu bé đang thiếu canxi mẹ nên cho bé ăn vừa đủ thịt bò, bổ sung thêm các loại hải sản và thịt trắng khác.

Những thực phẩm tưởng vô hại nhưng thật chất lại là nguyên nhân khiến trẻ bị lùn, món số 1 và số 5 sẽ khiến các mẹ không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cách làm cải thảo xào trứng chuẩn ngon, thanh đạm tại nhà!

Cách làm cải thảo xào trứng chuẩn ngon, thanh đạm tại nhà!

Cải thảo xào trứng với các nguyên liệu dễ tìm cùng cách chế biến siêu đơn giản, nhưng thành phẩm với hương vị thơm ngon hấp dẫn, khiến người thưởng thức không thể ngừng đũa đâu nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe ảnh hưởng chiều cao

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 59 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 40 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 19 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe