Những thực phẩm rẻ tiền giúp cân bằng nội tiết tố nữ

Cân bằng nội tiết tố là một trong những cách giúp chị em níu giữ tuổi thanh xuân hiệu quả. Một chế độ dinh dưỡng với những thực phẩm quen thuộc hàng ngày giúp việc cân bằng nội tiết tố trở nên đơn giản hơn.

1. Trái cây sấy khô Trái cây sấy khô giàu dưỡng chất, thơm ngon và có thể dễ dàng thưởng thức như một món ăn nhẹ. Quả chà là, mận khô và mơ sấy khô là một số loại chứa nhiều phytoestrogen nhất. Trái cây sấy khô chứa nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng quan trọng khác nên cũng được coi là món ăn nhẹ lành mạnh. 2. Quả đào Trong quả đào chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giàu phytoestrogen được gọi là lignans. Nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu lignan có thể giúp làm giảm 15% nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ sau tuổi mãn kinh.

Quả đào hứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất thực vật có lợi, bao gồm cả phytoestrogen. - Ảnh minh họa: Internet 3. Hạnh nhân Hạnh nhân hỗ trợ trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Về lâu dài, nó có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường typ 2. Chúng cũng giúp giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Tuy nhiên, cần sử dụng hạnh nhân một cách điều độ vì đây là thực phẩm chứa nhiều calo. 4. Bông cải xanh Bông cải xanh có tác động đáng kể đến sự cân bằng hormone của cơ thể. Điều này là do ảnh hưởng của nó đến cách cơ thể phá vỡ estrogen. Một yếu tố quan trọng khác là sulforaphane trong bông cải xanh giúp điều trị bệnh gan nhiễm mỡ và làm tăng con đường giải độc gan, vốn rất quan trọng để chuyển hóa estrogen. Bông cải xanh cũng cung cấp kali, canxi và magiê. Đây là một số khoáng chất quan trọng giúp cải thiện chức năng cơ và giúp xương chắc khỏe.

Các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải và cải bẹ xanh đều giàu phytoestrogen, có đặc tính chống ung thư, chống viêm - Ảnh minh họa: Internet 5. Hạt mè Hạt mè (vừng) là loại hạt nhỏ, chứa nhiều chất xơ và góp mặt trong rất nhiều món ăn của người Việt Nam. Chúng khá giàu phytoestrogen cũng như các chất dinh dưỡng quan trọng khác. Một nghiên cứu nhỏ năm 2006 đã chỉ ra rằng việc sử dụng 50g bột hạt mè mỗi ngày ở phụ nữ mãn kinh giúp cải thiện nồng độ estrogen và giảm cholesterol trong máu. 6. Tỏi Theo các chuyên gia, trong khoảng 100g tỏi có chứa khoảng 60,3mcg phytoestrogen. Chất này có tác dụng kích thích cơ thể tăng tiết nội tiết tố - Ảnh minh họa: Internet Tỏi là một gia vị quan trọng trong các món ăn. Không chỉ nổi tiếng trong ẩm thực mà còn rất tốt cho sức khỏe. Tỏi rất giàu phytoestrogen và có thể làm giảm tình trạng mất xương ở phụ nữ mãn kinh. Ngoài ra nó còn có tác dụng chống viêm, bảo vệ cơ thể.

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