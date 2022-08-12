Những sản phẩm được "ngụy trang" là tốt cho sức khỏe mà nhiều gia đình Việt tin dùng nhưng thực tế không phải là sự thật

Có nhiều phát hiện cho rằng một số sản phẩm với mác "lành mạnh" lại không hề tốt cho sức khỏe .

Nhiều bộ phim và chương trình truyền hình cho chúng ta thấy rằng uống một cốc nước trái cây cung cấp cho cơ thể một lượng năng lượng cần thiết cho gần như cả ngày. Trong quảng cáo của họ, các nhà sản xuất nước trái cây bằng mọi cách có thể chỉ ra sự phong phú của vitamin và khoáng chất trong sản phẩm của họ. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ đúng một phần. Mặc dù lợi ích của việc uống nước trái cây thực sự tốt hơn so với soda hay đồ ngọt, nhưng bạn cũng cần lưu ý lượng đường trong thức uống trái cây này. Đó là lý do tại sao để tránh các vấn đề sức khỏe khó chịu hãy đảm bảo tiêu thụ nước ép đóng gói sẵn này ở mức độ vừa phải.

Các thanh ngũ cốc

Trong vòng xoáy của cuộc sống hiện đại, thật khó để gắn bó với việc ăn uống lành mạnh. Không phải ai cũng có đủ khả năng để có một bữa ăn no trong giờ nghỉ trưa. May mắn thay, các kệ hàng của siêu thị có rất nhiều đồ ăn nhẹ cho bạn chọn lựa. Hơn nữa, các nhà sản xuất đã đưa ra các thanh ngũ cốc mà họ giới thiệu như một lựa chọn lành mạnh và dinh dưỡng cho những người quan tâm đến vóc dáng. Nhưng có thực sự đúng vậy không?



Giá trị năng lượng của các thanh protein như vậy có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào thương hiệu. Điều này là do các thành phần có trong chế phẩm. Để giảm giá thành của sản phẩm cuối cùng và nâng cao hương vị, nhiều nhà sản xuất đã thêm một lượng lớn đường hoặc thậm chí chất tạo ngọt fructose chất lượng thấp. Việc tiêu thụ liên tục món ăn nhẹ mác "lành mạnh" này có thể ảnh hưởng đếnsức khỏe của một người theo hướng tiêu cực.

Ngũ cốc ăn sáng

Tất cả chúng ta đều đã từng thưởng thức ngũ cốc ăn sáng ít nhất một lần. Nhiều người nói rằng thực phẩm lành mạnh và sẽ càng ngon hơn nếu bạn thêm sữa hoặc sữa chua vào. Các nhà sản xuất thường viết rằng sản phẩm bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, trong khi sự hiện diện của các nhân vật hoạt hình khác nhau trên bao bì cho thấy lợi ích của bữa sáng ngũ cốc khô, ngay cả đối với trẻ em.

Mặc dù có nhiều ưu điểm chắc chắn (nhanh chóng, đơn giản và ngon), các loại ngũ cốc như vậy cũng có một nhược điểm đáng kể: hàm lượng fructose cao ở dạng xi-rô ngô. Chỉ số đường huyết đo lường sự gia tăng tương đối của mức đường huyết và chỉ số này khá cao trong một sản phẩm như vậy. Vì thế nó không nên được tiêu thụ hàng ngày.

Cá hồi nuôi

Cá hồi là một phần của nhiều món ăn để ăn uống lành mạnh. Ngay cả những đầu bếp nổi tiếng cũng thường sử dụng nó trong công thức nấu ăn của họ. Có lẽ nhiều độc giả sẽ đồng ý rằng bất kể món cá này được nấu như thế nào, nó vẫn luôn ngon và bổ dưỡng. Đó là lý do tại sao các siêu thị cung cấp rất nhiều cá hồi được nuôi trong các trang trại đặc biệt.

Người ta thường chấp nhận rằng một hàm lượng quá nhiều omega-6 liên quan đến omega-3 có thể ảnh hưởng xấu đến cơ thể con người. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ omega-3 trên omega-6 là 3-4 ở cá hồi nuôi và 10 ở cá hồi hoang dã. Do đó, tốt hơn là bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi mua một sản phẩm được nuôi trồng.

Sushi cuộn

Sushi cuộn là những món ăn được mặc định là ăn kiêng và lành mạnh vì chúng bao gồm hải sản, rong biển và gạo nguyên chất. Tuy nhiên, nhiều thành phần bổ sung bao gồm mayonnaise, đường và nước sốt thường được thêm vào bên trong.

Một cuộn sushi, được cắt thành 6-9 phần, có thể chứa tới 500 calo, không tốt hơn thức ăn nhanh. Có gần như cùng một lượng calo trong một chiếc bánh hamburger đôi. Có lẽ nhiều người sẽ khẳng định rằng giới hạn bản thân ở mức 6 miếng là ổn, nhưng hãy tưởng tượng bao nhiêu chất béo và đường sẽ đi vào dạ dày của chúng ta. Thực phẩm này khó có thể được gọi là "lành mạnh".

Soda không calo

Vì một số loại soda dành cho người ăn kiêng không chứa calo, nên có thể giả định rằng uống chúng sẽ giúp bạn giảm cân, hoặc ít nhất là giúp bạn tránh tăng cân. Đây thường là cách các nhà sản xuất quảng cáo sản phẩm của họ. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thường xuyên tiêu thụ soda không calo và chất làm ngọt nhân tạo làm tăng nguy cơ béo phì và hội chứng chuyển hóa. Các nhà khoa học tin rằng thức uống này làm tăng cảm giác thèm ăn bằng cách kích thích hormone đói.

Sữa chua mua ở cửa hàng

Nếu bạn hỏi một người rằng loại nào tốt cho sức khỏe hơn, sữa chua hay mayonnaise, hầu hết mọi người sẽ chọn phương án đầu tiên. Điều đó không có gì ngạc nhiên vì nhiều quảng cáo trên TV và trên internet nhắc nhở chúng ta về điều đó. Tuy nhiên, cũng giống như các sản phẩm khác, vấn đề này có "mặt khác".

Nhiều loại sữa chua mà chúng ta thường thấy trên các kệ hàng siêu thị trên thực tế không tốt cho sức khỏe như chúng ta vẫn tin. Chúng bao gồm nhiều chất tạo màu, chất bảo quản, và tất nhiên, một lượng lớn đường hoặc chất tạo ngọt. Vì vậy, không thể nói rằng chúng tốt cho sức khỏe hơn mayonnaise.

Để chắc chắn về chất lượng của sản phẩm, tốt hơn hết bạn nên tự làm tại nhà. Sữa chua tự làm sẽ chứa vi khuẩn tốt cho tiêu hóa.

Cocktail protein

Cocktail protein là thức uống có protein dạng bột hòa tan trong đó. Protein dạng bột được lấy từ thực vật, trứng hoặc sữa. Nó thường được sử dụng bởi những người tích cực tham gia thể thao vì mô cơ rất cần protein để sửa chữa và tăng trưởng.

Protein thường vô hại, nhưng có một số điều cần lưu ý. Không có cách nào để kiểm tra xem các nhà sản xuất bột protein có thực sự liệt kê đầy đủ các thành phần trên bao bì của họ hay không. Những người không dung nạp các sản phẩm từ sữa có thể gặp vấn đề với hoạt động của đường tiêu hóa. Một số loại bột có thể chứa một lượng lớn đường và các thành phần hương liệu khác, do đó có thể dẫn đến tăng cân và tăng lượng đường trong máu.

Bỏng ngô

Hầu hết các lần đến rạp chiếu phim đều bắt đầu bằng việc mua bỏng ngô. Món ăn này ở dạng nguyên chất chủ yếu bao gồm carbohydrate và protein, khiến nó không chỉ là món ăn dành cho người ăn kiêng mà còn thực sự hữu ích. Nhưng khi nói về "độ tinh khiết" của sản phẩm, chúng ta nên thừa nhận rằng ít người trong chúng ta tiêu thụ bỏng ngô mà không có các chất phụ gia như đường, muối, bơ và các chất tăng vị khác.

Bỏng ngô có thể vừa là một món ăn nhẹ lành mạnh vừa là một món ăn vặt có hại cho sức khỏe. Ngoài ra, sản phẩm được nấu ở nhà trong lò vi sóng có thể chứa nhiều diacetyl và chất béo chuyển hóa có hại cho sức khỏe.

Bánh pizza chay

Gần đây, các tiệm bánh pizza và nhà hàng đã cung cấp cho chúng ta cái gọi là bánh pizza chay hay còn gọi là "lành mạnh".

Theo quy định, các đầu bếp chỉ cần thay thế thành phần thịt của bánh pizza bằng một loại rau với việc bổ sung các loại thảo mộc hoặc rau mầm.

Nhưng bất kể nhân là gì, bột được làm từ bột mì trắng, trong khi phô mai và nước sốt vẫn là những thành phần chính. Trong trường hợp này, lợi ích là khá đáng ngờ, phải không? Chưa kể, món pizza này thường đi kèm với đồ uống có soda, tác hại của nó thì chắc hẳn bạn đã nắm rõ.

Sữa nguồn gốc thực vật

Từ thời thơ ấu, chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể mua sữa bò hoặc sữa dê trong các cửa hàng. Tuy nhiên, các kệ hàng của các siêu thị hiện đại cung cấp cho chúng ta khá nhiều chủng loại và các loại sữa làm từ hạnh nhân, yến mạch hoặc gạo không còn gây ngạc nhiên cho người mua. Đối với một số người không dung nạp lactose, những loại sữa này thực sự là một cứu cánh. Những người khác sử dụng nó vì họ tin rằng loại sữa này có lợi hơn sữa thông thường.

Sữa bò nhiều protein, canxi, kali và vitamin A, B, D. Mặc dù sữa thay thế có nguồn gốc thực vật chứa các chất hữu ích nhưng không thể thay thế hoàn toàn sữa ban đầu. Vì vậy, nó không tốt cho sức khỏe hơn sữa thông thường. Hơn nữa, để làm cho sữa có nguồn gốc thực vật ngon miệng hơn, các nhà sản xuất đã thêm đường mía, xi-rô và các chất làm ngọt khác vào đó.

Theo Brightside