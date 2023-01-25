Theo Sức khỏe và đời sống , mỡ máu là tên gọi thông thường của lipid máu, bao gồm nhiều thành phần khác nhau, trong đó quan trọng nhất là cholesterol.

Mỡ máu tăng cao khi cholesterol xấu tăng và cholesterol tốt giảm, gây ra nhiều loại bệnh tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ…

Cholesterol là một chất béo có ở màng tế bào của tất cả các mô tổ chức trong cơ thể. Cholesterol tốt (HDL-C) có vai trò làm cho thành động mạch mềm mại để lưu thông máu tốt hơn và có khả năng bảo vệ thành mạch máu. Trong khi cholesterol xấu (LDL- C) làm cho xơ vữa thành động mạch.

Cao mỡ máu dễ dàng xảy ra. Ảnh: Internet

Một thành phần quan trọng khác của mỡ máu đó là triglycerid, còn được gọi là chất béo trung tính, đóng vai trò quan trọng như là nguồn cung cấp năng lượng và chuyên chở các chất béo trong quá trình trao đổi chất. Nhưng nếu chỉ số tăng cao sẽ gây xơ vữa mạch.

Tăng triglycerid thường gặp ở người bị béo phì, lười vận động, đái tháo đường, uống nhiều rượu bia và hút nhiều thuốc lá.

Những người bị tăng chỉ số này thường kéo theo tăng cholesterol toàn phần, tăng cholesterol xấu LDL và giảm cholesterol tốt HDL. ThS. BS Lê Trịnh Thủy Tiên, Hội dinh dưỡng lâm sàng Việt Nam cho biết: Không nên ăn nhiều các món xào, rán, nướng, trong thực đơn hằng ngày nên tăng cường ăn các món luộc, hấp vừa hạn chế mất nhiều các chất dinh dưỡng, đồng thời không làm biến đổi thực phẩm thành các chất có thể gây tác hại cho sức khỏe do quá trình chiên, rán. Đối với người Việt Nam, chất béo nên chiếm 18 -20% tổng năng lượng ăn vào. Ở người trưởng thành, nếu khẩu phần có khoảng 30g chất béo thì trong đó nên có 20g là chất béo nguồn gốc thực vật.

Đối với người đang bị mỡ máu cao thì lượng chất béo nên ăn khoảng 15% năng lượng chất béo trong khẩu phần ăn. Nhưng điều quan trọng là nên chọn ăn chất béo có lợi cho sức khỏe.

Món ăn người cao mỡ máu nên kiêng

Theo VOV, những món ăn sau đây người mắc bệnh cao mỡ máu nên kiêng:

- Các món ăn chứa thịt bò: Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu thường chứa nhiều cholesterol và chất béo bão hòa hơn các loại thịt khác. Điều này có thể chính là nguyên nhân khiến mức cholesterol cao. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, lượng cholesterol trong thịt đỏ sẽ làm những bệnh lý tim mạch sẵn có nặng hơn.

- Nội tạng động vật: Nội tạng động vật là thành phần thường xuất hiện trong các món ăn Tết nhưng đây lại là một loại thực phẩm người bệnh máu nhiễm mỡ cần tránh. Cholesterol được sản xuất từ gan do đó gan chứa lượng cholesterol cao. Gan của hầu hết các động vật đều chứa 564mg cholesterol trong mỗi 100g, tương đương 188% lượng cholesterol khuyến cáo hàng ngày.

Cẩn trọng bệnh cao mỡ máu. Ảnh: Internet

- Bánh kẹo nhiều đường: Đường chính là nguyên nhân gây tăng cân, béo phì và đặc biệt là những loại đường đơn như mật ong, đường tinh luyện. Bánh quy, bánh ngọt và bánh ngọt thường được làm với một lượng lớn bơ và chất béo, làm cho chúng có hàm lượng cholesterol cao không tốt cho người bệnh máu nhiễm mỡ.

- Nem rán: Thực phẩm chiên rán làm tăng mật độ năng lượng hoặc lượng calo của thực phẩm. Khi đang mắc bệnh máu nhiễm mỡ, những món ăn được chiên với nhiều dầu, mỡ thường chứa nhiều chất béo sẽ không tốt cho sức khỏe.

- Rượu nếp: Uống rượu làm tăng mức chất béo trung tính (triglyceride) trong máu. Những lipid này, có thể làm tăng nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch, nguy cơ tăng gấp 10 lần khi đồng thời mức cholesterol cao.

Các món ăn giàu chất béo. Ảnh : Internet

- Trứng luộc: Trung bình mỗi quả trứng chứa khoảng 186mg cholesterol. Con số này chiếm 62% lượng khuyến cáo tiêu thụ hằng ngày. Cholesterol phần lớn tập trung ở lòng đỏ.Nhiều lời khuyên cho rằng người trưởng thành chỉ nên ăn tối đa 2 lòng đỏ trứng mỗi tuần. Ảnh minh họa

- Tôm: 100 g tôm chứa 195 mg cholesterol (65% mức khuyến cáo mỗi ngày). Khi chế biến hải sản, nên ưu tiên luộc so với rán. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người mắc bệnh tim hoặc mỡ máu cao thì lượng cholesterol mỗi ngày chỉ từ 200-300mg.

- Đồ uống có ga: Đồ uống có ga: Đồ uống có ga có hàm lượng đường cao. Vì vật nó dễ dàng ảnh hưởng đến mức độ cholesterol trong cơ thể của bạn.