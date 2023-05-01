Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ cất dưa hấu trong tủ lạnh vì sẽ làm mất đi giá trị dinh dưỡng ban đầu của loại quả này.

Dưa hấu là loại quả giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, zeaxanthin, lycopene và beta-carotene, giúp bảo vệ khỏi gốc tự do gây tổn thương tế bào.... rất cần thiết để tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch.

Tốt nhất bạn nên bảo quản dưa hấu ở nhiệt độ phòng. Như vậy, dưa hấu sẽ giữ được trọn vẹn chất chống oxy hóa của chúng. Và tốt hơn là ăn càng nhanh càng tốt sau khi đã bổ.

Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây

Khi bảo quản khoai tây trong tủ lạnh tinh bột trong khoai tây sẽ chuyển thành đường, đồng thời chúng sẽ mất đi chất dinh dưỡng. Vì thế để bảo quản tốt khoai tây chúng ta nên bảo quản chúng trong môi trường thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.



Ảnh minh họa: Internet

Cà chua

Là loại thực phẩm cũng hay được đặt trong tủ lạnh, vì người ta sợ rằng chúng sẽ bị hỏng và thối. Trong thực tế, khi được giữ trong tủ lạnh hương vị cà chua thay đổi theo chiều hướng xấu. Loại trái cây này thích ấm, vì vậy nên giữ chúng ở điều kiện nhiệt độ phòng, nhưng không để tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trực tiếp.



Để tăng tốc độ chín, lưu trữ trong một túi giấy. Cà chua sau khi chín có thể tươi ngon trong 3 tuần.

Rau đã nấu chín

Đừng bao giờ vì tiếc của mà tích trữ rau luộc, rau xào trong tủ lạnh qua đêm, vì vào ngày hôm sau hàm lượng nitrite của rau sẽ vượt quá giới hạn tiêu chuẩn. Đáng nói, nitrite chính là một chất đã được WHO công nhận là có khả năng gây ung thư .

Lời khuyên cho bạn là nên ăn rau xanh trong vòng 4 giờ sau khi chế biến, nhất là vào mùa hè!

Ảnh minh họa: Internet

Bánh mì

Đối với bánh mì khi bảo quản trong tủ lạnh chúng sẽ trở nên ẩm ướt và xuất hiện nấm mốc, đồng thời sẽ hút không khí lạnh trong tủ. Bạn nên sử dụng bánh mì càng sớm càng tốt, không nên để quá lâu.

Cà phê

Cà phê là một trong những thực phẩm không nên để trong tủ lạnh vì sẽ bị mất hương vị, khi uống sẽ không còn thơm ngon. Ngoài ra, cà phê có một tính chất đặc biệt là hấp thụ tất cả các mùi xung quanh nó, điều đó sẽ làm mất đi mùi hương cà phê độc đáo và thay vào đó là tất cả mùi hương của các loại thực phẩm khác trong tủ lạnh. Tốt nhất là, bạn chỉ nên bảo quản cà phê ở trong hộp kín và để ở nhiệt độ phòng.