Bài thuốc quý từ "vua trái cây" sầu riêng cực tốt cho các quý ông

Phần thịt quả sầu riêng cung cấp nhiều dưỡng chất. Giá trị dinh dưỡng trên 100g sầu riêng theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ như sau:

Sầu riêng từ lâu đã được biết đến với là một trong những loại trái cây đặc trưng của Việt Nam với mùi vị và hương thơm nồng. Không chỉ vậy nhiều bộ phận khác của cây sầu riêng còn được sử dụng để làm các bài thuốc chữa bệnh cực kì hiệu quả, nổi bật trong số đó là khả năng bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực cho phái mạnh

Với hàm lượng carbohydrate cao, sầu riêng được xem là loại thực phẩm cung cấp năng lượng tức thì. Sầu riêng chứa chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim (giúp giảm cholesterol xấu LDL). Ngoài ra, sầu riêng cũng cung cấp một lượng kali cao giúp giảm mệt mỏi, căng thẳng và lo lắng.

Những công dụng hữu ích từ sầu riêng với sức khỏe

- Sầu riêng được chứng minh rằng có chứa hàm lượng Protein rất cao có thể hỗ trợ tốt cho việc phát triển cơ bắp ở nam giới. Không chỉ vậy, lượng kali có trong sầu riêng còn giúp bảo tồn canxi bằng việc ngăn cản canxi bài tiết ra ngoài theo đường nước tiểu hàng ngày, duy trì sự khỏe mạnh của xương khớp.

- Sầu riêng còn được biết đến là một loại thực phẩm giàu năng lượng, một nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng 234g sầu riêng tương đương với khoảng 20% lượng carbohydrate. Chính vì vậy, khi bạn ăn 1/5 trái sầu riêng là đã bổ sung vào cơ thể nguồn năng lượng đủ hoạt động cho cả một ngày dài. Cần phải biết rằng trong sầu riêng cũng chứa tương đối một lượng chất béo, chính vì vậy nếu bạn đang muốn giảm cân thì không nên sử dụng quá nhiều loại trái cây này.

- Đối với những người có thể trạng ốm yếu, dễ mắc các bệnh về răng nướu do thiếu hụt canxi thì sầu riêng có thể được xem là giải pháp tuyệt vời để tăng cường sức khỏe toàn diện. Bởi sầu riêng còn giúp bổ sung một lượng photpho nhất định, là tiền đề cho canxi phát huy hết tác dụng của mình đảm bảo cho răng nướu luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất.

- Với việc rất giàu vitamin B, C và E cùng hàm lượng sắt cao, sầu riêng có khả năng ngăn ngừa lão hóa và bệnh tim, giúp tăng HDL (cholesterol tốt) và thậm chí có thể giúp cải thiện tâm trạng, giảm bớt trầm cảm. Sầu riêng còn giúp bổ sung vitamin B9 hay còn được gọi là Folate rất cần thiết cho việc sản xuất ra các hồng huyết cầu bình thường một tác động rất hữu ích cho những ai mắc bệnh thiếu máu.

- Ngoài những công dụng đã kể trên, sầu riêng còn được chứng minh là có nhiều tác động hữu ích đến sức khỏe sinh lý nam. Đặc biệt đối với những người thận yếu, ăn sầu riêng sẽ giúp bổ thận, bổ tỳ tăng cường sức khỏe. Chưa dừng lại, hiện nay còn có nhiều bài thuốc giúp bổ thận tráng dương khắc phục yếu sinh lý được bào chế từ nguyên liệu chính là sầu riêng.

Ảnh minh họa: Internet

Tác hại của sầu riêng

Ăn sầu riêng nhiều có tốt không? Bên cạnh những lợi ích sức khỏe sầu riêng mang lại, bạn nên cân nhắc những rủi ro tiềm ẩn mà loại thực phẩm này mang lại. Ngoài giá trị vitamin và khoáng chất, sầu riêng cũng chứa nhiều đường. Sầu riêng chứa các loại đường đơn – sucrose, fructose và glucose.

Lượng calo cao

Mặc dù sầu riêng không chứa cholesterol hoặc chất béo không lành mạnh, nhưng nó chứa hàm lượng calo cao. Trung bình một quả sầu riêng chứa đến 884 calo. Con số này chiếm đến 44% lượng calo được khuyến nghị cho một người trưởng thành trung bình.

Ăn quá nhiều sầu riêng nghĩa là bạn hấp thụ dư thừa calo so với lượng cần thiết. Việc này có thể dẫn đến việc tăng cân, tích tụ mỡ cho cơ thể của bạn

Gây nóng trong người, khó tiêu

Theo Đông y, sầu riêng là loại thực phẩm có “tính ấm”. Nếu ăn nhiều sầu riêng, bạn có thể gặp các triệu chứng nóng trong người như: đau họng, loét miệng, táo bón hoặc tăng đờm.

Từ quan điểm dinh dưỡng khoa học, sầu riêng có thể gây ra cảm giác nóng trong người. Sầu riêng giàu calo. Do đó, khi ăn nhiều sầu riêng, cơ thể cần tăng cường hoạt động trao đổi chất để tiêu hóa. Điều này sẽ dẫn đến nhiệt độ cơ thể của chúng ta tăng lên.

Ngoài ra, nạp quá nhiều calo từ sầu riêng sẽ gây áp lực khiến hệ tiêu hóa phải làm việc nhiều hơn. Ăn quá nhiều sầu riêng có thể gây khó tiêu và đầy bụng.

Ảnh hưởng đến thận

Trong sầu riêng có chứa ethanol, methanol, ethyl methacrylate, và chất lưu huỳnh. Rủi ro đến từ việc bệnh nhân có vấn đề về thận không thể chuyển hóa những chất này.

Ngoài ra, hàm lượng kali cao trong sầu riêng cũng mang đến nhiều nguy cơ cho người bệnh thận. Lượng kali tích tụ quá nhiều có thể làm suy thận.

Ảnh minh họa: Internet

Sầu riêng - bài thuốc quý cho phái mạnh

Trong nền y học cổ truyền của Malaysia, người ta đã sử dụng tất cả các bộ phận của cây sầu riêng, bao gồm rễ, vỏ, lá và quả để điều chế thành các phương thuốc chữa nhiều loại bệnh khác nhau, như vàng da hoặc sốt cao. Bài thuốc phổ biến nhất là lá, rễ khô khoảng 10 -15g nấu thay nước uống hàng ngày để chữa sốt thông thường.

Sầu riêng còn được coi là "viagra" tự nhiên rất tốt cho nam giới. Quả và hạt sầu riêng có tác dụng bổ tỳ, bổ thận, tráng dương.

Quý ông có thể ăn sầu riêng như trái cây bình thường hoặc xay nhuyễn múi sầu riêng để làm sinh tố hoặc kem để uống hàng ngày cũng giúp cải thiện "bản lĩnh" rõ rệt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo đông y, sầu riêng đã trở thành vị thuốc có thể điều trị được một số bệnh nam khoa. Dưới đây là một số bài thuốc từ sầu riêng dễ thực hiện:

Để bổ thận tráng dương tăng cường sức khỏe sinh lý: 200g cơm sầu riêng, 2 trái cật heo, gia vị. Chọn sầu riêng sắp chín, xắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Cật rửa sạch với rượu trắng, xắt miếng nhỏ rồi ướp gia vị trong vòng 30 phút. Cho cả hai vào xào chín, nêm gia vị vừa ăn. Mỗi ngày ăn 1 lần với cơm nóng.

Chữa rối loạn cương dương, di mộng tinh: 20g mật ong, 50g cơm sầu riêng. Đánh nhừ sầu riêng với mật ong cho mịn. Sau đó, trộn thêm 100ml nước ấm rồi uống 2 lần/ ngày vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Áp dụng bài thuốc liên tục trong vòng 10 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Kích thích tiêu hóa, bổ thận, tăng cường gân cốt: 15g vỏ sầu riêng, 12g tang kí sinh, 10g đậu đen sao vàng, 8g vỏ quýt, cốt toái bổ, đỗ trọng, hà thủ ô mỗi loại 15g. Đem các nguyên liệu trên sắc thành nước, uống mỗi ngày 2 lần.

Bài thuốc chữa liệt dương: Dùng 200g vỏ sầu riêng, 100g ba kích và 50g hạt khổ qua mang sấy khô, tán thành bột mịn. Dùng 1 muỗng bột hòa với rượu rồi uống, mỗi ngày 2 lần. Sau khoảng 1 tuần sử dụng sẽ thấy tình trạng bệnh được cải thiện rõ ràng.